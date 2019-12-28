老闆看過來 上班族最愛尾牙大獎還是現金

歲末年終進入尾牙春酒季節，在尾牙抽獎時抱回大獎可說是所有上班族的夢想。樂天市場表示，根據調查，每年尾牙市場商機高達百億，抽獎橋段更是最重要的重頭戲。在各項抽獎禮品中，員工最想要的抽獎獎項以「現金」、「汽機車」、「3C」及「家電」最受歡迎。今年各企業福委會更以「3C」及「家電」作為採購重點。

3C及家電百百種，究竟何者最受員工歡迎？樂天市場推薦年終尾牙小員工TOP 5夢幻禮品清單為iPhone11、MacBook Pro、Dyson無線吸塵器、SAMSUNG連網液晶電視及，米家掃地機器人。

樂天市場觀察，年終時節，3C、家電等關鍵字的搜尋量較平日提高３成，相關產品的銷售量也較去年同期增加２成，最受到企業青睞的禮品平均單價落在5000元至15000元之間。

人力銀行指出，超過8成企業每年都持續舉辦尾牙，7成受訪者表示，尾牙規模仍維持去年水準，7.58%企業將加碼擴大舉辦，但也有22.34%縮減規模；除了連鎖餐飲業、上市櫃科技業常備上看百萬的尾牙禮品外，一般中小企業平均也有20至50萬採購預算犒賞員工。