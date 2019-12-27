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「世上最好吃的冰淇淋」Bassetts來了！漢來海港吃到飽

2019-12-27 17:03聯合報 記者羅建怡／即時報導

曾被紐約時報盛讚為「世界上最好吃的冰淇淋」，來自美國賓州費城、有159年歷史的冰淇淋品牌「Bassetts貝賽斯」，由漢來海港獨家引進，預計明年1/1正式登台。初期將可在漢來海港全台7個據點嘗到12款經典口味，預計明年第三季開出專賣店。

漢來海港自助餐廳向來以高CP值著稱，營收年年成長，今年成長10~12%，除了海鮮品項多且新鮮，在餐點也不斷推陳出新，像是邀請米其林星廚來台設計餐點，食材也愈用愈高檔，如日本廣島生蠔、美國極黑和牛等；為強化競爭力，明年(2020) 1月起，漢來海港自助餐廳還將全台獨家引進美國歷史最悠久的冰淇淋品牌「Bassetts貝賽斯冰淇淋」。

漢來海港自助餐廳有數十種甜點選擇，業者表示，其中，「冰品」是台灣消費者最喜愛的選項，以目前提供的Häagen-Dazs哈根達斯冰淇淋為例，光一年全台海港的用量就高達6,600加侖(相當於25,014公升)，相當於2,640大桶裝，若再精確計算，約值市價1億元。據了解，漢來海港也是哈根達斯在台進貨量的前兩名。未來漢來海港各店將採Bassetts、Häagen-Dazs雙品牌供應方式。

曾被紐約時報盛讚為「世界上最好吃的冰淇淋」、來自美國賓州費城的「Bassetts貝賽斯冰淇淋」，超過一個半世紀以來，始終堅持在美國賓州原地原廠生產製造。他們只用費城天然環境中所生產的優質原料，包含新鮮優質的奶油、脫脂鮮奶和乾鮮果品，因而造就Bassetts奶香濃郁醇厚、細膩絲滑的口感，還有其最大特色就是降低了糖份。

據了解，Bassetts於2008年進軍中國市場、2016年打進韓國市場，半年內開出20餘家專賣店，目前韓國已有超過40家專賣店，在韓國掀起一股Bassettes冰淇淋旋風。目前在大陸、韓國每球售價約100元台幣。

漢來海港品牌長劉子銘表示，「多年前在國外吃到Bassetts貝賽斯冰淇淋後驚為天人」，於是團隊花了4、5年的時間才取得台灣獨家引進的機會，目前正談代理權，預計明年可開出專賣店。Bassetts冰淇淋目前在美國有39款口味，漢來海港引進12種。劉子銘建議，除了可以暢食到飽，也建議大膽嘗試不同的混搭，像是挖一球香草冰淇淋放在濃縮咖啡上自製一杯漂浮咖啡，或是配上剛出爐的舒芙蕾鬆餅，淋上蜂蜜和煉乳再撒上一點棉花糖、巧克力醬和新鮮水果等來搭配擺盤，就能做出一份網紅甜點。

漢來海港自助餐廳除於全台7家分店同步供應外，也將於1月4日(六)下午2點於遠東SOGO天母店舉辦「百人試吃大會」，凡達指定條件即可免費獲得Bassetts貝賽斯冰淇淋乙球，限額500名。

美國歷史最悠久的冰淇淋品牌「Bassetts貝賽斯」即將登台。圖／漢來海港提供
美國歷史最悠久的冰淇淋品牌「Bassetts貝賽斯」即將登台。圖／漢來海港提供
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以Bassetts貝賽斯做出的網紅甜點。圖／漢來海港提供
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因奶香濃郁，很適合挖一球香草冰淇淋放在濃縮咖啡上，自製一杯漂浮咖啡。圖／漢來海港...
因奶香濃郁，很適合挖一球香草冰淇淋放在濃縮咖啡上，自製一杯漂浮咖啡。圖／漢來海港提供
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品牌長劉子銘建議，除了暢食到飽，也可以大膽嘗試不同的混搭。圖／漢來海港提供
品牌長劉子銘建議，除了暢食到飽，也可以大膽嘗試不同的混搭。圖／漢來海港提供
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冰淇淋韓國品牌

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