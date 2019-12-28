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桃花運、好人緣UP！NYX「橘橙珊瑚、番紅花紅」彩妝快入手　OPERA推戀愛限定色唇膏

2019-12-28 17:01聯合報 記者陳立儀／即時報導

新年開好運、招桃花，選對彩妝很重要！NYX Professional Makeup鎖定「番紅花紅」、「橘橙珊瑚」兩大趨勢色推出「同色時尚眼頰調色盤」，皮革絨光霧感唇膏也有番紅花色調，以春夏大勢橙紅彩妝在新的一年「橙」勝追擊，把好運全部都拿下。

NYX Professional Makeup 2020年春夏彩盤「同色時尚眼頰調色盤」共有橘橙珊瑚、日初肉桂、番紅花紅等3款色選，用飽和度與明暗做調配，將Matchy－Matchy同色時尚玩到極致，橘橙珊瑚、番紅花紅更推出新年限定包裝。皮革絨光霧感唇膏的絲絨般質地滑順顯色，更搭配活潑俏皮的愛心設計，為桃花運與好人緣加持，新年限定包裝的＃08 PEACH DON’T KILL MY VIBE是熱搜的爆款暖橘色、＃09 SPICY是新年經典必收的大紅色、＃30 KITTEN HEELS緊跟2020春夏番紅花紅同色時尚，保證搶眼。

明星商品NYX Professional Makeup百變玩味16色眼影盤也推出兩款新年限定包裝，「冬日暖陽」為優雅百搭大地色系，「焰火鳳凰」則囊括紅、黃、粉、珊瑚、酒紅等大勢開運色。

擁有「花嫁唇膏」美名的OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏，在2020年西洋情人節前夕推出＃07粉莓Pink Fraise、＃08酒紅Burgundy Kiss等兩款限定色，打造專屬冬末初春的百搭戀愛唇色，＃07粉莓色揉合紅潤優雅色澤，有如草莓牛奶一般，為甜美莓果增添一抹現代女人味；＃08酒紅是OPERA在台推出的第一支深色唇膏，誘人高雅的勃艮第酒紅色澤隱喻著戀愛的嫵媚誘惑，2020年1月2日起於屈臣氏門市和網路商店同步開賣，原價380元、優惠價360元。

NYX Professional Makeup同色時尚眼頰調色盤、專業後台百變玩...
NYX Professional Makeup同色時尚眼頰調色盤、專業後台百變玩味16色眼影盤、皮革絨光霧感唇膏推出新年限定包裝。圖／NYX提供
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「番紅花紅」、「橘橙珊瑚」兩大趨勢色，讓彩妝為桃花運、好人緣加分。圖／NYX提供
「番紅花紅」、「橘橙珊瑚」兩大趨勢色，讓彩妝為桃花運、好人緣加分。圖／NYX提供
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「番紅花紅」、「橘橙珊瑚」兩大趨勢色，讓彩妝為桃花運、好人緣加分。圖／NYX提供
「番紅花紅」、「橘橙珊瑚」兩大趨勢色，讓彩妝為桃花運、好人緣加分。圖／NYX提供
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新年限定包裝的NYX Professional Makeup百變玩味16色眼影盤...
新年限定包裝的NYX Professional Makeup百變玩味16色眼影盤＃09焰火鳳凰，售價800元。圖／NYX提供
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NYX Professional Makeup請來李函Kiwi擔任全球品牌代言人...
NYX Professional Makeup請來李函Kiwi擔任全球品牌代言人。圖／NYX提供
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NYX Professional Makeup皮革絨光霧感唇膏＃30 KITTE...
NYX Professional Makeup皮革絨光霧感唇膏＃30 KITTEN HEELS，售價350元。圖／NYX提供
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NYX Professional Makeup同色時尚眼頰調色盤＃05番紅花紅，...
NYX Professional Makeup同色時尚眼頰調色盤＃05番紅花紅，售價800元。圖／NYX提供
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OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏限定色＃08酒紅Burgundy Kis...
OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏限定色＃08酒紅Burgundy Kiss，2020年1月2日起於屈臣氏門市和網路商店同步開賣，原價380元、優惠價360元。圖／OPERA提供
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OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏限定色＃07粉莓Pink Fraise，...
OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏限定色＃07粉莓Pink Fraise，2020年1月2日起於屈臣氏門市和網路商店同步開賣，原價380元、優惠價360元。圖／OPERA提供
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NYX Professional Makeup同色時尚眼頰調色盤＃02橘橙珊瑚，...
NYX Professional Makeup同色時尚眼頰調色盤＃02橘橙珊瑚，售價800元。圖／NYX提供
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珊瑚

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