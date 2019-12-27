PANTONE「全球城市玩色計劃」 台北站藝術展區搶先看

你眼中的台北是什麼模樣，有著什麼樣的色彩與日常？由策展公司滴鴞實業主辦的「全球城市玩色計劃-台北站」，攜手國際色彩權威PANTONE彩通，為台北定義三種代表色「永恆灰」、「活力粉」、「盎然綠」，並以此三原色邀來11位新銳藝術家，以攝影、音樂、文字、動畫光雕、街頭文化、食文化、仿生設計等創作，各自詮釋台北的模樣。展覽自12/28起為期兩個月在松菸展開。

這場展覽有現居台灣，來自香港、曾是歌手與演員的蔣雅文，她透過攝影鏡頭捕捉她對台北街頭的細微觀察與模樣。習慣以黑白攝影創作的她，將攝影畫面中的某個元素鏤空加入PANTONE為台北定義的三種顏色，讓觀者對攝影作品更有想像空間，也更添互動性與趣味性。蔣雅文鏡頭下的台北，是她感受到人與生活中的溫暖與美好。蔣雅文說，「我覺得拿起相機的那一剎那，其實會覺得世界變美好，透過觀景窗你會刻意去找世界美好的事物，所以有時比較憂鬱的日子，我會靠相機去拉自己一把。」

五月天演唱會御用平面攝影師翁偉中，以顛倒、不對稱的視角，呈現身邊七、八年級生朋友的模樣。也是七年級生翁偉中笑說，「我們這些七、八年級生，不會有多大成就但也餓不死，如何把生活過得自己喜歡的樣子比較重要。」刻意以顛倒視角呈現人物照，他說，「因為就算歪著頭可能也看不清楚作品中人物的模樣，這代表每個人都是獨特的，很難用你的角度理解一個人的全貌。」

展覽中還有Candy Bird以2米巨型水管，內部牆面佈置上塗鴉、心情日記文字與座墊靠枕，邀請觀者進入水管中一探究竟。塗鴉創作者DEBE以三原色流線燈柱打造裝置藝術；文字創作者李玥瑱以餐桌為中心，以文字呈現台北城事；怕胖團PAPUN BAND用音樂呈現三原色，各個創作者以各式創作內容，呈現台北的各種模樣。