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開運又討喜！五款紅色珠寶飾品火熱暖心

2019-12-28 17:59聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

每到冬季，暖心的紅色總是提醒著人們，溫暖的存在與必要。紅色是熱情、紅色是直覺，舉凡沾染上紅色的珠寶，總是帶給人心頭暖暖的美好聯想。且來欣賞五款紅色系珠寶飾品，有手環戒指、亦有胸針耳環，開運也討喜。

在中國的傳說中，葫蘆有著神奇力量，東方珠寶品牌Qeelin因而提取了葫蘆的幾何造型，並創作出反應現代風格的Wulu珠寶系列。18K玫瑰金的手鐲，手鐲是以紅色琺瑯瓷製成，並搭配玫瑰金的紅瑪瑙瓷鎖釦，同為紅色，但質地相異，衝擊出不同異材質的驚喜火花；Boucheron的Quatre Red系列指環則揉和了玫瑰金與經典的紅色陶瓷巴黎飾紋，像是雙子座般，一個指環、兩種個性，更可與其他指環交替搭配，呈現出配戴者的鮮明個性。

蕭邦的Happy Hearts系列耳環的任一單邊都有兩顆心型裝置，一為火熱的紅色愛心、一為玫瑰金搭配滑動鑽石，心心相應也相映；Van Cleef & Arpels的Perlée couleurs戒指則運用了品牌經典的圓點金珠工藝，再鑲嵌以紅玉髓，圓潤中帶有古典氣息；而日本珍珠品牌MIKIMOTO的孔克珠雖然並非正紅，但粉紅色的孔克珠相當稀少，帶有粉嫩、浪漫氣息，但打造成一朵小巧、婀娜的鑽石胸針，似是捎來了春日的浪漫，粉色無邊。

Van Cleef & Arpels，Perlée couleurs戒指，玫瑰金...
Van Cleef & Arpels，Perlée couleurs戒指，玫瑰金，紅玉髓，6萬9,500元。圖╱Van Cleef & Arpels提供。
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MIKIMOTO，粉紅色孔克珍珠鑽石胸針，價格店洽。圖╱MIKIMOTO提供。
MIKIMOTO，粉紅色孔克珍珠鑽石胸針，價格店洽。圖╱MIKIMOTO提供。
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Qeelin，Wulu 18K 玫瑰金紅瑪瑙瓷鎖釦紅色珐瑯瓷手鐲，價格店洽。圖╱...
Qeelin，Wulu 18K 玫瑰金紅瑪瑙瓷鎖釦紅色珐瑯瓷手鐲，價格店洽。圖╱Qeelin提供。
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Boucheron，Quatre Red系列，玫瑰金及紅色陶瓷指環，5萬7,50...
Boucheron，Quatre Red系列，玫瑰金及紅色陶瓷指環，5萬7,500元。圖╱Boucheron提供。
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Chopard，Happy Hearts系列耳環，18K玫瑰金耳環，搭配兩顆心型...
Chopard，Happy Hearts系列耳環，18K玫瑰金耳環，搭配兩顆心型滑動鑽石，10萬6,000元。圖╱Chopard提供。
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珠寶品牌開運

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