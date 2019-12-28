戴著豪宅去祝壽 嘻哈天王Jay-Z手上百達翡麗是這款

繞舌明星「吹牛老爹」尚恩庫姆斯日前12月中在個人官方Instagram帳號上秀出一系列他和朋友相聚的照片。這些老爹的朋友們都大有來頭，從嘻哈天王Jay-Z、饒舌明星肯伊斯威特（Kayne West）、因演出《黑豹》聲名大噪的查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）、嘻哈教父史努比狗狗...等明星名人。

而這些名人的聚會都是為了慶祝尚恩庫姆斯的五十歲生日，眼尖的外媒便發現，Jay-Z除了一身正式西裝，手上配戴的腕表更是定價約6,900萬台幣的百達翡麗Patek Philippe Grandmaster Chime腕表Ref. 6300G-001。這枚腕表是近年百達翡麗的超級重量款式之一，花費八年時間研發，300 GS AL 36-750 QIS FUS IRM手上鏈機芯共由1,366枚零件所組成，具備大自鳴、小自鳴、三問報時、報時鬧鐘、日期報時、第二時區及晝夜顯示、瞬跳萬年曆等20項複雜功能，與五種問表報時模式。