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HANDS台隆手創館公布「2019年熱銷TOP 10」！冠軍狂賣破萬支

2019-12-27 18:16聯合報 記者陳立儀／即時報導

年終是各大通路盤點全年度暢銷排行榜的時刻，HANDS台隆手創館「2019年熱銷TOP 10」排行榜除了有歷年經典熱銷品之外，也有新鮮面孔出現，小巧環保用品、牙膏、健康染護品都相繼入榜，勇奪冠軍的就是熱銷破13,000支的日本製白金萬毛牙刷。

HANDS台隆手創館「2019年熱銷TOP 10」排行榜第一名：白金萬毛牙刷，售...
HANDS台隆手創館「2019年熱銷TOP 10」排行榜第一名：白金萬毛牙刷，售價490元。圖／台隆手創館提供
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TOP 1：白金萬毛牙刷（售價490元）

HANDS台隆手創館獨家推出的日本製白金萬毛牙刷 ，是近年明星商品之一，甚至引起市面上一陣模仿風潮，白金奈米粒子搭配無縫植入高達2萬根的0.08mm超細密軟刷毛，360度清潔牙齒牙縫，沾清水就能使用，雖然單價比一般牙刷高出不少，但優異的柔軟度與清潔力讓人一再回購。

HANDS台隆手創館「2019年熱銷TOP 10」排行榜第二名：石澤研究所毛穴撫...
HANDS台隆手創館「2019年熱銷TOP 10」排行榜第二名：石澤研究所毛穴撫子日本米精華保濕面膜，售價250元。圖／台隆手創館提供
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TOP 2：石澤研究所毛穴撫子日本米精華保濕面膜（售價250元）

銷售突破5,500包，是HANDS台隆手創館暢銷排行榜中屹立不搖的美肌保養面膜，集結時下消費者追求的天然植萃、快速保養與保濕度，以100%日本國產米萃取精華，是懶人保養必備。

HANDS台隆手創館「2019年熱銷TOP 10」排行榜第三名：ZOKU伸縮式不...
HANDS台隆手創館「2019年熱銷TOP 10」排行榜第三名：ZOKU伸縮式不鏽鋼吸管附收納盒，售價290元。圖／台隆手創館提供
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TOP 3：ZOKU伸縮式不鏽鋼吸管附收納盒（售價290元）

熱銷破5,000個，304不鏽鋼伸縮式3段吸管，收納後僅約10公分、展開約25公分，矽膠吸口不刮嘴，並附專用清潔刷，還能掛在鑰匙圈與包包上，深受消費者青睞，共有青草綠、莓果粉、寶石灰等3色。

HANDS台隆手創館「2019年熱銷TOP 10」排行榜第四名：MARVIS亮白...
HANDS台隆手創館「2019年熱銷TOP 10」排行榜第四名：MARVIS亮白薄荷牙膏－銀，85ml售價460元，2020年1月2日前特價269元。圖／台隆手創館提供
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TOP 4：MARVIS亮白薄荷牙膏－銀（85ml售價460元，2020年1月2日前特價269元）

熱銷破4,500支，有「牙膏界的愛馬仕」之稱，義大利傳統牙膏工藝製成，薄荷清香亮白的銀色款最受歡迎，擁有特殊濃稠不起泡質地與冰爽感。

HANDS台隆手創館「2019年熱銷TOP 10」排行榜第五名：極白潔鞋慕斯，1...
HANDS台隆手創館「2019年熱銷TOP 10」排行榜第五名：極白潔鞋慕斯，120ml售價360元；極白Whiteplus潔鞋瞬效刷，售價150元。圖／台隆手創館提供
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TOP 5：極白潔鞋慕斯（120ml售價360元）、極白Whiteplus潔鞋瞬效刷（售價150元）

熱銷破4,000組，在白鞋風潮帶動之下又榮登到熱銷榜，不需用水可直接擦拭，搭配專屬鞋刷可讓輕盈慕斯快速分子極細化，分解髒汙而不傷鞋面，優異的瞬間潔白效果，隨時保持白鞋乾淨時髦。

HANDS台隆手創館「2019年熱銷TOP 10」排行榜第六名：Animal L...
HANDS台隆手創館「2019年熱銷TOP 10」排行榜第六名：Animal Life 「Wish祈」，每個售價150元。圖／台隆手創館提供
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TOP 6：Animal Life 「Wish祈」（每個售價150元）

朝隈俊男大師的Animal Life系列每年新梗不斷，總是打動人心，盒玩也成為HANDS台隆手創館的招牌熱賣商品之一，今年入榜的「Wish祈」系列，讓可愛動物為自己的佛系加持，雙掌祈禱的療癒造型在眾多系列中脫穎而出。

HANDS台隆手創館「2019年熱銷TOP 10」排行榜第七名：mocodo環保...
HANDS台隆手創館「2019年熱銷TOP 10」排行榜第七名：mocodo環保玻璃吸管5件組，售價450元、特價259元。圖／台隆手創館提供
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TOP 7：mocodo環保玻璃吸管5件組（售價450元、特價259元）

經典長銷單品，收納盒也是環保材質，具粗細兩種無毒玻璃吸管，冷熱飲都能使用，可機洗、可烘乾，專用吸管刷更是基本配備，是熱愛各類手搖飲品消費者的高CP值首選。

HANDS台隆手創館「2019年熱銷TOP 10」排行榜第八名：IRIS氣流循環...
HANDS台隆手創館「2019年熱銷TOP 10」排行榜第八名：IRIS氣流循環扇，售價1,290元、2020年1月2日前特價990元。圖／台隆手創館提供
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TOP 8：IRIS氣流循環扇（售價1,290元、2020年1月2日前特價990元）

滿足想省電節能又省錢的小資族群，比去年同期多熱賣300台，搭載靜音模式，並擁有3段風量、6種擺頭，一年四季都實用。

HANDS台隆手創館「2019年熱銷TOP 10」排行榜第九名：日本利尻昆布染髮...
HANDS台隆手創館「2019年熱銷TOP 10」排行榜第九名：日本利尻昆布染髮護色乳，售價1,280元。圖／台隆手創館提供
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TOP 9：日本利尻昆布染髮護色乳（售價1,280元）

養護式染髮是當前主流，萃取北海道利尻島昆布，並添加紫草、橘子花、薑黃等28種植物成分，不用混合即擠即用，共有咖啡色、黑色。

HANDS台隆手創館「2019年熱銷TOP 10」排行榜第十名：LOURDES煥...
HANDS台隆手創館「2019年熱銷TOP 10」排行榜第十名：LOURDES煥采溫熱手部按摩器，售價2,980元。圖／台隆手創館提供
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TOP 10：LOURDES煥采溫熱手部按摩器（售價2,980元）

超受女性青睞的手套式按摩器，15層安全氣囊可完整包覆按摩手掌與每根手指，具備兩段強度與兩種按摩模式，尺寸輕巧，可輕鬆在家做手部保養，共有白、粉兩色。

吸管按摩面膜

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