4人同行2人免費！鉄火牛排8號店元旦開幕 燒肉200元起

元旦就來吃牛排！近來積極拓展分店的鉄火牛排，繼高雄統一夢時代購物中心店後，看好高雄商機，再開另一家8號店，選在同樣是人潮聚集地的高鐵左營彩虹市集，元旦起正式開幕。為慶祝開幕，首三日可享有4人同行2人免費。

鉄火牛排主打優質進口肉品與和牛滷肉飯附餐無限供應的超高CP值餐飲模式，入駐百貨商場受到不少消費者喜愛，目前已經在台北、中壢、新竹、台中、台南、高雄等地開設共7家分店。

鉄火牛排8號店高鐵左營彩虹市集，獨家推出多項料理，像是鐵板燒肉梅花豬、鐵板燒肉牛五花，最低200元起。另有雞腿排、紐西蘭肋眼、紐西蘭菲力等鐵板排餐等，皆可同時享用和牛滷肉飯、湯品、甜品及飲料等附餐無限供應，價位落在280元到480元不等。

為了歡慶新店開幕，鉄火牛排自1月1日到1月3日開幕首三日間祭出優惠，到店消費打卡可享有4人同行2人免費，另在1月1日全台分店同慶，憑Line會員來店消費，出示Line優惠訊息，就可享有4人同行2人免費。

鉄火牛排新光三越左營彩虹市集

地址：高雄市高鐵路123號 新光三越左營店彩虹市集4F

營業時間：11:00~22:00