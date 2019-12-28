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牛排控快衝ㄧ波！樂雅樂「豪華海陸餐點買一送一」

2019-12-28 13:34聯合報 記者羅建怡／即時報導

2020年即將來到，看準歲末聚餐的商機，日本連鎖家庭餐廳Royal Host樂雅樂全台限定分店，12月30日推出「限定豪華海陸主餐買一送一」活動，包括「奢華龍蝦牛排」、「香煎牛排干貝」、「沙朗牛排鮮蔬海鮮拼盤」、「和牛漢堡炸蝦」與「味噌咖哩牛奶雞腿鍋」等品項。

限定的豪華海陸餐點，也是年度暢銷排行榜前五名餐點。「奢華龍蝦牛排」選用肉質豐厚飽滿一整尾的波士頓龍蝦搭配PS等級沙朗牛排，海陸雙拼；「香煎牛排干貝」選用北海道3S大干貝與香煎沙朗牛排，淋上黑胡椒醬汁，鐵板上桌，香氣四溢。

海陸組合的「沙朗牛排鮮蔬海鮮拼盤」，可一次品嘗軟嫩口感的沙朗牛排、香煎Q彈藍鑽蝦、多汁香料雞排；「和牛漢堡炸蝦」由頂級澳洲和牛與台灣屏東盤克夏黑豚豬以7：3黃金比例混合的漢堡排與酥炸鮮蝦；「味噌咖哩牛奶雞腿鍋」以日本青森美味風味「味噌咖哩牛奶」為基底，加入嫩煎雞腿排、青森扇貝、青森南部仙貝等，屬於冬日的暖味鍋物料理。

優惠活動：

凡於12月30日(一)當日11:00後至Royal Host樂雅樂全台限定分店享有「限定豪華海陸主餐買一送一」。「奢華龍蝦牛排」、「香煎牛排干貝」、「沙朗牛排鮮蔬海鮮拼盤」、「和牛漢堡炸蝦」與「味噌咖哩牛奶雞腿鍋」任選兩款，即可享有買一送一優惠活動。

註：以低價餐點作為贈送；台中高鐵店不參加活動；優惠組合(含贈送之品項）內用均需酌收10%服務費；優惠每桌每次至多買二送二；不得與其他活動及優惠合併使用。最終以樂雅樂家庭餐廳規定為準。

12月30日限定海陸主餐買一送一。圖／摘自樂雅樂官網
12月30日限定海陸主餐買一送一。圖／摘自樂雅樂官網
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