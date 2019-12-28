新年除舊布新！居家改造DIY從「色彩、光線、風格」下手

距離農曆春節只剩下不到一個月的時間，居家除舊布新可得趁快，特力屋彙整年前居家改造重點，從色彩、光線、風格等三大面向調整，如同為室內空間做微整形，達到畫龍點睛的效果。

●色彩

牆面色彩是室內空間最基本卻重要的一環，換上新色就能快速讓視覺感煥然一新，特力屋建議室內用塗料選擇水性的乳膠漆，相較於傳統油漆，無添加甲醛及重金屬，以清水就可稀釋，塗刷後漆膜質地細緻、抗汙效果佳，方便日後清潔保養。

DIY粉刷最怕購買的塗料不夠用或買太多，特力屋指出，計算塗刷面積時，如果是四面牆的空間、塗刷一道漆的狀況下，可將地面坪數乘以2.8，包含天花板則乘以3.8，就可估算粉刷總坪數，每公升塗料約可塗刷3坪面積，就能概略算出所需塗料用量。特力屋建議可重複塗刷兩道增加厚度，使牆面呈現應有色澤。

萬一真的不方便DIY，特力屋好幫手提供專業代客塗刷服務，利用專業檢測儀器確認牆面狀況，並由專人搬移或包覆家具及裝潢，避免沾染髒汙，施工中使用不易產生揚塵、低噪音的打磨機及噴塗機，施工期間即使住在家中也不易受干擾，並隨時以社群軟體即時回報施工進度，同時提供漆面一年保固。

●光線

調整燈光色調可全面轉換室內氛圍，購買時應留意光色、亮度是否符合空間需求，可依色溫（單位：K）挑選，5,000K時接近白色，越低越偏黃，越高則會偏藍，例如客廳、書房適合白光，色溫可選擇4,500～6,500k，或是選購可調整色溫的吸頂燈，手動調整冷、暖質感，部分機種甚至可調整紅、藍、綠三原色，創造多樣色彩。

選擇亮度時，室內空間在未做挑高的條件下，建議每坪約需900lm（流明，亮度單位）的亮度才足夠，可單燈或多燈搭配調整。即日起至2020年1月12日購買特力屋全系列燈具單筆滿3,000元可現折200元（不含光源、燈管、配件）。

●風格

特力屋開發自有品牌自黏地壁兩用磚，讓牆面布置除了粉刷與壁紙之外，更多了自然立體的質感，自黏式設計方便DIY，擁有木紋、石材紋路、幾何圖形等多樣化設計，不論是自然清新的北歐風、鄉村風或風格強烈的工業風、現代風，都能透過特力屋自黏地壁兩用磚快速達成。特力屋也提供安裝服務，由專業人員快速完成鋪設。