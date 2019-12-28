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網友問昆凌百搭短靴哪裡買 這雙紅底鞋林心如也有入手

2019-12-28 15:43聯合報 記者楊詩涵／即時報導

身為網購服裝的老闆，昆凌常在IG放上自己工作中的側拍，或是率先穿上自家服裝，近期她以一雙百搭短靴配襯新款服裝，就有網友在臉書留言問她「 請問鞋子哪裡買的」，這雙來自Christian Louboutin 2019秋冬的短靴，林心如也有一雙，堪稱新時代明星媽咪都有的帥氣配備。

好搭的靴款是冬日必備行頭，昆凌與林心如選穿的這雙Christian Louboutin 2019秋冬Yeti Donna短靴，保暖之餘也顯得帥氣，林心如搭襯照片寫了「姐下班囉！從頭到腳終於有冬天的感覺了！」顯得輕鬆悠閒，她搭的是Max Mara大衣，Yeti Donna短靴的鉚釘、皮草等細節，成為一大亮點，不僅奢華，也顯得有個性。

Yeti Donna系列短靴的靈感來自滑雪穿搭風格，因此設計了全新的坑紋鞋底、繩索鞋帶以契合雪地運動的形貌 ，推出平底、高跟兩種款式。在Christian Louboutin 2019秋冬系列中，貫徹設計師熱中雲遊四海的調性，以衝突對比的葡萄牙、喜馬拉雅等地作為啟發，溫暖的印花呈現葡萄牙的陽光燦爛，有著繽紛色塊、彩虹色調，喜瑪拉雅部分則是以白雪皚皚的山顛作為靈感，銀白、純黑色系中運用刺繡或水晶展現品牌慣有的華麗。

Yeti Donna高跟靴，售價75,300元。圖／Christian Loub...
Yeti Donna高跟靴，售價75,300元。圖／Christian Louboutin提供
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昆凌近期以多款造型搭配Christian Louboutin秋冬Yeti Don...
昆凌近期以多款造型搭配Christian Louboutin秋冬Yeti Donna短靴。圖／取自IG
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昆凌以各式各樣的毛衣搭襯Christian Louboutin秋冬Yeti Do...
昆凌以各式各樣的毛衣搭襯Christian Louboutin秋冬Yeti Donna短靴。圖／取自臉書
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林心如以Christian Louboutin的Yeti Donna短靴搭配Ma...
林心如以Christian Louboutin的Yeti Donna短靴搭配Max Mara大衣。圖／Christian Louboutin提供
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Yeti Donna短靴，售價62,800元。圖／Christian Loubo...
Yeti Donna短靴，售價62,800元。圖／Christian Louboutin提供
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昆凌在IG常放上工作中的紀錄照片，Yeti Donna短靴售價62,800元。圖...
昆凌在IG常放上工作中的紀錄照片，Yeti Donna短靴售價62,800元。圖／取自IG
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Yeti Donna高跟靴，售價75,300元。圖／Christian Loub...
Yeti Donna高跟靴，售價75,300元。圖／Christian Louboutin提供
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葡萄牙保暖品牌網購

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