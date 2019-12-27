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板橋大遠百迎來百億業績 五大「億」級美妝放榜

2019-12-27 20:40聯合報 記者江佩君／即時報導

新北市百貨店王板橋大遠百迎來8歲生日，並慶祝今年攻破百億業績，生日慶端出各式回饋優惠，除了全館滿額送之外，用HAPPY GO Pay支付，還可再抽手機、平板、智能腕表等3C好禮。

板橋大遠百業績百億，其中化妝品表現強勁，五大「億」級美妝天后，包括雅詩蘭黛、迪奧、蘭蔻、香奈兒與SK-II，共五大美妝品牌年度業績均破億。

板橋大遠百8周年，業績攻破百億。圖／摘自板橋大遠百粉專
板橋大遠百8周年，業績攻破百億。圖／摘自板橋大遠百粉專
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即日起至1月9日板橋大遠百推出「迎新生日慶」，化妝品、內睡衣、女鞋單筆滿2,000送200；全館百貨服飾、名品當日累計滿5,000送500；國際精品、大家電單筆1萬送1,000；數位3C、麥森、B&O單筆滿1萬送500；MUJI、台隆手創館單櫃滿5,000送500。

並攜手11大銀行同慶生，單筆刷6,500送100。板橋大遠百獨家加碼刷遠銀、花旗、台新信用卡於國際精名品單筆滿5萬再加送1,000；滿10萬再加送2,000，其中精品回饋最高可達13.8%。

遠東集團70周年強打App服務行動支付客群，板橋大遠百也特別規劃HAPPY GO Pay限時活動，元旦起至1月9日，只要成為遠百App新會員或原會員以HAPPY GO Pay支付單筆消費滿2,000元就送100元美食十足抵用券，單筆滿5,000元加送200元全館(含餐飲)十足抵用券。單筆消費滿2,000，還可獲得HAPPY GO點數10倍送。

此外，還有遠百App會員限定抽獎，凡持遠百App以HAPPY GO Pay支付單筆消費滿5,000元，即可抽HUAWEI Mate20 Pro手機、MediaPad M5 Lite平板、Watch GT智能手表、Band 3 Pro智能手環等獎。

過年除舊佈新，此時也是買家電的熱潮，採購高單價商品搭配百貨全館回饋最划算，板橋大遠百推薦靠櫃詢問度最高家電商品，像是HITACHI過熱水蒸氣烘烤微波爐推薦價52,900元，再送CS不鏽鋼壺+1,000元禮券。伊萊克斯智能空氣清淨機原價27,900元，特價24,900元，限量30組。iRobot Roomba i7+掃地機器人原價58,999元，特價39,880元。BOSCH淨擊二合一無線吸塵器原價19,800元，特價17,800元。

名店年菜外帶也是民眾喜愛的省時省力加菜方法，板橋大遠百推薦鼎泰豐2020豐味年菜套組3,588元，新葡苑吉祥如意外帶套組7,600元，非常泰金鼠興旺年菜5,999元。

非常泰金鼠興旺年菜5,999元。圖／遠百提供
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iRobot Roomba i7+掃地機器人原價58,999元，特價39,880...
iRobot Roomba i7+掃地機器人原價58,999元，特價39,880元。圖／遠百提供
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伊萊克斯智能空氣清淨機原價27,900元，特價24,900元，限量30組。圖／遠...
伊萊克斯智能空氣清淨機原價27,900元，特價24,900元，限量30組。圖／遠百提供
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針對家電採購旺季，板橋大遠百生日慶全館推出多重回饋。圖／遠百提供
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鼎泰豐2020豐味年菜套組3,588元。圖／遠百提供
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HITACHI過熱水蒸氣烘烤微波爐，推薦價52,900元，再送CS不鏽鋼壺+1,...
HITACHI過熱水蒸氣烘烤微波爐，推薦價52,900元，再送CS不鏽鋼壺+1,000元禮券。圖／遠百提供
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