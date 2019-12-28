將選擇權還給孩子！世展會新資助方式 第2波募集啟動

世界展望會推出新資助方式「Chosen給孩子一個選擇的機會」，將選擇權交還到孩子手中，讓孩子從過程中相信自己有能力決定未來，首波參與資助者共461人，資助499名非洲尙比亞東瓊戈韋計畫區的孩子。

首波資助者、導演魏德聖今參與世展會舉辦的揭曉派對，拆開信封的那一刻，看到9歲娜由美(Mwenda Naomi)選擇他的理由是「你長得好看」，魏德聖笑開地說「很開心資助了一個誠實的孩子！」

世界展望會今下午為首波資助者舉辦「Chosen給孩子一個選擇的機會」揭曉派對，大家齊聚一堂，期待著與尚比亞的孩子相遇、產生愛的連結。

魏德聖說，拆信封前沒有多想，但當打開信封看到娜由美的照片，心情很激動，也很感動，尤其家中都沒有女孩，有頓時多了一個女兒的感覺。魏德聖分享當他現場寫回信時，忍不住寫了三遍感謝，謝謝娜由美選擇了他，讓他有注定被選中，更願意付出的心情。

資助人鄒璽，則被就讀小學四年級的查爾斯（Charles）所選，鄒璽笑著分享自己被選中的理由是「長得像查爾斯的外公」，他說，世界就是一個家，每個小孩，就是每一個人的小孩，都該好好珍惜；也有民眾拆開信封後哽咽地說，孩子選擇理由很單純，自己能為孩子做的不多，但希望能給孩子夢想，成為他背後資源，幫助他圓夢。