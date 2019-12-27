全聯再添網美門市！首間美式風格店型坐落新北中和

台灣連鎖超市量販業競爭激烈，「低價」已非消費者對於通路唯一的選擇，業者在數位轉型的同時，兼顧著實體店質的調整，透過空間視覺、燈光照明、動態式的電子溝通，提供更方便、更有趣的體驗式有感服務。

國內連鎖超市龍頭全聯福利中心第1000店門市「中和新生店」，將於12月28日開幕，同時也是全聯新北旗艦店、首家美式風格店型，由「日本超市改造王」西川隆設計，運用清水模灰色暗色系質感打造美式風格，並加入文青工業風的妝點，同時引進不少首次亮相獨家新品，包括：美國直輸進口起士蛋糕、好時巧克力第二波商品、美國直輸進口火雞肉商品等，預期將成為繼「台中市政店」之後，另一間在社群論壇上引起討論及拍照打卡的熱點門市。

全聯近年來致力於店型的質感提升，特聘日本知名超市設計師西川隆跨海設計新一代門市，西川隆目前已親手操刀全聯12家門市，而有西川元素的門市至今也已達152間，未來店數將陸續增加。經設計或改造後的門市，優化了購物動線、調整了燈光照明、擴大了生鮮及熟食區，業績平均成長3~4成。

其中，12月28日新開幕的中和新生店，是首家西川美式風格店型，賣場面積達290坪，除了以區塊專區呈現主題商品，同時導入3座數位電子看板與5座端架電子看板，播放檔期活動以及小農、企業等訊息，未來還會增加互動模式。設於結帳櫃檯前的電子看板，可吸引排隊民眾目光，藉此降低無聊感並減少抱怨，目前全台已有12家門市導入測試，預計明年三月前導入600家門市，期望在2020年底前全門市都能看到。

新開幕的「中和新生店」引進不少首次亮相的獨家新品，除了美國直輸進口起士蛋糕、好時巧克力第二波商品等甜點，熟食區還引進包括美式烤火雞翅、美式烤火雞翅腿、美式烤火雞腿，以及美式炸雞圈、紐澳良烤雞等美國直輸進口火雞肉商品，以及3/8吋黃金脆薯等商品。