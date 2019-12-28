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吳亦凡、王大陸搶穿ED HARDY x ASSC聯名款 元旦預購

2019-12-28 11:40聯合報 記者楊詩涵／即時報導

ED HARDY和ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB雙潮牌首度聯名，吳亦凡、王大陸已搶先擁有，全系列單品包括帽T、手機殼、拖鞋等，2020年1月1日起開放預購。

品牌首次聯名，以「打破禁錮、放肆孤獨」為主題，自由展現品牌主張的大無畏精神；2004誕生、以刺青藝術為靈感的ED HARDY在台灣有孫芸芸炒紅，相當年輕的品牌ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB，則是由具備韓國血統的Neek Lurk於2016年在加州洛杉磯創辦，兩個品牌首度聯名，以ED HARDY標誌的虎頭圖騰、結合ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB的品牌字，呈現自我中心的孤僻、不羈與叛逆。

吳亦凡率先穿上黑色帽T，以路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）圍巾搭配，並戴上韓國品牌BSRABBIT的棒球帽；久違的王大陸也穿上灰色款帽T。ED HARDY x ASSC的形象片於兩品牌誕生地洛杉磯拍攝，也展現回到街頭的核心精神，以oversize版型帶來輕鬆簡練的氛圍，點出美式文化的自由隨性。除了帽T和T恤之外，商品包括托特包、拖鞋、抱枕、手機殼等周邊，於2020年1月1日至1月15日開放預購。

ED HARDY x ASSC腰包，售價3,180元。圖／微風精品提供
ED HARDY x ASSC腰包，售價3,180元。圖／微風精品提供
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ED HARDY x ASSC虎頭短T，售價4,480元。圖／微風精品提供
ED HARDY x ASSC虎頭短T，售價4,480元。圖／微風精品提供
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ED HARDY x ASSC抱枕，售價3,580元。圖／微風精品提供
ED HARDY x ASSC抱枕，售價3,580元。圖／微風精品提供
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吳亦凡以ED HARDY x ASSC聯名帽T搭配路易威登圍巾、韓牌BSRABB...
吳亦凡以ED HARDY x ASSC聯名帽T搭配路易威登圍巾、韓牌BSRABBIT棒球帽。圖／微風精品提供
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吳亦凡以ED HARDY x ASSC聯名帽T搭配路易威登圍巾、韓牌BSRABB...
吳亦凡以ED HARDY x ASSC聯名帽T搭配路易威登圍巾、韓牌BSRABBIT棒球帽。圖／微風精品提供
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ED HARDY x ASSC黑色虎頭長袖帽T，售價7,680元。圖／微風精品提...
ED HARDY x ASSC黑色虎頭長袖帽T，售價7,680元。圖／微風精品提供
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ED HARDY x ASSC棉短褲，售價4,480元。圖／微風精品提供
ED HARDY x ASSC棉短褲，售價4,480元。圖／微風精品提供
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王大陸穿上了最新的ED HARDY x ASSC聯名帽T。圖／微風精品提供
王大陸穿上了最新的ED HARDY x ASSC聯名帽T。圖／微風精品提供
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ED HARDY x ASSC拖鞋，售價3,180元。圖／微風精品提供
ED HARDY x ASSC拖鞋，售價3,180元。圖／微風精品提供
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王大陸穿上了最新的ED HARDY x ASSC聯名帽T。圖／微風精品提供
王大陸穿上了最新的ED HARDY x ASSC聯名帽T。圖／微風精品提供
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ED HARDY x ASSC紅色飛龍長袖帽T，售價7,680元。圖／微風精品提...
ED HARDY x ASSC紅色飛龍長袖帽T，售價7,680元。圖／微風精品提供
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品牌洛杉磯韓國

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