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過年新造型「雲雀棕髮色」正夯！深淺挑染可打造陽光穿透感

2019-12-28 15:23聯合報 記者陳立儀／即時報導

過年前換個新髮型、新髮色，是除舊布新一定要做的事，除了黑、咖啡等基本色調之外，柔霧金是近年來亞洲女生夢寐以求的染髮色調，有如變身外國人的浪漫，但相較於奶茶金、奶油金等淺色，AVEDA更推薦結合霧棕色及奶茶色調的「雲雀棕髮色」，不僅獲選為Pantone 2020年度推薦色，經典中性的「雲雀棕髮色」更擁有變化度高、好配色的親民特質，適合亞洲人膚色，橫跨多個季節都百搭。

「雲雀棕髮色」還可透過深一階的挑染，創造宛若天生的外國人髮色。AVEDA資深染髮講師Meggy表示，在IG上看到厲害的外國人髮色，基本上都要搭配挑染呈現，外國人髮色是要創造出「西方人較淺的髮色，並在陽光親吻下頭髮微微褪色所呈現的層次感」；許多人擔心過度漂髮會讓髮質變差，其實關鍵在於創造出深淺差異，就能擁有健康自然的外國人髮色，搭配AVEDA花植極光染更能讓淺色霧面髮色光滑柔順，呈現陽光穿透般的輕盈透明感。

染後護色也很重要，幾乎每次洗頭都會掉色，銀、灰、藍、紫、綠、紅等特殊髮色更會因染後洗髮次數、外在環境等影響，逐漸失去原有的亮麗色彩，並褪色為枯黃色調；陽光照射也是讓頭髮褪色的關鍵原因，尤其秋冬時節特別容易忽略防曬這一環。

針對染後頭髮設計的AVEDA護色系列，植物性增亮配方為完美髮色護航，撫平毛麟片幫助鎖住髮色，並且對抗紫外線中的破壞因子，全系列包括護色洗髮精、護色潤髮乳、護色強效護髮乳、護色亮澤鎖色精華等。

RF荷那法蕊OKARA恆采修護系列採用豆粕萃取，搭配為秀髮補充滋潤的維生素Ｅ、維生素B5，分別推出針對漂染後持色保養的金縷梅鎖色系列、平衡染後枯黃髮色並強化冷霧感色調的菫蘭校色系列、專為淺色髮設計的雲母聚光系列，從清潔、修護、髮膜到精華保養等，提供完整的染後護理。

2020年1月開賣的AQUAIR阿葵亞瞬耀護色系列，是專為小資族打造的開架染後護色洗護髮品，針對台灣氣候與溫度調整的無矽靈配方，添加水耀恆潤護色精華，補充染後乾燥受損髮所需的修護及水分，減緩髮色流失，瞬耀護色洗髮精共有保濕型、控油型兩款。

專為漂染後持色保養所設計的RF荷那法蕊OKARA恆采修護金縷梅鎖色系列。圖／RF...
專為漂染後持色保養所設計的RF荷那法蕊OKARA恆采修護金縷梅鎖色系列。圖／RF荷那法蕊提供
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RF荷那法蕊OKARA恆采修護系列針對不同染後髮色需求，推出完整的洗護保養。圖／...
RF荷那法蕊OKARA恆采修護系列針對不同染後髮色需求，推出完整的洗護保養。圖／RF荷那法蕊提供
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AQUAIR阿葵亞瞬耀護色系列，600ml售價230元、1,000ml售價319...
AQUAIR阿葵亞瞬耀護色系列，600ml售價230元、1,000ml售價319元。圖／阿葵亞提供
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結合霧棕色及奶茶色調的「雲雀棕髮色」，獲選為Pantone 2020年度推薦色，...
結合霧棕色及奶茶色調的「雲雀棕髮色」，獲選為Pantone 2020年度推薦色，適合亞洲人膚色。圖／AVEDA提供
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AQUAIR阿葵亞瞬耀護色系列，600ml售價230元、1,000ml售價319...
AQUAIR阿葵亞瞬耀護色系列，600ml售價230元、1,000ml售價319元。圖／阿葵亞提供
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「雲雀棕髮色」可透過深一階的挑染，創造宛若天生的外國人髮色。圖／AVEDA提供
「雲雀棕髮色」可透過深一階的挑染，創造宛若天生的外國人髮色。圖／AVEDA提供
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平衡染後枯黃髮色並強化冷霧感色調的RF荷那法蕊OKARA恆采修護菫蘭校色系列。圖...
平衡染後枯黃髮色並強化冷霧感色調的RF荷那法蕊OKARA恆采修護菫蘭校色系列。圖／RF荷那法蕊提供
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結合霧棕色及奶茶色調的「雲雀棕髮色」，獲選為Pantone 2020年度推薦色，...
結合霧棕色及奶茶色調的「雲雀棕髮色」，獲選為Pantone 2020年度推薦色，適合亞洲人膚色。圖／AVEDA提供
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AVEDA護色系列包括護色洗髮精、護色潤髮乳、護色強效護髮乳、護色亮澤鎖色精華等...
AVEDA護色系列包括護色洗髮精、護色潤髮乳、護色強效護髮乳、護色亮澤鎖色精華等。圖／AVEDA提供
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AQUAIR阿葵亞瞬耀護色系列由曾之喬代言，展現自帶水波光的女神髮色。圖／阿葵亞...
AQUAIR阿葵亞瞬耀護色系列由曾之喬代言，展現自帶水波光的女神髮色。圖／阿葵亞提供
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RF荷那法蕊雲母聚光系列是專為高明度淺色髮清潔保養所設計。圖／RF荷那法蕊提供
RF荷那法蕊雲母聚光系列是專為高明度淺色髮清潔保養所設計。圖／RF荷那法蕊提供
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AVEDA洗髮奶茶

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