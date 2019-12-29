Citizen、Bulova高顏值機械表 提升穿搭質感不費力

新的一年即將到來，想要變換風格提升自己的穿搭質感，其實換一只表款即可。像是星辰表（Citizen）和傳奇腕表品牌Bulova就打造了多款「高顏值」的機械表，而且定價都在入門款等級，所以要升級造型完全不費力。

即使不少消費者對於Citizen的印象都停留在「光動能」的實用系列腕表，不過對於機械表的研發也同樣是與時俱進，就像這季推出的全新三大系列，就瞄準了不同年齡與場合需求的男性群族而設。表盤上「開窗」的腕表，搭載了9040機芯，讓配戴者隨時可以觀賞到機械的運作，多了賞玩的特色，同時備有搭配了粉紅金表圈的設計，質感立即提升。不僅如此，Citizen還使用了全新具備60小時動力儲存的8310機芯，打造了帶有復古魅力的表款，並提供了黑、綠、白及藍的表盤設計。其中綠色款為漸層處理、白色款則搭配了藍鋼秒針，最受到消費者的關注。另外，針對運動表的愛好者，Citizen也讓熱銷的Promaster系列表款，換上機械機芯，旋轉表圈延續了「河豚刺」的外型，還搭配金色秒針，形塑「高顏值」的腕表。