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全聯PX Pay成台灣行動支付前三大 限2天滿千贈千點

2019-12-27 21:57聯合報 記者何雅玲／即時報導

嗨！你下載「PX Pay」了嗎?全聯福利中心歡慶「PX Pay」上線半年、下載數突破500萬的佳績，將於12/28~29推出限時兩天的活動，期間內使用國泰世華信用卡儲值800元至「PX Pay」，可獲得7.5%回饋(參與本活動單張福利卡單月贈點上限為1200點)，接著再用儲值金消費單筆滿400元，再獲得3%回饋，加上滿1000元再贈1000點(10點等於1元)，等於讓用戶最高可享20.5%回饋，同時該活動優惠機制適用於「PX Go！全聯線上購」。

全台擁有千間門市的全聯，會員人數將近1300萬，除了持續以方便又省錢的精神強化顧客服務與體驗外，也積極投入數位轉型行列，計畫藉由數位轉型三部曲，打造完整的線上線下虛實整合服務。「 全聯讓不會用手機支付的消費族群加入行動支付行列」，全聯董事長林敏雄說：「儘管全聯不是很創新的企業，但是一定會跟上時代發展，並時時考慮消費者所需及方便。」

用全聯「PX Pay」先儲值再消費更多回饋

瞄準非現金支付趨勢，全聯於今年5月23日推出行動支付品牌「PX Pay」，成為全台首家推出自有行動支付的超市，上線200天、下載數突破500萬，實際註冊數達500萬，累積至今，開啟數已有1億次，平均一天47萬次，成功躋身台灣行動支付前三大行列，同時，也帶動全聯非現金支付占比達約38%，較去年同期成長11%，其中，今年10月10日舉辦的「家家購物節」，非現金支付占比更是高達近50%。

全聯執行長謝健南表示，「PX Pay」的導入是全聯數位化的核心基礎，瞄準講求便利性的年輕人、希望省時的繁忙上班族及精打細算的婆媽族。自10月好友推薦碼上線以來，每天新註冊近80%都是透過門市夥伴、親朋好友推薦而來。而消費者也懂得「用信用卡先儲值再消費」的方法，讓自己獲得最多的回饋。

「PX Go！全聯線上購」元旦精選商品只要1元

全聯數位轉型第二步是「PX Go！全聯線上購」電商平台的推出，主打分批取貨、箱購宅配、預購商品 等三大功能，11月正式上線後一個月即創下將近3000萬業績，以分批取貨服務深受消費者喜愛，因能於促銷期間一次購足所需商品再分次領取，不僅能解決囤貨空間及帶貨問題，還可轉贈親朋好友於全台千家門市取貨。

目前分批取貨的消費占比已超過90%，轉贈件數更已破5萬件，另箱購跟宅配則各占5%，而分批取貨品項數也持續增加中，目前已有約50個，五大轉贈熱銷夯品包括「OFF Coffee熱美式」、「OFF Coffee熱拿鐵」、「卜蜂輕食沙拉胸」、「光泉鮮乳」、「福記阿薩姆茶葉蛋」，皆曾在一天創造百萬業績。其中，最夯的熱美式，每天平均可賣出超過6000杯。

全聯營運長蔡篤昌表示，「PX Go！全聯線上購」的分批取貨服務，讓消費者可隨時隨地進行有溫度的分享，無論是出外遊子想孝敬家鄉父母親，或是朋友間聯絡感情的送禮，不僅讓購物方便省錢又好玩，更能提高購買趣味，實現整買零取、團購樂趣，目前回購率超過60%，平均客單價介於500元～800元。同時，也為通路帶進新顧客及取貨順便消費的業績，目前每家門市平均每日可帶進9位來客。

迎接即將到來的元旦，全聯規畫一元復始系列活動，除設有OFF Coffee的524家門市在2020/1/1早上9點起推出「1元熱美式」優惠外(各店限量100杯，售完即恢復原價)，「PX Go！全聯線上購」上也同步推出精選10項商品通通只要1元優惠活動，商品除了「OFF Coffee熱美式」外，還有「美味堂帶骨豬腳」、「阿薩姆茶葉蛋」、「農心辛拉麵」、「悅氏御坊烏梅釀」、「柔芙優質抽取式衛生紙」、「刷樂雙效抗敏牙刷」等，各項商品都只要1元就能購買，數量皆為限量，售完為止。

全聯實體電商明年推出

全聯明年將推出的第三波「實體電商」，以各門市為核心並涵蓋附近範圍，讓消費者可透過線上購物、付款，再到實體店面取貨，屆時生鮮品項最快只要2個小時就能取得，且消費者還能透過「PX Go！全聯線上購」查看各門市庫存狀況，打造更完整的線上線下虛實整合服務，實現數位轉型最後一哩路。

先儲值再消費！用全聯「PX Pay」方便又省錢　限時2天最高享20.5%回饋圖／...
先儲值再消費！用全聯「PX Pay」方便又省錢　限時2天最高享20.5%回饋圖／全聯福利中心提供
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全聯「PXGo! 全聯線上購」主打分批取貨、箱購宅配、預購商品 等三大功能，其中...
全聯「PXGo! 全聯線上購」主打分批取貨、箱購宅配、預購商品 等三大功能，其中，轉贈最夯品為熱美式，每天平均可賣出超過6000杯。圖／全聯福利中心提供
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全聯歡慶「PX Pay」上線半年註冊數達500萬的佳績，執行長謝健南(左)、董事...
全聯歡慶「PX Pay」上線半年註冊數達500萬的佳績，執行長謝健南(左)、董事長林敏雄(中)、營運長蔡篤昌(右)，宣布將推出限時2天(12/28、29)的儲值金支付滿千元贈千點的活動。圖／全聯福利中心提供
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