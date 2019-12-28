桃花運、好人緣UP！NYX「橘橙珊瑚、番紅花紅」彩妝快入手　OPERA推戀愛限定色唇膏

新年開好運、招桃花，選對彩妝很重要！NYX Professional Makeup鎖定「番紅花紅」、「橘橙珊瑚」兩大趨勢色推出「同色時尚眼頰調色盤」，皮革絨光霧感唇膏也有番紅花色調，以春夏大勢橙紅彩妝在新的一年「橙」勝追擊，把好運全部都拿下。

NYX Professional Makeup 2020年春夏彩盤「同色時尚眼頰調色盤」共有橘橙珊瑚、日初肉桂、番紅花紅等3款色選，用飽和度與明暗做調配，將Matchy－Matchy同色時尚玩到極致，橘橙珊瑚、番紅花紅更推出新年限定包裝。皮革絨光霧感唇膏的絲絨般質地滑順顯色，更搭配活潑俏皮的愛心設計，為桃花運與好人緣加持，新年限定包裝的＃08 PEACH DON’T KILL MY VIBE是熱搜的爆款暖橘色、＃09 SPICY是新年經典必收的大紅色、＃30 KITTEN HEELS緊跟2020春夏番紅花紅同色時尚，保證搶眼。

明星商品NYX Professional Makeup百變玩味16色眼影盤也推出兩款新年限定包裝，「冬日暖陽」為優雅百搭大地色系，「焰火鳳凰」則囊括紅、黃、粉、珊瑚、酒紅等大勢開運色。