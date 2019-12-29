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是觀眾也是演員！沈浸式劇場「明日俱樂部」4000人搶票

2019-12-29 00:14聯合報 記者陳睿中／即時報導

繼「微醺大飯店」之後，驚喜製造設計團隊於2019年底再度新推出沈浸式體驗活動「明日俱樂部」。玩家可以在體驗故事的過程中，藉由沈浸、互動與參與式的多層次劇場手法，近距離欣賞表演者的演出，甚至直接參與其中，成為故事中不可或缺的一份子。

明日俱樂部的故事，敘述在即將分裂的世界中，區分為五大不同的陣營彼此對抗、猜忌，並有7位主要角色登場，而每個陣營與角色，都各自有著不同的目的與計畫。在故事的行進過程中，玩家們將隨著角色們穿梭在百坪的劇場空間，自由選擇自己的觀察視角，去拼湊出完整的世界觀與劇情；而玩家也需透過一連串的內心與行動抉擇，做出會影響劇情發展的決定，甚至與其他玩家相互挑戰，讓觀眾、表演者、參與者之間的界線變得曖昧而模糊，逐步深層進入故事的世界。

明日俱樂部採官網預售制，不只劇情內容十分保密，連舉辦地點只透漏「台北市心、捷運站附近」，直到參與前幾天，才會獲得正確的地點。遊戲的過程中，最好能夠放下理性，全心扮演自己的角色、享受充滿儀式感的行動，以及略帶懸疑的氛圍，才能感受到整場活動的樂趣。另外過程中，也會有小點、調飲點綴其中。

驚喜製造（Surprise Lab）過去曾推出無光晚餐、一人餐桌、微醺大飯店等活動作品，本次再度與進港浪製作合作推出明日俱樂部。業者表示，沈浸式劇場在國外已經行之有年。相較於一般的密室逃脫，過程中不僅能享受參與，還能欣賞到表演藝術的呈現；藉由玩家的選擇與判斷，估計將會產生數十種不同的結局劇情。目前明日俱樂部已經對外開放體驗，首波預售票已經售出近4,000張，活動預計將延續至明年3～4月。

特意打造的場景，創造出明日世界中的荒廢感。記者陳睿中／攝影
特意打造的場景，創造出明日世界中的荒廢感。記者陳睿中／攝影
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體驗的過程中，玩家需要換上指定的服飾才可入場。記者陳睿中／攝影
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透過入口的掃描，方能進入明日俱樂部。記者陳睿中／攝影
透過入口的掃描，方能進入明日俱樂部。記者陳睿中／攝影
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過程中，角色會不斷與玩家互動，創造出劇情的變化。圖／驚喜製造提供
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