親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

許光漢、范少勳穿短褲跑GUCCI派對 謝欣穎美穿米奇裙

2019-12-27 20:24聯合報 記者楊詩涵／即時報導

GUCCI舉辦Holiday系列派對活動，以郵輪度假做為場景，打造冬日假期的氛圍，派對現場有拉Bar機、椰林背景拍貼機、美甲、現場演唱等，相當歡樂，許光漢、范少勳都以短褲熱情登場，謝欣穎穿著米奇裙裝超亮麗。

歌手Karencici林愷倫難得演繹較為女性化的洋裝，自覺很像貴婦在海邊拿著雞尾酒的度假情調，期待農曆年回洛杉磯在山上滑雪；許光漢穿上呼應度假風的短褲，表示自己度假的時候都會往綠地跑，相較於平日的都會生活就是換換空氣，特別喜歡去宜蘭、花蓮旅行，點杯咖啡看風景會覺得時間都變得優閒緩慢，他相當喜歡身上的格紋外套，一年四季都實穿，且有米奇圖案點綴出獨特感，近期常出席時尚活動，可以搶先看到新品，也滿足愛逛街的樂趣。

喜歡衝浪的范少勳同樣以短褲現身，搭配搶眼的雀斑妝，呼應陽光燦爛的派對度假風，今年嘗試徒步環島，接下來想挑戰獨木舟環島，旅行的夢幻清單則是馬爾地夫，曾經購入GUCCI香水，若是被丟在孤島上不能缺少的就是太陽眼鏡。在兩個月內購入3副GUCCCI太陽眼鏡的林哲熹，則是以多層次穿搭現身，笑說自己被打扮成一份禮物，領結相當搶眼，如果可以去度假，兩大夢幻清單是冰島、非洲。

本季的Gift Giving假日禮讚系列以陽光明媚展現冬日意象，由創意總監Alessandro Michele構思，攝影師及導演Harmony Korine掌鏡拍攝歡聚的形象廣告，全新單品則將兩種極具代表性的GUCCI元素融入，包括米黃色、烏檀色GG Supreme帆布，以及歷史悠久的Flora花紋。除了服裝之外，新穎的包款和鞋履、配件都有相當浮誇絢爛的視覺，包括多款行李袋、手提袋及新款珠寶箱等。飾有色彩鮮艷花卉、昆蟲的GUCCI Flora圖騰，綴以紅、黃或白色皮革飾邊。部分配飾還更加入經典綠、紅、綠的織帶或是Double G金屬扣飾，打造出豐富的層次感，如同熱帶小島的光影和色彩般，帶來炫目的時髦氣息。

Flora GG 漁夫帽，售價12,300元。圖／GUCCI提供
Flora GG 漁夫帽，售價12,300元。圖／GUCCI提供
分享
Ophidia Flora經典花卉圖騰小型水桶包，售價61,200元。圖／GUC...
Ophidia Flora經典花卉圖騰小型水桶包，售價61,200元。圖／GUCCI提供
分享
Screener GG運動鞋，售價29,700元。圖／GUCCI提供
Screener GG運動鞋，售價29,700元。圖／GUCCI提供
分享
魏如萱穿米奇編織羊毛衣67,000元、菱格紋長裙67,000元、紅唇印花球鞋34...
魏如萱穿米奇編織羊毛衣67,000元、菱格紋長裙67,000元、紅唇印花球鞋34,300元，配襯馬銜鍊織帶肩背包84,400元。記者陳立凱／攝影
分享
謝欣穎穿米奇印花連身洋裝18萬元、背心89,000元、靴款47,700元、Syl...
謝欣穎穿米奇印花連身洋裝18萬元、背心89,000元、靴款47,700元、Sylvie系列象牙白迷你包款10萬3,600元。記者陳立凱／攝影
分享
許光漢穿紅藍格紋棉衫61,000元、米奇印花短褲37,500元，配戴G-Time...
許光漢穿紅藍格紋棉衫61,000元、米奇印花短褲37,500元，配戴G-Timeless手表38,000元。記者陳立凱／攝影
分享
Ophidia Flora經典花卉圖騰迷你背包，售價33,800元。圖／GUCC...
Ophidia Flora經典花卉圖騰迷你背包，售價33,800元。圖／GUCCI提供
分享
Karencici林愷倫穿酒紅色羊絨洋裝10萬5000元、高跟靴43,200元，...
Karencici林愷倫穿酒紅色羊絨洋裝10萬5000元、高跟靴43,200元，搭配撞色皮革水桶包67,500元、海克力斯金屬不對稱耳環38,400元。記者陳立凱／攝影
分享
Padlock GG Flora珠寶盒，售價10萬5,500元。圖／GUCCI提...
Padlock GG Flora珠寶盒，售價10萬5,500元。圖／GUCCI提供
分享
吳念軒以米奇楓紅羊毛衣46,000元、襯衫21,600元、長褲33,000元、A...
吳念軒以米奇楓紅羊毛衣46,000元、襯衫21,600元、長褲33,000元、Ace運動鞋20,600元出席派對。記者陳立凱／攝影
分享
Princetown GG Flora拖鞋，售價25,300元。圖／GUCCI提...
Princetown GG Flora拖鞋，售價25,300元。圖／GUCCI提供
分享
Ophidia Flora經典花卉圖騰腰包，售價37,200元。圖／GUCCI提...
Ophidia Flora經典花卉圖騰腰包，售價37,200元。圖／GUCCI提供
分享
范少勳穿演繹刺繡羊毛氈夾克89,500元、米奇印花襯衫28,500元、象牙白棉質...
范少勳穿演繹刺繡羊毛氈夾克89,500元、米奇印花襯衫28,500元、象牙白棉質短褲37,500元、螢光底運動鞋29,600元。記者陳立凱／攝影
分享
林哲熹詮釋不收邊細條紋夾克10萬9,500元、羊毛高領毛衣31,000元、背心4...
林哲熹詮釋不收邊細條紋夾克10萬9,500元、羊毛高領毛衣31,000元、背心46,500元、條紋襯衫25,000元、羊毛寬褲46,000元、刷舊運動鞋32,600元。記者陳立凱／攝影
分享
章廣辰穿羊毛高領衫38,000元、襯衫38,000元、羊毛背心48,000元，搭...
章廣辰穿羊毛高領衫38,000元、襯衫38,000元、羊毛背心48,000元，搭配米奇運動鞋21,100元。記者陳立凱／攝影
分享
Ophidia Flora經典花卉圖騰零錢包，售價22,800元。圖／GUCCI...
Ophidia Flora經典花卉圖騰零錢包，售價22,800元。圖／GUCCI提供
分享

徒步環島洛杉磯

延伸閱讀

innisfree「迪士尼滿額贈品」大頭米奇...

Hello Kitty、米奇賀歲！7-ELE...

大耳朵蘑菇傘、趴睡米奇超萌！7-ELEVEN...

許光漢2領便當1生死不明 柯佳嬿虧「最多告...

鼠年限定「HOLA米奇聯名商品」來囉！懶骨頭...

金馬新人范少勳勤做公益 與「黑熊來了」尬籃球

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

全聯再添網美門市！首間美式風格店型坐落新北中和

2019-12-27 20:42

雙國和牛、牛舌吃到飽！A13新馬辣PLUS+吃鍋還能看101

2019-12-27 20:16

HANDS台隆手創館公布「2019年熱銷TOP 10」！冠軍狂賣破萬支

2019-12-27 18:16

PANTONE「全球城市玩色計劃」 台北站藝術展區搶先看

2019-12-27 17:57

「世上最好吃的冰淇淋」Bassetts來了！漢來海港吃到飽

2019-12-27 17:03

貝果控吃起來！ 好丘人氣「厚醬貝果」限時四天買1送1

2019-12-27 21:37

用「柚子胡椒」當湯底！開丼「香柚胡椒燒鍋」上桌

2019-12-27 21:12

板橋大遠百迎來百億業績 五大「億」級美妝放榜

2019-12-27 20:40

全國電子Digital City「台南文賢店」12月28日開幕！65吋電視限時限量狂降2.5萬

2019-12-27 19:18

免費開運講座 再送庚子鼠年太歲符

2019-12-27 17:10

台日國道服務區首結盟！日本五大餐廳進駐清水服務區

2019-12-27 17:01

曾之喬撩男絕招「露鎖骨＋甩髮」！女神傳授拍IG美照撇步快來學

2019-12-27 16:50

滿溢了！蚵仔大腸肉羹糖心蛋 台中2間浮誇、銅板價麵線

2019-12-27 16:37

凱特摩絲性感慵懶拍ERMANNO SCERVINO 資深女力扛壩子

2019-12-27 16:00

飛去日本吃牛舌！Negishi按讚送「日本雙人機票」

2019-12-27 15:44

innisfree「迪士尼滿額贈品」大頭米奇、雙面零錢包萌翻！限量500個超值福袋元旦開賣

2019-12-27 15:06

翠迎新春 玉世家翡翠珠寶華美古典

2019-12-27 14:46

晉升貴婦不是夢！台北「睡眠咖啡館」贈免費3個月按摩體驗

2019-12-27 13:25

金鼠年好運到！ Mister Donut 超夯「刮刮樂」贈免費甜甜圈一個月

2019-12-27 12:39

超模富永愛把「Grand Maison 東京」當伸展台 10集精品穿搭全輯

2019-12-27 12:31

台灣也買得到！Costco慶進軍日本20周年 推浮世繪購物袋

2019-12-27 12:25

U值媒／桃園偶像劇的拍攝場地 落羽松登場！

2019-12-27 11:35

手牽手一起到明年 告白情人預約過「植系情人節」

2019-12-27 11:21

U值媒／台北公園發現花毯！北海道美瑛彩之丘的翻版

2019-12-27 11:09

好市多買番茄汁倒出「不明沈澱物」 網友：發霉了

2019-12-27 11:00

超美型ORIS北歐風設計複合店 咖啡飄香遠百信義A13

2019-12-27 10:35

賣過鋼軌、道釘、懷表… 台鐵退役物品零件吸引收藏

2019-12-27 10:19

史上最療癒貓咪茶包！不二堂X貓小姐Ms.Cat萌翻你的茶杯

2019-12-27 08:47

KTV包廂、11種肉品 YKNK化身A13「深夜燒肉遊樂園」

2019-12-27 01:10

欣葉、王品 年菜拚澎湃

2019-12-27 00:21

賣場推年貨 天天有好康

2019-12-27 00:13

遠東70有愛 網紅串聯打卡做公益送萬元禮券

2019-12-27 00:06

2020世界新車大展明登場 TOYOTA 概念車款來台展出

2019-12-26 23:43

「杏桃鬆餅屋」草莓季來了! 必點草莓戀人鬆餅、小拿鐵

2019-12-26 23:08

台版「博物館驚魂夜」周六登場 台博館恐龍邀你共舞

2019-12-26 22:59

改善睡不好先從換枕頭開始！合隆羽藏3R枕送免費換羽絨

2019-12-26 19:57

百貨名店年菜成媳婦救星 嘉義林聰明沙鍋魚頭今年大爆單

2019-12-26 19:39

珠寶盒化身討喜動物園 梵克雅寶Lucky Animals系列

2019-12-26 19:28

OKmart「百元福袋」限量10萬個！最大獎送旅遊金10萬元

2019-12-26 19:26
看更多

熱門文章

喊燒的多！台鐵賣退役座椅 報名45人來不到一半

2019-12-27 10:13

北市重慶高架橋春節開拆！1月23-27日 汽機車、公車均須改道

2019-12-27 13:20

影／【唐綺陽】2020上半年12星座運勢出爐！感情、工作、健康運一次看

2019-12-27 13:06

面試怎麼說才會被錄取？ 網友：這樣講老闆最愛聽

2019-12-27 09:33

大陸冷氣團影響北台灣急凍 吳德榮：明白天回溫

2019-12-27 07:54

小孟塔羅：跨年後哪方面運勢大旺？

2019-12-27 09:31

蛋餅、蘿蔔糕煎不停住戶凍未條 早餐店油煙投訴多

2019-12-27 12:17

南橫將局部通車 梅山青年中心 久違的訂房爆滿

2019-12-27 00:10

「台9線蘇花公路」被消失…觸犯公路命名守則這一條

2019-12-27 09:00

每日星座運勢／牡羊做事需圓滑一點 微笑有助愛情　

2019-12-27 00:00

蘇花改將通車／北花客運上路 下月客運環島成真

2019-12-27 00:10

好市多買番茄汁倒出「不明沈澱物」 網友：發霉了

2019-12-27 11:00

【我愛一個人煮-96】太陽臉／家常熱炒

2019-12-27 06:00

合歡山雪季交通管制元旦上路 持續到3月1日

2019-12-27 12:09

亞洲第一櫃！洽談10年 台灣芭樂外銷美國今首航

2019-12-27 13:11

滿溢了！蚵仔大腸肉羹糖心蛋 台中2間浮誇、銅板價麵線

2019-12-27 16:37

尾牙中獎要不要請客？ 網友指出這點是關鍵

2019-12-27 16:01

88風災後…南橫修復10年 梅山口→天池春節前通車

2019-12-27 00:10

迎接鼠年！1月份各生肖運勢來了 看你如何趨吉避凶

2019-12-27 11:43

「薑母鴨飛走」主人急壞了 網友憂：這天氣恐凶多吉少

2019-12-27 10:30

台灣也買得到！Costco慶進軍日本20周年 推浮世繪購物袋

2019-12-27 12:25

「世上最好吃的冰淇淋」Bassetts來了！漢來海港吃到飽

2019-12-27 17:03

KTV包廂、11種肉品 YKNK化身A13「深夜燒肉遊樂園」

2019-12-27 01:10

他後悔玩遊戲花掉6位數 「省下來能買幾張台積電」

2019-12-27 11:49

陽明山發現鰕虎科世界新種 卵就在石頭縫下溯溪請小心

2019-12-27 13:10

晉升貴婦不是夢！台北「睡眠咖啡館」贈免費3個月按摩體驗

2019-12-27 13:25

【為父心情】魚尾紋／幾生幾世都願意

2019-12-27 06:00

牙拔光仍「牙痛」 結果竟是心肌梗塞

2019-12-27 13:35

研究：間歇性斷食法有助長壽 飢餓感作祟難持久

2019-12-27 13:20

【家的形狀‧一個人也是家】陳漢傑／就像空中只有一個太陽與月亮

2019-12-27 06:00

派遣歸零？台電200工程師年底失業

2019-12-27 00:10

中美將達成貿易協議 汽、柴油恐連三漲

2019-12-27 14:53

飛去日本吃牛舌！Negishi按讚送「日本雙人機票」

2019-12-27 15:44

超模富永愛把「Grand Maison 東京」當伸展台 10集精品穿搭全輯

2019-12-27 12:31

2020必知！元旦重要新制

2019-12-27 00:10

101跨年煙火何處賞？推薦4大河濱公園

2019-12-27 13:21

台鐵賣過鋼軌、道釘、懷表…吸引收藏

2019-12-27 14:19

你的心有一道牆～網友熱議十大最容易「產生誤會」瞬間

2019-12-27 15:05

台版「博物館驚魂夜」周六登場 台博館恐龍邀你共舞

2019-12-26 22:59

身障單親媽帶幼子失業 基隆就業中心幫找工作重啟人生

2019-12-27 10:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top