網友問昆凌百搭短靴哪裡買 這雙紅底鞋林心如也有入手

身為網購服裝的老闆，昆凌常在IG放上自己工作中的側拍，或是率先穿上自家服裝，近期她以一雙百搭短靴配襯新款服裝，就有網友在臉書留言問她「 請問鞋子哪裡買的」，這雙來自Christian Louboutin 2019秋冬的短靴，林心如也有一雙，堪稱新時代明星媽咪都有的帥氣配備。

好搭的靴款是冬日必備行頭，昆凌與林心如選穿的這雙Christian Louboutin 2019秋冬Yeti Donna短靴，保暖之餘也顯得帥氣，林心如搭襯照片寫了「姐下班囉！從頭到腳終於有冬天的感覺了！」顯得輕鬆悠閒，她搭的是Max Mara大衣，Yeti Donna短靴的鉚釘、皮草等細節，成為一大亮點，不僅奢華，也顯得有個性。