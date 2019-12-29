必收！PRADA、BVLGARI打造AirPods保護套 迷你包款設計讓人秒被融化

PRADA Dreamscape系列AirPods保護套13,500元。圖／PRADA提供 分享 facebook

蘋果所推出的新一代無線耳機AirPods Pro全球熱賣，一副難求，無論是蘋果電腦的官網，還是零售商皆處於缺貨狀態。不只是耳機熱賣，連帶的周邊產品的詢問度也大增，特別是部分兼有充電器功能的保護套，讓各個精品品牌都特別打造帶有各自特色的產品，讓消費者每一個都想入手。

寶格麗Serpentin Forever霓虹紫水晶色AirPods保護套21,900元。圖／BVLGARI提供 分享 facebook

蘋果電腦的台灣代理商證實，AirPods Pro在台上市確定延後，今年拿不到了。不過，PRADA所打造的AirPods馬卡龍配色保護套可沒遲到，從即日起到2020年2月16日為止的Dreamscape Pop-up限時快閃店就能買得到。品牌分別提供了粉紅色和水藍色皮革保護套，還搭了同色經典三角Logo標示。像是迷你側背包的設計，加上皮革背帶，讓許多女性一眼就愛上，PRADA還透露還沒上市，就有忠實顧客的詢問。而寶格麗（BVLGARI）也在限定的系列中將經典的Serpenti Forever包款縮小，採用霓虹紫水晶色製成AirPods保護套，招牌的蛇頭釦飾也沒因為尺寸改變而且取消，充滿奢華感讓人看到心都秒融化。

Emporio Armani Emporium系列AirPods保護套，價格店洽。 圖／摘自官網 分享 facebook

Emporio Armani也在這季推出Emporium系列精選單品，其中也包括了採用矽膠製成的AirPods保護套，螢光色的配置除了很顯眼之外，還能成為搭配時的單品，讓造型添加亮點。除了AirPods保護套，高級男裝品牌Berluti也針對3C產品，量身打造無線充電器，使用招牌的Venezia小牛皮來製作，適用於iPhone 8以上的蘋果手機。以簡約俐落的外觀呈現，讓忙碌於商務中的男士亦能輕鬆展現品味。