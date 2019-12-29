親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
暖冬影響農漁民
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

日教師4年間打包學生剩飯被罰 網轟：扔食物就是良好教育嗎？

劍湖山世界2020年元旦起 獨家推出世界級極限特技秀

2019-12-29 11:47聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

劍湖山世界2020年元旦起，獨家推出世界級極限特技秀，有蒙古國美女倒立腳射箭、三層疊羅漢高空跳繩等精彩特技接連出演，從小朋友到銀髮阿公阿嬤都會非常喜歡。

劍湖山世界表示，政府觀光旅遊業秋冬補助延長至2020年1月31日，12歲以下兒童可免費到民營主題遊樂園遊玩，樂園中擁有獨特的蒙古帝王專用帳棚，元旦起將推出全台唯一蒙古國極限特技秀及假日遊行演出。

今年12月31日跨年煙火秀當晚，增加十大美麗幸福天使在場與遊客互動打卡，並有延長至566秒2020年跨年極光煙火秀，現場觀眾更能與眾多網路聲量超高的人氣新秀歌手一起歡樂、迎接跨年倒數的時刻。

劍湖山世界說，蒙古國極限特技秀從2020年元旦起，每天在主題樂園彩虹劇場上演兩場，分別是下午1時30分及晚上8時30分；農曆春節初一至初五，以及周六、周日都會有蒙古國表演者到樂園遊行活動。

可讓親子、全客層觀眾目睹精彩絕倫的蒙古美女倒立射箭中靶特技，又能近距離了解蒙古國文化特色，寓教於樂。

跨年當天晚上，雲林縣及嘉義縣市鄉親現場購票，出示身分證，每人只要299元。透過劍湖山世界網路商城

Fancy Go購票，雙人票798元，只限量700組且可獲贈2020年跨年幸福極光煙火秀年曆。

大專院校同學三人成行合只需999元；晚上7點騎機車入園，可享每人299元的優惠票價。讓大家從早玩到晚，白天玩樂園、晚上瘋跨年，迎接新的一年。

劍湖山世界2020年元旦起，獨家推出世界級極限特技秀。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界2020年元旦起，獨家推出世界級極限特技秀。圖／劍湖山世界提供
分享
劍湖山世界2020年元旦起，獨家推出世界級極限特技秀。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界2020年元旦起，獨家推出世界級極限特技秀。圖／劍湖山世界提供
分享

蒙古跨年劍湖山世界

延伸閱讀

台南2020跨年倒數 警方籲請多搭乘公車到會...

跨年不一樣 來法鼓山迎新早課

迎元旦曙光碰運氣！吳德榮：跨年前後氣溫驟降 ...

跨年看煙火 信義區周邊3階段交管

跨年／新北「駭客夜」 三部曲連映 金門霹靂...

走過跨年演出被酸陰霾 鬼鬼桃園、南投趕場犒賞...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

老闆看過來 上班族最愛尾牙大獎還是現金

2019-12-28 21:48

蔡依林、昆凌裹泰迪熊大衣萌萌噠 梁靜茹穿駝色顯修長

2019-12-28 19:11

新年除舊布新！居家改造DIY從「色彩、光線、風格」下手

2019-12-28 19:09

開運又討喜！五款紅色珠寶飾品火熱暖心

2019-12-28 17:59

桃花運、好人緣UP！NYX「橘橙珊瑚、番紅花紅」彩妝快入手　OPERA推戀愛限定色唇膏

2019-12-28 17:01

戴著豪宅去祝壽 嘻哈天王Jay-Z手上百達翡麗是這款

2019-12-28 17:00

將選擇權還給孩子！世展會新資助方式 第2波募集啟動

2019-12-28 16:11

網友問昆凌百搭短靴哪裡買 這雙紅底鞋林心如也有入手

2019-12-28 15:43

過年新造型「雲雀棕髮色」正夯！深淺挑染可打造陽光穿透感

2019-12-28 15:23

三枚兩地時間腕表 預約長假愜意心情

2019-12-28 14:58

牛排控快衝ㄧ波！樂雅樂「豪華海陸餐點買一送一」

2019-12-28 13:34

鼠年最強「賀歲酒」！諧音「真有錢」 倒出滿滿黃金

2019-12-28 13:32

鼠來寶到我家 「飾飾」如意

2019-12-28 13:27

屋馬燒肉「1月11日店休一日」讓員工投票！網讚：大氣

2019-12-28 11:42

吳亦凡、王大陸搶穿ED HARDY x ASSC聯名款 元旦預購

2019-12-28 11:40

微熱山丘新年限定包裝禮盒 傳遞傳統美味和團圓喜慶

2019-12-28 11:30

好市多巨大倉鼠萌翻天 比童大狐狸再掀暴動「兩隻擠滿推車」

2019-12-28 09:50

影/ 「超·大恐龍展」現身華山 首度復原日本恐龍大腦

2019-12-27 22:57

看Cartier大師獨特技藝 催生經典美洲豹

2019-12-27 22:17

全聯PX Pay成台灣行動支付前三大 限2天滿千贈千點

2019-12-27 21:57

貝果控吃起來！ 好丘人氣「厚醬貝果」限時四天買1送1

2019-12-27 21:37

用「柚子胡椒」當湯底！開丼「香柚胡椒燒鍋」上桌

2019-12-27 21:12

全聯再添網美門市！首間美式風格店型坐落新北中和

2019-12-27 20:42

板橋大遠百迎來百億業績 五大「億」級美妝放榜

2019-12-27 20:40

許光漢、范少勳穿短褲跑GUCCI派對 謝欣穎美穿米奇裙

2019-12-27 20:24

雙國和牛、牛舌吃到飽！A13新馬辣PLUS+吃鍋還能看101

2019-12-27 20:16

全國電子Digital City「台南文賢店」12月28日開幕！65吋電視限時限量狂降2.5萬

2019-12-27 19:18

奧斯汀寢飾驚賣會登場 強推奈米陶瓷智慧機能纖維

2019-12-27 18:43

HANDS台隆手創館公布「2019年熱銷TOP 10」！冠軍狂賣破萬支

2019-12-27 18:16

PANTONE「全球城市玩色計劃」 台北站藝術展區搶先看

2019-12-27 17:57

免費開運講座 再送庚子鼠年太歲符

2019-12-27 17:10

「世上最好吃的冰淇淋」Bassetts來了！漢來海港吃到飽

2019-12-27 17:03

台日國道服務區首結盟！日本五大餐廳進駐清水服務區

2019-12-27 17:01

曾之喬撩男絕招「露鎖骨＋甩髮」！女神傳授拍IG美照撇步快來學

2019-12-27 16:50

滿溢了！蚵仔大腸肉羹糖心蛋 台中2間浮誇、銅板價麵線

2019-12-27 16:37

凱特摩絲性感慵懶拍ERMANNO SCERVINO 資深女力扛壩子

2019-12-27 16:00

飛去日本吃牛舌！Negishi按讚送「日本雙人機票」

2019-12-27 15:44

innisfree「迪士尼滿額贈品」大頭米奇、雙面零錢包萌翻！限量500個超值福袋元旦開賣

2019-12-27 15:06

翠迎新春 玉世家翡翠珠寶華美古典

2019-12-27 14:46
看更多

熱門文章

今起變天全台有雨 明晚再迎冷空氣「元旦最冷」

2019-12-29 09:25

台南大雨特報！ 南方雲系北移 局部較大雨勢

2019-12-29 07:53

應酬養成的壞習慣 讓他罹患咽喉癌失去喉頭

2019-12-28 20:08

殺破狼周運勢／獅子遇天菜級對象 摩羯可望領豐厚年終

2019-12-29 00:00

喝豆漿、大骨湯能取代牛奶補鈣？專家破解迷思

2019-12-29 08:06

古蹟、美食、藝術品！新竹動物園旁的「7個人氣景點」

2019-12-28 17:03

迎元旦曙光碰運氣！吳德榮：跨年前後氣溫驟降 雲量多

2019-12-29 07:28

海龜為何不上岸生蛋了？ 研究人員發現台灣只剩這處樂土

2019-12-29 10:00

桃機觀景台人潮眾多！未來將抽號碼牌進場 一場30分鐘

2019-12-28 19:32

山林魅影猛禽林鵰現蹤竹山林道 吸引鳥友瘋狂追逐

2019-12-28 14:40

睽違11年！台東林管處招考約僱森林護管員 薪35K

2019-12-28 12:56

紅唇族少了 口腔癌新增個案卻增2倍

2019-12-28 23:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top