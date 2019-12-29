跨完年就去搶！2020年10大唇膏夯牌「最強新色」總盤點

2020全新10大品牌唇膏夯色曝光。圖／品牌提供 分享 facebook 2020年到來，女人的唇膏當然也要換新色囉，盤點10大彩妝品牌，在2020年推出全新色系唇膏，各品牌都有最夯主打色，而且通常開賣首日就會秒殺，跨完年馬上殺去買唇膏囉！

被稱為「小金管」的YSL情挑誘光水唇膏，根本是唇膏界的天后，熱門色系如果沒有第一時間搶購，根本只能一直等排隊，2020年1月1日推出全新11色，馬上又要掀起搶購。

YSL情挑誘光水唇膏因為有65%精油、紅石榴修護精粹，搭配鎖水8小時的玻尿酸微球體，讓持色與保濕兼具，難怪熱賣。

全新11色中，首推最夯三色，#91前衛赤裸超顯白的莓紅色，冬末初春都可以使用；#102火熱誘惑，充滿霸氣的深玫瑰色系，最能展現女性的自信；#108淡粉呢喃則是當紅的奶茶裸粉色，低調秀出女人的溫柔一面。

雅詩蘭黛絕對慾望系列唇膏全20色／1,200元

被暱稱為「小籃管」的雅詩蘭黛慾望系列唇膏，在2020年1月2日正式推出全新20色，包括潤唇膏13新色、柔霧唇膏全新6色與閃耀唇膏全新1色等。

從小紅書、PTT上網友的反應來看，搶先曝光2020年初的大勢色系是「蜜糖棕」，顯白不挑色，簡單就能飄仙氣。首推潤唇膏#122赤裸之吻，有著迷人的玫瑰蜜糖棕，溫柔又有氣質。超級顯白的推薦是柔霧唇膏＃113玫瑰烏龍，被稱為紅茶蜜糖棕，素顏擦上去也彷彿變身白仙女。

過年拜年首推閃耀唇膏#111流金裸唇的蜂蜜蜜糖棕，擦上就有貴氣感，喜歡肉桂色的姐妹們，快選潤唇膏#524焦糖布朗尼，是秋冬最火紅的暖色調。

迪奧搖滾春妝粉漾潤唇釉全6色／1,200元

迪奧旗下最夯的癮誘粉漾潤唇膏，連續10年奪下銷售冠軍，終於在2020年1月1日，正式推出「迪奧癮誘粉漾潤唇釉」，是迪奧第一款兼具潤唇及潤色效果的粉漾美唇釉，一抹就能隱形唇紋，透過水漾潤色科技，唇部含水狀況而會變色，台灣上全新6色，最推#012玫瑰木，很適合冬末初春使用。

植村秀無色限唇膏熾熱限量版全13新色／1,050元

植村秀在2020年，把無色限唇膏換上紅色的限量版包裝，同步推出13新色，其中部分還添加「閃耀版」的新質地，以金粉、霓虹亮粉，增添唇膏的美麗，各種紅色系也全部出籠，讓女孩們想包色。

推薦三款最夯色系，粉霧保濕脣膏OR570閃耀版，品牌最當紅的橘紅色調更進化，多了金粉閃耀，開運與招財必用；聚光豐潤唇膏RD163閃耀版，最經典的紅色多了金粉，貴氣又有仙氣；釉光精油唇RD141，是石榴亮紅色，薄擦與厚擦呈現不同感覺，可多重疊擦使用。

PAUL & JOE西洋菊保濕唇膏全17色／650元

貓奴們最愛的PAUL & JOE西洋菊保濕唇膏，在元旦推出全新17色，根本意圖讓人荷包燒光啊！17新色包括有透亮1新色、自然8新色、豐潤8新色。

新年主打色為各種糖霜玫瑰色，包括透亮#104是清新甜美的紅醋栗色系、自然#216則是櫻桃玫瑰色，喜歡紫色調的女孩必選、豐潤#313是糖漬玫瑰色，非常溫柔典雅、豐潤#315則是太妃奶茶色，絕對是超顯白的首選。

Celvoke玩色訂製唇膏全新9色／1,150元

2020年就要大玩色彩，1月11日正式發售春季唇彩，玩色訂製唇膏推出全新9色，顏色各有不同，就要讓大家感受到「玩色」的魅力。

首推三款新色，包括30的橘紅色調，最適合亞洲女性的黃皮，極度顯白；29的金黃色系唇膏，適合過年使用，拜年與走春能夠展現與眾不同的唇色；31的桃紅色，是年輕美眉的最愛，青春洋溢著氣息。

肌膚之鑰奢華訂製粉漾潤唇膏全新3色／1,300元

肌膚之鑰「奢華訂製粉漾潤唇膏」，包裝就是粉到極點的管身，馬上擄獲女孩心，採用全新護膚技術、以及細膩色彩詮釋女性青春而柔美的姿態。潤唇膏除了顯色，更最重要是滋潤。

3種春夏新色主推清新、粉漾好氣色。#01玫瑰花苞粉帶有玫瑰氣息的玫瑰嫩粉，一抹轉換優雅女性。#02 薄荷莓紅，帶有薄荷氣息的莓果紅 ，讓女性展現清新的氣息與青春洋溢好心境。#03蜜橙珊瑚，帶有香甜蜂蜜及柑橘氣息的珊瑚粉，有著甜而不膩香氣。

M.A.C超持色乳霜唇釉全新15色／1,000元

M.A.C在2020年推出全新的超持色乳霜唇釉，剛擦上時水潤，之後變成乳霜質地，兼具保濕與持色，採用3層夾心保濕持色科技。

推薦4款「奶油色系」，包括#587蜜桃奶油、#590石榴奶油、#593紅玉奶油與#589烤茶奶油，甜膩又迷人的奶油色系，讓人一看就想親下去。

Giorgia Armani復古玫瑰系列奢華絲絨訂製唇萃／1,280元

Giorgio Armani最經典的紅管「奢華絲絨訂製唇萃」，在1月1日正式推出全新11色的「復古玫瑰系列」新色，以復古為主要色彩靈感，加上玫瑰色系，充滿顯白感，還特別能襯出亞洲女孩的膚色與氣質。

GA最推薦三色，#206是讓大陸當紅美妝部落客李佳綺也狂推的紅棕玫瑰，棕色調加上玫瑰粉，充滿溫柔知性感；#523暖陽玫瑰能夠讓肌膚顯白，#524枯木玫瑰讓女生擦了有優雅風格。

RMK經典輕潤口紅「潤采」全新15色／1,350元

RMK在新的一年，推出好神氣為您備戰好運一整年。櫻花妹甘願苦等的新色紅豆牛奶唇膏終於上市了，告別暗沈氣色的救星，是必收神仙級的唇膏。新色上市，讓妳就像是春天裡綻放的花朵，充滿生機，更顯好氣色，褪去老態。