林曉同珠寶藝廊豪氣打造裝置藝術 高調進駐遠東信義A13

林曉同珠寶藝廊進駐遠東信義A13，利用設計師多年來的設計手稿，打造獨一無二的裝置藝術。圖／林曉同珠寶提供 分享 facebook

近來成為網友打卡熱點的遠東信義A13百貨，不斷的打造全台第一，包括了林曉同珠寶也在其中成立了「林曉同珠寶藝廊」，而且還推出了限定的套鍊作品，讓消費者感受品牌的新面貌。無獨有偶，侍好珠寶（SHEE’S FINE JEWELRY）也同樣進駐遠東信義A13，成立台北的第二家門市，也備有特別打造的珠寶作品。

林曉同珠寶藝廊還具備了獨立鑑賞的空間，讓想添購珠寶的消費者能在舒適的環境下，細細品味。圖／林曉同珠寶提供 分享 facebook

2020年是台灣設計師珠寶品牌林曉同的二十周年，為了迎接這個特別的時刻到來，品牌選擇進駐了人氣百貨公司遠東信義A13，有別於其他據點的形式，成立了「林曉同珠寶藝廊」。除了備有最新款的作品之外，還具備了獨立鑑賞的空間，讓想添購珠寶的消費者能在舒適的環境下，細細品味。此外，品牌設計總監林曉同還為這間「藝廊」的門面，利用多年來的設計手稿，打造獨一無二的裝置藝術，對於講究坪效的賣場來說十分豪氣，。不僅如此，林曉同還推出了限定「Eric Jade Bear No. 32 氣球熊套鍊」珠寶作品，除了帶有承載美好夢想的意義，也是對於下一個品牌里程碑的祈願。

而侍好珠寶也選擇插旗遠東信義A13，為品牌發展佈局，櫃位設計延續台北旗艦店風格，給藏家更舒服自在的開放式空間。為了這個全新的銷售門市，侍好珠寶的設計師Shee 再次推出推出「天使之翼」系列的耳掛飾品及耳環，其中的耳掛採用馬眼型切割鑽石，以流線配搭出羽毛羽翼，可以單耳扣與耳墜分開疊戴，適應不同場合做出變化；而耳環則顛覆以往的設計，將線條延伸至耳窩，兼具優雅與前衛。

林曉同珠寶為遠東信義A13據點推出限定「Eric Jade Bear No. 32 氣球熊套鍊」作品，約38萬3,000元。圖／林曉同珠寶提供 分享 facebook