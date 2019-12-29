劍湖山世界2020年元旦起，獨家推出世界級極限特技秀，有蒙古國美女倒立腳射箭、三層疊羅漢高空跳繩等精彩特技接連出演，從小朋友到銀髮阿公阿嬤都會非常喜歡。

劍湖山世界表示，政府觀光旅遊業秋冬補助延長至2020年1月31日，12歲以下兒童可免費到民營主題遊樂園遊玩，樂園中擁有獨特的蒙古帝王專用帳棚，元旦起將推出全台唯一蒙古國極限特技秀及假日遊行演出。

今年12月31日跨年煙火秀當晚，增加十大美麗幸福天使在場與遊客互動打卡，並有延長至566秒2020年跨年極光煙火秀，現場觀眾更能與眾多網路聲量超高的人氣新秀歌手一起歡樂、迎接跨年倒數的時刻。

劍湖山世界說，蒙古國極限特技秀從2020年元旦起，每天在主題樂園彩虹劇場上演兩場，分別是下午1時30分及晚上8時30分；農曆春節初一至初五，以及周六、周日都會有蒙古國表演者到樂園遊行活動。

可讓親子、全客層觀眾目睹精彩絕倫的蒙古美女倒立射箭中靶特技，又能近距離了解蒙古國文化特色，寓教於樂。

跨年當天晚上，雲林縣及嘉義縣市鄉親現場購票，出示身分證，每人只要299元。透過劍湖山世界網路商城

Fancy Go購票，雙人票798元，只限量700組且可獲贈2020年跨年幸福極光煙火秀年曆。