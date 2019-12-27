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影/ 「超·大恐龍展」現身華山 首度復原日本恐龍大腦

2019-12-27 22:57聯合報 記者陳宛茜／即時報導

小心，超大恐龍台北出沒中！「超·大恐龍展」周末於台北華山文創園區開幕，展出來自福井縣立恐龍博物館的17隻超大型恐龍骨骼，其中12隻高度逾四米。展品還包括透過高科技重建的日本恐龍大腦、依研究復原的超擬真機械恐龍；站在恐龍嘶吼不斷的展場中，觀眾彷彿重回恐龍出沒的6500萬年前。

「超·大恐龍展」的展前記者會上，聯合數位文創董事長李彥甫與讀賣新聞代表橋本誠司、福井縣立恐龍博物館館長東洋一皆出席。東洋一指出，福井博物館蒐集世界各地具代表性的恐龍，此次來台的「明星恐龍」包括好萊塢電影「侏儸紀公園」裡的重爪龍、日本挖掘的福井獵龍、大陸山東省挖掘到的盤足龍等。

福井縣自1989年開始，於聖山市北谷進行恐龍化石的挖掘調查。兩千年成立的福井縣立恐龍博物館，以這些挖掘結果為根基，擁有44四座恐龍骨架及一千多個化石標本，名列世界三大恐龍博物館。此次聯合數位文創與日本讀賣新聞合作主辦的「超‧大恐龍」，引進該館珍藏的17隻恐龍全身骨骼。

在日本被發現命名的恐龍共計8種，其中5種都是在福井勝山市挖掘。東洋一表示，此次來台展出的福井獵龍，全身7成都成為化石被保留下來，且在骨骼中發現腦室的存在。研究團隊將此一化石用CT斷層掃描，首度復原出日本恐龍的大腦。根據腦部神經與耳朵構造，推測福井獵龍擁有與現代鳥類匹敵的聽力。此一用 3D列印製作完成的恐龍大腦模型，也在展中展出。

此外，1920年代由瑞典恐龍調查隊在山東發現的盤足龍，標本一直放在瑞典。東洋一表示，福井博物館對此一標本進行翻模，完成的盤足龍模型是瑞典以外首次展出。

●聯合數位文創主辦的「超·大恐龍展」即日起至明年3月19日於華山文創園區展出，購票請上udn售票網https://bit.ly/39hTcqv，或洽客服專線（02）77216955轉2。

「超·大恐龍展」周末於台北華山文創園區開幕，展出來自福井縣立恐龍博物館的十七隻超...
「超·大恐龍展」周末於台北華山文創園區開幕，展出來自福井縣立恐龍博物館的十七隻超大型恐龍骨骼。記者陳宛茜/攝影
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恐龍博物館文創

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