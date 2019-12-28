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三枚兩地時間腕表 預約長假愜意心情

2019-12-28 14:58聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

耶誕節才過完，農曆年也不遠了。迫不急待2020的農曆年假？或許你已預約好了假期，那麼在打包出發前，也許多準備一只兩地時間腕表，除了慰勞自己一年辛勞，也讓兩地時間功能讓你去到遠方，依然精準掌握家鄉的生活節奏。

萬寶龍Montblanc的1858系列Geosphere腕表，運用了青銅表殼搭配卡其綠色表面，讓人好想放下身邊塵囂、直往山上尋找本心，也呼應1858系列的山岳精神。42毫米的表殼下，裝載MB 29.25自動上鏈機芯，並有100米防水性能。表面上除了時間顯示功能，第二地時區位於九點鐘方向，同時12點鐘方向、六點鐘方向分別具有24小時制顯示的旋轉式北南半球，讓你隨時掌握世界任一方位的精準節奏。

ORIS的Big Crown ProPilot Timer GMT的設計風格則相對簡約而粗獷。除了表面上的時針、分針與九點鐘方向的小秒針，具紅色飛機造型的細長針，則可在內圈指示出24小時制的另一城市時間。44毫米的精鋼表殼軍綠色表帶，即便郊外場合也不嫌髒。最後是Ball波爾表的Engineer Hydrocarbon AeroGMT II，直接以發光氣體在表圈顯示24小時制的第二地時間，有紅黑圈跟藍黑圈兩種組合，精鋼殼配精鋼鏈帶，不只這個長假，帶你走遍全世界啦！

ORIS，Big Crown ProPilot Timer GMT腕表，價格店洽...
ORIS，Big Crown ProPilot Timer GMT腕表，價格店洽。圖╱ORIS提供。
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一只兩地時間腕錶，將讓你在假期間一樣把握家鄉的生活作息。圖╱Montblanc提...
一只兩地時間腕錶，將讓你在假期間一樣把握家鄉的生活作息。圖╱Montblanc提供。
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Montblanc，1858系列Geosphere腕表，限量100只，20萬5,...
Montblanc，1858系列Geosphere腕表，限量100只，20萬5,800元。圖╱Montblanc提供。
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Ball，Engineer Hydrocarbon AeroGMT II腕表，9...
Ball，Engineer Hydrocarbon AeroGMT II腕表，9萬9,800元。圖╱波爾表提供。
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