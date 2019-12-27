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全聯再添網美門市！首間美式風格店型坐落新北中和

2019-12-27 20:42聯合報 記者何雅玲／即時報導

台灣連鎖超市量販業競爭激烈，「低價」已非消費者對於通路唯一的選擇，業者在數位轉型的同時，兼顧著實體店質的調整，透過空間視覺、燈光照明、動態式的電子溝通，提供更方便、更有趣的體驗式有感服務。

國內連鎖超市龍頭全聯福利中心第1000店門市「中和新生店」，將於12月28日開幕，同時也是全聯新北旗艦店、首家美式風格店型，由「日本超市改造王」西川隆設計，運用清水模灰色暗色系質感打造美式風格，並加入文青工業風的妝點，同時引進不少首次亮相獨家新品，包括：美國直輸進口起士蛋糕、好時巧克力第二波商品、美國直輸進口火雞肉商品等，預期將成為繼「台中市政店」之後，另一間在社群論壇上引起討論及拍照打卡的熱點門市。

全聯近年來致力於店型的質感提升，特聘日本知名超市設計師西川隆跨海設計新一代門市，西川隆目前已親手操刀全聯12家門市，而有西川元素的門市至今也已達152間，未來店數將陸續增加。經設計或改造後的門市，優化了購物動線、調整了燈光照明、擴大了生鮮及熟食區，業績平均成長3~4成。

其中，12月28日新開幕的中和新生店，是首家西川美式風格店型，賣場面積達290坪，除了以區塊專區呈現主題商品，同時導入3座數位電子看板與5座端架電子看板，播放檔期活動以及小農、企業等訊息，未來還會增加互動模式。設於結帳櫃檯前的電子看板，可吸引排隊民眾目光，藉此降低無聊感並減少抱怨，目前全台已有12家門市導入測試，預計明年三月前導入600家門市，期望在2020年底前全門市都能看到。

新開幕的「中和新生店」引進不少首次亮相的獨家新品，除了美國直輸進口起士蛋糕、好時巧克力第二波商品等甜點，熟食區還引進包括美式烤火雞翅、美式烤火雞翅腿、美式烤火雞腿，以及美式炸雞圈、紐澳良烤雞等美國直輸進口火雞肉商品，以及3/8吋黃金脆薯等商品。

開幕當天，還推出全館限定「滿千送百」優惠、買任一咖啡送吐司(限量100份)、現烤麵包四個100元、買四個再送熱美式咖啡兌換券1張、買限定蛋糕(原味起司、比利時巧克力或覆盆子大理石起司)送中杯熱美式(限量100杯)。此外，12月28日及29日還有限定的「美式烤火雞腿／隻 169元」買一送一、「紐奧良烤雞 199元／隻」限量50隻、「桃木嫩燻雞／盒139元」買一送一、「麻辣鴨血／盒 99元」買一送一、「爭鮮六小福壽司／盒 49元」、椒麻茶葉蛋6粒50元、阿薩姆茶葉蛋（6粒／包）49元。

全聯中和新生店規畫舒適休憩區，讓民眾在此享受OFF Coffee食光。圖／全聯福...
全聯中和新生店規畫舒適休憩區，讓民眾在此享受OFF Coffee食光。圖／全聯福利中心提供
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全聯中和新生店引進不少首次亮相的美國直輸進口的獨家新品。圖／全聯福利中心提供
全聯中和新生店引進不少首次亮相的美國直輸進口的獨家新品。圖／全聯福利中心提供
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2019年12月28日新開幕的中和新生店，是全聯全台首家美式風格店型門市。圖／全...
2019年12月28日新開幕的中和新生店，是全聯全台首家美式風格店型門市。圖／全聯福利中心提供
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全聯新北旗艦門市中和新生店賣場面積達290坪。圖／全聯福利中心提供
全聯新北旗艦門市中和新生店賣場面積達290坪。圖／全聯福利中心提供
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全聯中和新生店烘焙麵包區，也用仿霓虹燈造型燈飾營造美式氛圍。圖／全聯福利中心提供
全聯中和新生店烘焙麵包區，也用仿霓虹燈造型燈飾營造美式氛圍。圖／全聯福利中心提供
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全聯中和新生店用綠色植栽、畫框圖案、金屬波浪板以及仿霓虹燈造型燈飾等，藉此營造美...
全聯中和新生店用綠色植栽、畫框圖案、金屬波浪板以及仿霓虹燈造型燈飾等，藉此營造美式氛圍。圖／全聯福利中心提供
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全聯中和新生店引進不少首次亮相的獨家甜點新品。圖／全聯福利中心提供
全聯中和新生店引進不少首次亮相的獨家甜點新品。圖／全聯福利中心提供
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全聯首間美式風格店型中和新生店聘請擁有「日本超市改造王」封號的西川隆協助設計。圖...
全聯首間美式風格店型中和新生店聘請擁有「日本超市改造王」封號的西川隆協助設計。圖／全聯福利中心提供
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全聯中和新生店導入3座數位電子看板與5座端架電子看板，播放檔期活動以及小農、企業...
全聯中和新生店導入3座數位電子看板與5座端架電子看板，播放檔期活動以及小農、企業等訊息。圖／全聯福利中心提供
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