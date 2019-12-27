全國電子Digital City「台南文賢店」12月28日開幕！65吋電視限時限量狂降2.5萬

全國電子Digital City展店腳步穩健，全台第13家門市「台南文賢店」將於12月28日開幕，位於台南市北區文賢路與大興街口，擁有近200坪的寬敞空間，規畫完整舒適的3C家電商品及服務，12月28日至2020年1月1日台南文賢店將舉辦一連5天的開幕活動，限時限量家電優惠最大降幅達2.5萬元，不論是採買尾牙禮品或換購家電都是好時機。

主打新潮、科技、數位的全國電子Digital City，持續引進最新潮的話題3C商品，包括8K電視、滾筒洗衣機、多門大容量冰箱、掃地機器人、運動表等，店內設有情境體驗專區、dyson品牌美容及清掃家電開放式體驗專區，讓消費者體驗試手感，電鍋、電子鍋、調理鍋、萬用鍋、氣炸鍋等更是農曆春節主婦們PK必買。

全國電子Digital City台南文賢店開幕期間，大電視、滾筒洗衣機、冰箱、SWITCH遊戲機、電競電腦、掃除必備手持吸塵器、掃地機器人、年菜調理必備小家電等全面優惠，開幕限定降幅最高達2.5萬元；店內也能辦理中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星等各家門號申辦服務。

12月28日到1月1日全國電子Digital City台南文賢店開幕期間每天都有限量特惠家電，全館指定家電9折，買指定筆電送24型液晶螢幕、指定桌上型電腦送Lemel智慧電腦棒，買指定平板及手機送大容量10,000mAh行動電源，購買指定手機、Apple商品可享滿萬折500元，買Switch主機加購遊戲片可享遊戲片9折起。活動期間購物滿1,000元可抽電視、洗衣機、冰箱等大獎。

推薦必搶商品包括12月28日限量10台的dyson V7SV11FLUFFY手持吸塵器（展示品），原價15,900元、特價8,888元；12月29日限量5台的SWITCH主機＋健身環大冒險＋專屬控制器，特價12,330元；12月30日限量10台的TECO 543L三門冰箱（展示品），原價30,900元、特價25,900元，買就送金魚雙盤；12月31日限量2台的Panasonic 65型4K聯網顯示器＋視訊盒狂降2.5萬元，原價69,900元、特價44,900元；1月1日限量5台的禾聯雙核心智能掃地機器人（展示品），原價9,999元、特價4,490元。