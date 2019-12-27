台日國道服務區首結盟！日本五大餐廳進駐清水服務區

日本服務區首度跨出海外就選在國道三號清水服務區。高公局今天宣布，國道三號清水服務區、日本新東名快速道路清水休息站，雙方將在明年1月18日首度締結姊妹服務區，國三清水服務區三樓將全新打造「Japan Sky Dine日本美食天堂」，不僅將有高級內裝，五大日本高人氣連鎖餐廳更將首度進軍台灣。

高公局副局長吳木富表示，這是台灣與日本服務區走出國際化的第一步，明年春天國三清水服務區產品也將進駐日本清水休息站。

高公局從2015年開始與中日本負責服務區營運的「中日本EXIS株式會社」藉由服務區營運互訪、服務區美食料理大賽及美食展等活動進行友好交流，由於雙方名稱都是「清水」，歷經一年籌備即將締結姊妹服務區，國三清水服務區也耗時半年打造，未來將呈現濃濃日本風味專區，不僅有日本美食、商品進駐，還會有日本觀光資訊。

高公局副局長吳木富說，四年來雙方訪查也都在彼此設施、設備，有新的交流，他們對高齡化設施運用在服務區、垃圾桶設置等，國內都已陸續飲用，新東陽也與日本清水休息站談好，來自台灣的珍珠奶茶酥、鳳梨酥等，明年春天也都將在日本清水站上架。

中日本EXIS株式會社社長青山忠司、新事業開發營運部長並木嘉久今天特別來台宣傳。並木嘉久表示，美食將進駐知名連鎖餐廳，包括北海道水產、姓屋麵店、京都丼飯專賣店、新宿咖哩與拉麵、北海道水展迴轉壽司，他指出，五間店舖都是首度進軍台灣，其中包含富士山下的大山拉麵、姓屋咖哩以及井出牧場霜淇淋等，都是他們一間一間去拜託才來台灣，現場也會有日本文物店鋪，現場還有電子看板宣傳日本觀光。