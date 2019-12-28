好市多巨大倉鼠萌翻天 比童大狐狸再掀暴動「兩隻擠滿推車」

巨大狐狸放兩隻，推車就滿了。 圖／Costco好市多商品經驗老實說 分享 facebook Costco不久前才推出令人瘋狂的巨大「倉鼠玩偶」，龐大的身軀萌翻一票網友，價錢才789元，吸引許多人想購買的慾望，最近又有人在Costco發現了另一隻巨大「狐狸玩偶」，原PO直呼「冷冷的天靠著他看電視，想想都好療癒」，也吸引了1.2萬人按讚。

兩隻巨大狐狸擺上收銀台，相當引人側目。 圖／Costco好市多商品經驗老實說 分享 facebook 網友24日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，他放上多張「巨大狐狸」的照片，寫道「抵擋不了狐狸的魅力⋯一口氣兩隻真的好重啊！冷冷的天靠著他看電視，想想都好療癒」，只見照片中巨大狐狸不管在收銀檯上、坐在推車哩、坐在汽車後座，每個角度都相當療癒。

網友看完也紛紛回「好像在收銀台划船」、「很多人在看你結帳吧」、「好有喜感XD」、「靠著看電視真的很剛好」。但也有人「講句不中聽的話，中看不重用(雖說玩偶本來就是擺來看的)...佔空間還難洗(洗衣機根本沒法洗)」、「想到清洗問題就把手縮回去了」

對於大家擔心這麼大的娃娃難清洗，放在家裡久了，豈不是像一個巨大塵蟎？林口長庚醫院兒童過敏氣喘中心主任葉國偉說，如果忍不住想買，建議每兩周要除蟎一次，最省錢的除蟎方式就是用黑色塑膠袋包住娃娃、在大太陽下曝曬一小時以上、然後拿出來拍一拍，過程中記得要戴著口罩。