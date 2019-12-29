新竹動物園紀念福袋熱賣 紀念品區3大打卡點公開

新竹市立動物園昨天熱鬧開幕，除了老虎、河馬、伊蘭羚羊等熱門動物受歡迎，園內紀念品店販售限量福袋及周邊商品，都成為民眾搶購的熱門商品，今天動物園也不藏私公開3大打卡點，出園前別為了拍張照再走。

新竹市府表示，限量驚喜福袋開賣第一天就狂賣近500份，紀念品店各處也有許多小角落，像綠茵牆、河馬樂樂插畫牆和日本人氣公仔Sonny angel，吸引民眾搶拍打卡。

市府表示，開園首日「3大熱銷商品」分別是開園限定一卡通、杯墊和動物徽章，另熱銷的「驚喜福袋」限量1800分，售價300元、共有6款，價值360元到680元，有機會獲得帽子、方巾、馬克杯、米粉、徽章、明信片、一卡通，多是動物園開幕期間限定商品，其中開園限定版一卡通只有400張，現場販售100張已售罄，剩下300張都在福袋中，沒買到的民眾還有機會。

動物園表示，除了驚喜福袋，紀念品店裡也有適合不同年齡層的商品可選購，像是動物文具、3C周邊、絨毛娃娃、鑰匙圈等，也結合在地商家，推出三種口味的開園限定米粉。園內還有5處餐車，販賣各式輕食、熱狗、義大利麵、甜點飲料，夢田文創表示，印有河馬樂樂花樣的「米米花」超夯，隨處可見民眾開心地邊吃邊逛，可見鎮園之寶河馬樂樂的魅力。