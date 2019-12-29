是觀眾也是演員！沈浸式劇場「明日俱樂部」4000人搶票

繼「微醺大飯店」之後，驚喜製造設計團隊於2019年底再度新推出沈浸式體驗活動「明日俱樂部」。玩家可以在體驗故事的過程中，藉由沈浸、互動與參與式的多層次劇場手法，近距離欣賞表演者的演出，甚至直接參與其中，成為故事中不可或缺的一份子。

明日俱樂部的故事，敘述在即將分裂的世界中，區分為五大不同的陣營彼此對抗、猜忌，並有7位主要角色登場，而每個陣營與角色，都各自有著不同的目的與計畫。在故事的行進過程中，玩家們將隨著角色們穿梭在百坪的劇場空間，自由選擇自己的觀察視角，去拼湊出完整的世界觀與劇情；而玩家也需透過一連串的內心與行動抉擇，做出會影響劇情發展的決定，甚至與其他玩家相互挑戰，讓觀眾、表演者、參與者之間的界線變得曖昧而模糊，逐步深層進入故事的世界。

明日俱樂部採官網預售制，不只劇情內容十分保密，連舉辦地點只透漏「台北市心、捷運站附近」，直到參與前幾天，才會獲得正確的地點。遊戲的過程中，最好能夠放下理性，全心扮演自己的角色、享受充滿儀式感的行動，以及略帶懸疑的氛圍，才能感受到整場活動的樂趣。另外過程中，也會有小點、調飲點綴其中。