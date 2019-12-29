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Citizen、Bulova高顏值機械表 提升穿搭質感不費力

2019-12-29 14:24聯合報 記者曾智緯／即時報導

新的一年即將到來，想要變換風格提升自己的穿搭質感，其實換一只表款即可。像是星辰表（Citizen）和傳奇腕表品牌Bulova就打造了多款「高顏值」的機械表，而且定價都在入門款等級，所以要升級造型完全不費力。

即使不少消費者對於Citizen的印象都停留在「光動能」的實用系列腕表，不過對於機械表的研發也同樣是與時俱進，就像這季推出的全新三大系列，就瞄準了不同年齡與場合需求的男性群族而設。表盤上「開窗」的腕表，搭載了9040機芯，讓配戴者隨時可以觀賞到機械的運作，多了賞玩的特色，同時備有搭配了粉紅金表圈的設計，質感立即提升。不僅如此，Citizen還使用了全新具備60小時動力儲存的8310機芯，打造了帶有復古魅力的表款，並提供了黑、綠、白及藍的表盤設計。其中綠色款為漸層處理、白色款則搭配了藍鋼秒針，最受到消費者的關注。另外，針對運動表的愛好者，Citizen也讓熱銷的Promaster系列表款，換上機械機芯，旋轉表圈延續了「河豚刺」的外型，還搭配金色秒針，形塑「高顏值」的腕表。

不只是Citizen有新款的機械表，以音叉表在鐘表歷史上留名的Bulova也推出了全新的機械表款來反映市場需求，提供有兩款不同的設計，但同樣具備洗鍊的美學。表盤有著「開窗」處理的表款，能透視機芯配置，而且為了維持視覺平衡，Bulova還把表冠移至2點鐘的方向，讓整體外觀的美感更強烈。而另一款帶有動力儲存、星期、日期和24小時顯示的腕表，則以日本枯山水來發想，表盤配置流暢的線條嶄露無遺，具有十足的紳士風範。

Citizen Promaster系列NY0091-83E腕表，不鏽鋼表殼、表鍊...
Citizen Promaster系列NY0091-83E腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，約13,800元。圖／Citizen提供
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Citizen NB4024-95A腕表，不鏽鋼表殼搭配鍍粉紅金表圈，約30,800元。圖／Citizen提供
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Bulova 96C141腕表，不鏽鋼表殼，約29,800元。圖／Citizen...
Bulova 96C141腕表，不鏽鋼表殼，約29,800元。圖／Citizen提供
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Citizen NK0002-14W腕表，不鏽鋼表殼鍍粉紅金，約16,800元。...
Citizen NK0002-14W腕表，不鏽鋼表殼鍍粉紅金，約16,800元。圖／Citizen提供
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Bulova 96A240腕表，不鏽鋼表殼，約18,800元。圖／Citizen...
Bulova 96A240腕表，不鏽鋼表殼，約18,800元。圖／Citizen提供
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星辰表打造了多款「高顏值」的機械表，而且定價都在入門款等級，要升級造型完全不費力...
星辰表打造了多款「高顏值」的機械表，而且定價都在入門款等級，要升級造型完全不費力。圖／Citizen提供
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