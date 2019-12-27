親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

PANTONE「全球城市玩色計劃」 台北站藝術展區搶先看

2019-12-27 17:57聯合報 記者江佩君／即時報導

你眼中的台北是什麼模樣，有著什麼樣的色彩與日常？由策展公司滴鴞實業主辦的「全球城市玩色計劃-台北站」，攜手國際色彩權威PANTONE彩通，為台北定義三種代表色「永恆灰」、「活力粉」、「盎然綠」，並以此三原色邀來11位新銳藝術家，以攝影、音樂、文字、動畫光雕、街頭文化、食文化、仿生設計等創作，各自詮釋台北的模樣。展覽自12/28起為期兩個月在松菸展開。

這場展覽有現居台灣，來自香港、曾是歌手與演員的蔣雅文，她透過攝影鏡頭捕捉她對台北街頭的細微觀察與模樣。習慣以黑白攝影創作的她，將攝影畫面中的某個元素鏤空加入PANTONE為台北定義的三種顏色，讓觀者對攝影作品更有想像空間，也更添互動性與趣味性。蔣雅文鏡頭下的台北，是她感受到人與生活中的溫暖與美好。蔣雅文說，「我覺得拿起相機的那一剎那，其實會覺得世界變美好，透過觀景窗你會刻意去找世界美好的事物，所以有時比較憂鬱的日子，我會靠相機去拉自己一把。」

五月天演唱會御用平面攝影師翁偉中，以顛倒、不對稱的視角，呈現身邊七、八年級生朋友的模樣。也是七年級生翁偉中笑說，「我們這些七、八年級生，不會有多大成就但也餓不死，如何把生活過得自己喜歡的樣子比較重要。」刻意以顛倒視角呈現人物照，他說，「因為就算歪著頭可能也看不清楚作品中人物的模樣，這代表每個人都是獨特的，很難用你的角度理解一個人的全貌。」

展覽中還有Candy Bird以2米巨型水管，內部牆面佈置上塗鴉、心情日記文字與座墊靠枕，邀請觀者進入水管中一探究竟。塗鴉創作者DEBE以三原色流線燈柱打造裝置藝術；文字創作者李玥瑱以餐桌為中心，以文字呈現台北城事；怕胖團PAPUN BAND用音樂呈現三原色，各個創作者以各式創作內容，呈現台北的各種模樣。

「全球城市玩色計劃-台北站」

日期：2019/12/28-2020/3/1

地點：松山文創園區二樓多功能展演廳

票價：全票350、學生票250（Accupass線上購票）

Candy Bird以2米巨型水管創作，邀請觀者進入水管中一探究竟。圖／主辦單位...
Candy Bird以2米巨型水管創作，邀請觀者進入水管中一探究竟。圖／主辦單位提供
分享
「全球城市玩色計畫-台北站」12/28起在松菸展開。記者江佩君／攝影
「全球城市玩色計畫-台北站」12/28起在松菸展開。記者江佩君／攝影
分享
蔣雅文與其攝影作品。記者江佩君／攝影
蔣雅文與其攝影作品。記者江佩君／攝影
分享
攝影師翁偉中，以顛倒、不對稱的視角，呈現身邊七、八年級生朋友的模樣。記者江佩君／...
攝影師翁偉中，以顛倒、不對稱的視角，呈現身邊七、八年級生朋友的模樣。記者江佩君／攝影
分享
文字創作者李玥瑱以餐桌為中心，以文字呈現台北城事。記者江佩君／攝影
文字創作者李玥瑱以餐桌為中心，以文字呈現台北城事。記者江佩君／攝影
分享
「全球城市玩色計畫-台北站」12/28起在松菸展開。記者江佩君／攝影
「全球城市玩色計畫-台北站」12/28起在松菸展開。記者江佩君／攝影
分享
Candy Bird以2米巨型水管創作，邀請觀者進入水管中一探究竟。記者江佩君／...
Candy Bird以2米巨型水管創作，邀請觀者進入水管中一探究竟。記者江佩君／攝影
分享
蔣雅文鏡頭下的台北。圖／主辦單位提供
蔣雅文鏡頭下的台北。圖／主辦單位提供
分享

攝影動畫

延伸閱讀

最潮美甲這樣玩！2020 PANTONE代表...

以永恆色調開啟嶄新十年，象徵渴望著平靜與穩定...

走在時尚尖端！ IU、秀智、張娜拉早就把Pa...

影／他23歲發明水管疏通神器 國際展奪金將量...

台鐵產工控台北站人力荒 台鐵派「其他站長」觀...

色票控注意！色彩公司Pantone 選出明年...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

「世上最好吃的冰淇淋」Bassetts來了！漢來海港吃到飽

2019-12-27 17:03

HANDS台隆手創館公布「2019年熱銷TOP 10」！冠軍狂賣破萬支

2019-12-27 18:16

免費開運講座 再送庚子鼠年太歲符

2019-12-27 17:10

台日國道服務區首結盟！日本五大餐廳進駐清水服務區

2019-12-27 17:01

曾之喬撩男絕招「露鎖骨＋甩髮」！女神傳授拍IG美照撇步快來學

2019-12-27 16:50

滿溢了！蚵仔大腸肉羹糖心蛋 台中2間浮誇、銅板價麵線

2019-12-27 16:37

凱特摩絲性感慵懶拍ERMANNO SCERVINO 資深女力扛壩子

2019-12-27 16:00

飛去日本吃牛舌！Negishi按讚送「日本雙人機票」

2019-12-27 15:44

innisfree「迪士尼滿額贈品」大頭米奇、雙面零錢包萌翻！限量500個超值福袋元旦開賣

2019-12-27 15:06

翠迎新春 玉世家翡翠珠寶華美古典

2019-12-27 14:46

晉升貴婦不是夢！台北「睡眠咖啡館」贈免費3個月按摩體驗

2019-12-27 13:25

金鼠年好運到！ Mister Donut 超夯「刮刮樂」贈免費甜甜圈一個月

2019-12-27 12:39

超模富永愛把「Grand Maison 東京」當伸展台 10集精品穿搭全輯

2019-12-27 12:31

台灣也買得到！Costco慶進軍日本20周年 推浮世繪購物袋

2019-12-27 12:25

U值媒／桃園偶像劇的拍攝場地 落羽松登場！

2019-12-27 11:35

手牽手一起到明年 告白情人預約過「植系情人節」

2019-12-27 11:21

U值媒／台北公園發現花毯！北海道美瑛彩之丘的翻版

2019-12-27 11:09

好市多買番茄汁倒出「不明沈澱物」 網友：發霉了

2019-12-27 11:00

超美型ORIS北歐風設計複合店 咖啡飄香遠百信義A13

2019-12-27 10:35

賣過鋼軌、道釘、懷表… 台鐵退役物品零件吸引收藏

2019-12-27 10:19

史上最療癒貓咪茶包！不二堂X貓小姐Ms.Cat萌翻你的茶杯

2019-12-27 08:47

KTV包廂、11種肉品 YKNK化身A13「深夜燒肉遊樂園」

2019-12-27 01:10

欣葉、王品 年菜拚澎湃

2019-12-27 00:21

賣場推年貨 天天有好康

2019-12-27 00:13

遠東70有愛 網紅串聯打卡做公益送萬元禮券

2019-12-27 00:06

2020世界新車大展明登場 TOYOTA 概念車款來台展出

2019-12-26 23:43

「杏桃鬆餅屋」草莓季來了! 必點草莓戀人鬆餅、小拿鐵

2019-12-26 23:08

台版「博物館驚魂夜」周六登場 台博館恐龍邀你共舞

2019-12-26 22:59

改善睡不好先從換枕頭開始！合隆羽藏3R枕送免費換羽絨

2019-12-26 19:57

百貨名店年菜成媳婦救星 嘉義林聰明沙鍋魚頭今年大爆單

2019-12-26 19:39

珠寶盒化身討喜動物園 梵克雅寶Lucky Animals系列

2019-12-26 19:28

OKmart「百元福袋」限量10萬個！最大獎送旅遊金10萬元

2019-12-26 19:26

家扶調查：6成5弱勢兒少家裡沒網路、5成沒電腦

2019-12-26 19:00

避談新戀情大「露毛」 李玉璽現身PRADA浪漫風快閃店

2019-12-26 18:44

孫藝真、珍妮佛安妮斯頓喜愛的Valextra包款 玫瑰粉新色好甜

2019-12-26 18:19

限時兩天只送不賣！MUJI無印良品「2020年限量福罐」滿額贈　還有設計款MY BAG

2019-12-26 18:14

皮卡丘印章＋磁鐵！藏壽司有16種「寶可夢劍／盾」扭蛋

2019-12-26 18:12

三層肉組合看了流口水 RÒU By T-HAM侍肉師幫選送禮

2019-12-26 17:38

新光三越送200萬會員紅包 點數換3千抵用券再抽百萬車

2019-12-26 17:26
看更多

熱門文章

喊燒的多！台鐵賣退役座椅 報名45人來不到一半

2019-12-27 10:13

北市重慶高架橋春節開拆！1月23-27日 汽機車、公車均須改道

2019-12-27 13:20

面試怎麼說才會被錄取？ 網友：這樣講老闆最愛聽

2019-12-27 09:33

大陸冷氣團影響北台灣急凍 吳德榮：明白天回溫

2019-12-27 07:54

小孟塔羅：跨年後哪方面運勢大旺？

2019-12-27 09:31

影／【唐綺陽】2020上半年12星座運勢出爐！感情、工作、健康運一次看

2019-12-27 13:06

喝豆漿會使子宮肌瘤變大？ 營養師揭背後原因

2019-12-26 19:39

南橫將局部通車 梅山青年中心 久違的訂房爆滿

2019-12-27 00:10

「台9線蘇花公路」被消失…觸犯公路命名守則這一條

2019-12-27 09:00

每日星座運勢／牡羊做事需圓滑一點 微笑有助愛情　

2019-12-27 00:00

蛋餅、蘿蔔糕煎不停住戶凍未條 早餐店油煙投訴多

2019-12-27 12:17

好市多買番茄汁倒出「不明沈澱物」 網友：發霉了

2019-12-27 11:00

百貨名店年菜成媳婦救星 嘉義林聰明沙鍋魚頭今年大爆單

2019-12-26 19:39

蘇花改將通車／北花客運上路 下月客運環島成真

2019-12-27 00:10

亞洲第一櫃！洽談10年 台灣芭樂外銷美國今首航

2019-12-27 13:11

合歡山雪季交通管制元旦上路 持續到3月1日

2019-12-27 12:09

台灣也買得到！Costco慶進軍日本20周年 推浮世繪購物袋

2019-12-27 12:25

88風災後…南橫修復10年 梅山口→天池春節前通車

2019-12-27 00:10

「薑母鴨飛走」主人急壞了 網友憂：這天氣恐凶多吉少

2019-12-27 10:30

迎接鼠年！1月份各生肖運勢來了 看你如何趨吉避凶

2019-12-27 11:43

【我愛一個人煮-96】太陽臉／家常熱炒

2019-12-27 06:00

越南旅遊愈來愈夯 國人赴越南旅客人次首超泰國

2019-12-26 15:25

他後悔玩遊戲花掉6位數 「省下來能買幾張台積電」

2019-12-27 11:49

KTV包廂、11種肉品 YKNK化身A13「深夜燒肉遊樂園」

2019-12-27 01:10

【為父心情】魚尾紋／幾生幾世都願意

2019-12-27 06:00

滿溢了！蚵仔大腸肉羹糖心蛋 台中2間浮誇、銅板價麵線

2019-12-27 16:37

晉升貴婦不是夢！台北「睡眠咖啡館」贈免費3個月按摩體驗

2019-12-27 13:25

尾牙中獎要不要請客？ 網友指出這點是關鍵

2019-12-27 16:01

牙拔光仍「牙痛」 結果竟是心肌梗塞

2019-12-27 13:35

【家的形狀‧一個人也是家】陳漢傑／就像空中只有一個太陽與月亮

2019-12-27 06:00

派遣歸零？台電200工程師年底失業

2019-12-27 00:10

陽明山發現鰕虎科世界新種 卵就在石頭縫下溯溪請小心

2019-12-27 13:10

「世上最好吃的冰淇淋」Bassetts來了！漢來海港吃到飽

2019-12-27 17:03

OKmart「百元福袋」限量10萬個！最大獎送旅遊金10萬元

2019-12-26 19:26

研究：間歇性斷食法有助長壽 飢餓感作祟難持久

2019-12-27 13:20

2020必知！元旦重要新制

2019-12-27 00:10

中美將達成貿易協議 汽、柴油恐連三漲

2019-12-27 14:53

超模富永愛把「Grand Maison 東京」當伸展台 10集精品穿搭全輯

2019-12-27 12:31

101跨年煙火何處賞？推薦4大河濱公園

2019-12-27 13:21

你的心有一道牆～網友熱議十大最容易「產生誤會」瞬間

2019-12-27 15:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top