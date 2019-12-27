貝果控吃起來！ 好丘人氣「厚醬貝果」限時四天買1送1

醞釀多時的貝果專賣店「好丘」全台第6家門市，將於明年1/2正式進駐台北統一時代百貨B2登場，以貼近消費者日常採買和都市通勤生活，打造全新百貨外帶店型，結合好丘各式貝果及烘焙食演，提供喜愛貝果的消費者每日通勤與逛街的新選擇。開幕期間將推出人氣經典「野莓優格」以及台北限定全新口味「金屋藏蕉」，1/2至1/31期間每日限量供應，每人限購2顆，售完為止。此外，1/2至1/5，開幕首四日，前20名購買「厚醬貝果」可享買一送一優惠。

好丘台北時代店除了全系列近20種的手作貝果，先前於台中新光店獨賣的超人氣話題商品「厚醬貝果」也將首度於台北時代店開賣。主打1.5cm超厚的特製抹醬搭配手工貝果，色香味俱全又繽紛好拍的特色，也在社群網紅及美食平台上引起拍照打卡風潮。台北首賣款「金屋藏蕉」以口感綿密的新鮮香蕉鋪在豐厚的奶油乳酪上，搭配獨家比例的苦甜焦糖抹醬，濃郁的焦糖奶香與香蕉超百搭；熱賣款「野莓優格」則使用大湖草莓果乾，加上絲滑清爽的優格，酸酸甜甜的草莓果香融入在奶油乳酪中，吃起來甜而不膩。

「好丘台北時代店」

地點：台北統一時代百貨 B2 (捷運連通道旁)