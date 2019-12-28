吳亦凡、王大陸搶穿ED HARDY x ASSC聯名款 元旦預購

ED HARDY和ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB雙潮牌首度聯名，吳亦凡、王大陸已搶先擁有，全系列單品包括帽T、手機殼、拖鞋等，2020年1月1日起開放預購。

雙品牌首次聯名，以「打破禁錮、放肆孤獨」為主題，自由展現品牌主張的大無畏精神；2004誕生、以刺青藝術為靈感的ED HARDY在台灣有孫芸芸炒紅，相當年輕的品牌ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB，則是由具備韓國血統的Neek Lurk於2016年在加州洛杉磯創辦，兩個品牌首度聯名，以ED HARDY標誌的虎頭圖騰、結合ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB的品牌字，呈現自我中心的孤僻、不羈與叛逆。