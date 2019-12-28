開運又討喜！五款紅色珠寶飾品火熱暖心

每到冬季，暖心的紅色總是提醒著人們，溫暖的存在與必要。紅色是熱情、紅色是直覺，舉凡沾染上紅色的珠寶，總是帶給人心頭暖暖的美好聯想。且來欣賞五款紅色系珠寶飾品，有手環戒指、亦有胸針耳環，開運也討喜。

在中國的傳說中，葫蘆有著神奇力量，東方珠寶品牌Qeelin因而提取了葫蘆的幾何造型，並創作出反應現代風格的Wulu珠寶系列。18K玫瑰金的手鐲，手鐲是以紅色琺瑯瓷製成，並搭配玫瑰金的紅瑪瑙瓷鎖釦，同為紅色，但質地相異，衝擊出不同異材質的驚喜火花；Boucheron的Quatre Red系列指環則揉和了玫瑰金與經典的紅色陶瓷巴黎飾紋，像是雙子座般，一個指環、兩種個性，更可與其他指環交替搭配，呈現出配戴者的鮮明個性。