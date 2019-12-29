草莓與乳酪的酸甜浪漫 起士公爵「草莓生乳酪蛋糕」

主打無澱粉、無奶油、無添加、無加水，以4D減法西點工法特製糕點的「起士公爵」，推出草莓季新品「春之雪草莓生乳酪蛋糕」、「草莓紅鑽費雪」，蛋糕使用台灣小農產地直送的新鮮草莓與TATUA澳洲頂級乳酪混成完美比例，費雪則透過獨家保鮮烘培製程技術，保持濕潤與草莓果肉的新鮮口感，帶來冬季必吃草莓酸與甜的浪漫滋味。

「春之雪草莓生乳酪蛋糕」以日本著名近代文學大師三島由紀夫（Mishima Yukio）作品《春雪》為概念發想，嚴選台灣小農新鮮現採草莓，佐以清爽檸檬汁、搭配主廚精心熬製草莓醬，與澳洲純淨生乳酪融為一體。滿滿的草莓、自然香甜奶香味在口中綻放，底部香濃酥脆的OREO巧克力脆片，讓乳酪的濃郁口感更加升級。另外，「春之雪草莓生乳酪蛋糕」有三種賞味溫度，第一吃：將蛋糕從冷凍中拿出直接食用，口感如同冰淇淋一樣爽口；第二吃：於室溫靜置10分鐘，蛋糕中還有未融化的小碎冰，讓草莓與乳酪達到完美平衡；第三吃：於室溫靜置20分鐘，蛋糕口感更加濕潤綿密，讓每個食材恰到好處的結合。