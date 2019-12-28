三枚兩地時間腕表 預約長假愜意心情

耶誕節才過完，農曆年也不遠了。迫不急待2020的農曆年假？或許你已預約好了假期，那麼在打包出發前，也許多準備一只兩地時間腕表，除了慰勞自己一年辛勞，也讓兩地時間功能讓你去到遠方，依然精準掌握家鄉的生活節奏。

萬寶龍Montblanc的1858系列Geosphere腕表，運用了青銅表殼搭配卡其綠色表面，讓人好想放下身邊塵囂、直往山上尋找本心，也呼應1858系列的山岳精神。42毫米的表殼下，裝載MB 29.25自動上鏈機芯，並有100米防水性能。表面上除了時間顯示功能，第二地時區位於九點鐘方向，同時12點鐘方向、六點鐘方向分別具有24小時制顯示的旋轉式北南半球，讓你隨時掌握世界任一方位的精準節奏。