看準旅遊商機Kipling首推硬殼登機箱 容量超乎想像成打包幫手

比利時袋包品牌Kipling，因應逐年升高的出國旅行熱潮，也在年末之際首次推出全新的New Classics經典圓標行李箱。圖／Kipling提供 分享 facebook

廉價航空的興盛帶起了國人的旅行熱潮，因此看準這波商機，比利時袋包品牌Kipling也推出了品牌首款硬殼行李箱，採用亮色打造箱身，內容量更是超乎想像，將成為消費者打包的好幫手。

以逗趣的猩猩吊飾作為品牌識別的比利時袋包品牌Kipling，因應逐年升高的出國旅行熱潮，也在年末之際首次推出全新的New Classics經典圓標行李箱。值得一提的是，過去Kipling都專攻布面材質的行李袋為主，不過品牌觀察到國人還是偏愛硬殼款的行李箱，所以大膽的採用了紅、黃和藍三色來打造箱體。首先登場的是登機箱，外型設計十分簡約，僅有印製Kipling的圓標Logo，採用耐撞抗冷熱溫差的PC材質製作，附有TSA認證密碼鎖及可調節式伸縮手柄，內裏則印製了品牌發源地的街道圖案，呼應了Kipling的為每個旅人提供最佳旅行裝備的精神。

Kipling全新的New Classics經典圓標行李箱，內裝容量超乎想像，並印製了品牌發源地的街道圖案。圖／Kipling提供 分享 facebook

雖然只是20吋的登機箱，但透過精心的規劃後，內容量超乎想像，能夠完整的收納三天的小旅行衣物和裝備，而且箱體輕盈、帶有4個360度可旋轉滑輪是旅行時不可或缺的好幫手。除了首度推出硬殼行李箱之外，Kipling還找來旅遊平台KKday合作，為愛旅遊愛拍照的消費者推出「專屬旅色」票選活動。凡上傳旅遊照片，分享於社群平台上，並加註指定Hashtag，找好友為自己投票，即有機會獲得Kipling新硬殼行李箱一個。

New Classics系列激光藍20吋硬殼登機箱6,580元。圖／Kipling提供 分享 facebook

New Classics系列注目黃20吋硬殼登機箱6,580元。圖／Kipling提供 分享 facebook