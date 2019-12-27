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曾之喬撩男絕招「露鎖骨＋甩髮」！女神傳授拍IG美照撇步快來學

2019-12-27 16:50聯合報 記者陳立儀／即時報導

連續3年代言AQUAIR阿葵亞髮品的曾之喬，今天（12/27）為全新的染後護色專用「瞬耀護色系列」與百萬YouTuber關韶文一同現身直播發表會。談到女神撩男絕招，曾之喬說撩男這件事急不得，必須沉得住氣，偶爾踩一下煞車更勾人，而且要懂得秀自己的優點，「像我的優點就是鎖骨，所以會穿能露出鎖骨的衣服，讓髮絲不經意地在鎖骨附近飄動更加分」。

據說12月是分手季，主要原因是新鮮感不再、過年讓人思考人生、換季時的情緒波動，曾之喬認為人類是視覺系的動物，兩個人在一起時間久了，千萬不要理所當然地變成老夫老妻，要懂得不讓自己「褪色」，許多人無法維持良好的關係是因為不夠愛自己，還笑說「如果總覺得對方頭很臭或是飄散油垢味，又怕說出來太尷尬，真的會讓人想分手」。

鏡頭前總是美美亮相的曾之喬，保養卻是懶人派，無法像其他女藝人那樣花1～2個小時做保養，一定要簡短俐落，就連照顧髮質也是最注重洗髮、護髮兩個步驟。因為工作關係，曾之喬必須經常變換髮色，她說「洗頭是洗頭皮、護髮是護頭髮」，除了選擇染後護色專用洗護髮品之外，吹乾時還會使用不同溫度，頭皮用熱風吹、髮尾用冷風，上電捲棒時也不夾到髮尾。

曾之喬為AQUAIR阿葵亞瞬耀護色系列拍攝全新廣告，片中不斷甩頭撩髮，她打趣說「洗髮精、保養品廣告讓女星一定要使出渾身解數，甩頭大概甩到可能隔天需要復健一下的程度」，還建議女生如果平常沒有撥頭髮的習慣，遇到喜歡的男生時會撥得不自然，記得有空在家裡照鏡子多練習。

曾之喬笑說，只要她的長髮有光澤、加上大波浪捲度，都會被稱讚「今天特別漂亮」，最常稱讚她的就是謝佳見和王子邱勝翊。在眾多髮色中，曾之喬還是最愛自然髮色，但染回自然髮色之後還是要護色。

在AQUAIR阿葵亞瞬耀護色系列廣告中有一招「回頭示愛」撩男術，也是曾之喬大推的IG美照撇步，她說拍照時絕對不能定格、但一直動來動去也不行，可以先背對鏡頭，再請別人叫你名字，在回眸時說「幹嘛」的那一刻拍起來最漂亮。

AQUAIR阿葵亞瞬耀護色系列針對台灣的氣候與溫度調整無矽靈配方，添加水耀恆潤護色精華，補充染後乾燥受損髮需要的修護與水分，並散發阿葵亞專屬宜人香氣，其中瞬耀護色洗髮精共有保濕型、控油型兩款，瞬耀護色潤髮乳能深度修護髮絲，洗潤搭配一起使用，清洗41次髮色依舊動人，是喜愛染髮的小資女護色好幫手，2020年1月正式開賣。

AQUAIR阿葵亞新推出染後護色專用的「瞬耀護色系列」，2020年1月正式上市。...
AQUAIR阿葵亞新推出染後護色專用的「瞬耀護色系列」，2020年1月正式上市。記者陳立儀／攝影
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桃紅色包裝的AQUAIR阿葵亞「瞬耀護色系列」不僅CP值高，更讓曾之喬覺得放在家...
桃紅色包裝的AQUAIR阿葵亞「瞬耀護色系列」不僅CP值高，更讓曾之喬覺得放在家裡夢幻又喜氣。圖／阿葵亞提供
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曾之喬搶先試用AQUAIR阿葵亞「瞬耀護色系列」，展現神美髮色又自帶水波光的秀髮...
曾之喬搶先試用AQUAIR阿葵亞「瞬耀護色系列」，展現神美髮色又自帶水波光的秀髮。圖／阿葵亞提供
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AQUAIR阿葵亞新推出染後護色專用的「瞬耀護色系列」，2020年1月正式上市。...
AQUAIR阿葵亞新推出染後護色專用的「瞬耀護色系列」，2020年1月正式上市。圖／阿葵亞提供
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曾之喬搶先試用AQUAIR阿葵亞「瞬耀護色系列」，展現神美髮色又自帶水波光的秀髮...
曾之喬搶先試用AQUAIR阿葵亞「瞬耀護色系列」，展現神美髮色又自帶水波光的秀髮。圖／阿葵亞提供
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曾之喬為AQUAIR阿葵亞瞬耀護色系列拍攝全新廣告，傳授女神級撩男術。圖／阿葵亞...
曾之喬為AQUAIR阿葵亞瞬耀護色系列拍攝全新廣告，傳授女神級撩男術。圖／阿葵亞提供
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AQUAIR阿葵亞瞬耀護色洗髮精（保濕型），600ml售價230元、1,000m...
AQUAIR阿葵亞瞬耀護色洗髮精（保濕型），600ml售價230元、1,000ml售價319元。圖／阿葵亞提供
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AQUAIR阿葵亞瞬耀護色洗髮精（控油型），600ml售價230元、1,000m...
AQUAIR阿葵亞瞬耀護色洗髮精（控油型），600ml售價230元、1,000ml售價319元。圖／阿葵亞提供
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洗髮廣告直播

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