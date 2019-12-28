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將選擇權還給孩子！世展會新資助方式 第2波募集啟動

2019-12-28 16:11聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

世界展望會推出新資助方式「Chosen給孩子一個選擇的機會」，將選擇權交還到孩子手中，讓孩子從過程中相信自己有能力決定未來，首波參與資助者共461人，資助499名非洲尙比亞東瓊戈韋計畫區的孩子。

首波資助者、導演魏德聖今參與世展會舉辦的揭曉派對，拆開信封的那一刻，看到9歲娜由美(Mwenda Naomi)選擇他的理由是「你長得好看」，魏德聖笑開地說「很開心資助了一個誠實的孩子！」

世界展望會今下午為首波資助者舉辦「Chosen給孩子一個選擇的機會」揭曉派對，大家齊聚一堂，期待著與尚比亞的孩子相遇、產生愛的連結。

魏德聖說，拆信封前沒有多想，但當打開信封看到娜由美的照片，心情很激動，也很感動，尤其家中都沒有女孩，有頓時多了一個女兒的感覺。魏德聖分享當他現場寫回信時，忍不住寫了三遍感謝，謝謝娜由美選擇了他，讓他有注定被選中，更願意付出的心情。

資助人鄒璽，則被就讀小學四年級的查爾斯（Charles）所選，鄒璽笑著分享自己被選中的理由是「長得像查爾斯的外公」，他說，世界就是一個家，每個小孩，就是每一個人的小孩，都該好好珍惜；也有民眾拆開信封後哽咽地說，孩子選擇理由很單純，自己能為孩子做的不多，但希望能給孩子夢想，成為他背後資源，幫助他圓夢。

世界展望會公關傳播處處長楊惠萍表示，第二波「Chosen」資助行動正持續進行中，邀請更多願意被孩子選擇的資助人響應，在明年1月31日前完成報名「Chosen」的資助人，將在2月19日在尚比亞當地舉辦的「選擇派對」，由孩子們選擇被誰資助，接下來世展會也預計納入其他國家孩子為「Chosen」資助童。

世界展望會推出全新資助方式「Chosen給孩子一個選擇的機會」，首波資助者、導演...
世界展望會推出全新資助方式「Chosen給孩子一個選擇的機會」，首波資助者、導演魏德聖與選中他的尚比亞孩子娜由美(Mwenda Naomi)合照。記者葉冠妤／攝影
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世界展望會今下午為首波資助者舉辦「Chosen給孩子一個選擇的機會」揭曉派對。記...
世界展望會今下午為首波資助者舉辦「Chosen給孩子一個選擇的機會」揭曉派對。記者葉冠妤／攝影
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世展會「Chosen給孩子一個選擇的機會」首波資助者、導演魏德聖今拆開信封當下，...
世展會「Chosen給孩子一個選擇的機會」首波資助者、導演魏德聖今拆開信封當下，心情激動。記者葉冠妤／攝影
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世界展望會今下午為首波資助者舉辦「Chosen給孩子一個選擇的機會」揭曉派對，資...
世界展望會今下午為首波資助者舉辦「Chosen給孩子一個選擇的機會」揭曉派對，資助者一一拿取、拆閱信封，過程充滿驚喜感。記者葉冠妤／攝影
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非洲世界展望會魏德聖

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