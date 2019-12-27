許光漢、范少勳穿短褲跑GUCCI派對 謝欣穎美穿米奇裙

GUCCI舉辦Holiday系列派對活動，以郵輪度假做為場景，打造冬日假期的氛圍，派對現場有拉Bar機、椰林背景拍貼機、美甲、現場演唱等，相當歡樂，許光漢、范少勳都以短褲熱情登場，謝欣穎穿著米奇裙裝超亮麗。

歌手Karencici林愷倫難得演繹較為女性化的洋裝，自覺很像貴婦在海邊拿著雞尾酒的度假情調，期待農曆年回洛杉磯在山上滑雪；許光漢穿上呼應度假風的短褲，表示自己度假的時候都會往綠地跑，相較於平日的都會生活就是換換空氣，特別喜歡去宜蘭、花蓮旅行，點杯咖啡看風景會覺得時間都變得優閒緩慢，他相當喜歡身上的格紋外套，一年四季都實穿，且有米奇圖案點綴出獨特感，近期常出席時尚活動，可以搶先看到新品，也滿足愛逛街的樂趣。

喜歡衝浪的范少勳同樣以短褲現身，搭配搶眼的雀斑妝，呼應陽光燦爛的派對度假風，今年嘗試徒步環島，接下來想挑戰獨木舟環島，旅行的夢幻清單則是馬爾地夫，曾經購入GUCCI香水，若是被丟在孤島上不能缺少的就是太陽眼鏡。在兩個月內購入3副GUCCCI太陽眼鏡的林哲熹，則是以多層次穿搭現身，笑說自己被打扮成一份禮物，領結相當搶眼，如果可以去度假，兩大夢幻清單是冰島、非洲。