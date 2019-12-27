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滿溢了！蚵仔大腸肉羹糖心蛋 台中2間浮誇、銅板價麵線

2019-12-27 16:37聯合報 記者 柯意如／即時報導

你吃過麵線搭糖心蛋嗎？入冬逛台中跟著吃貨一起吃熱呼呼美食，浮誇系麵線小碗吃得巧，大碗加料足抵正餐！今天部落客帶路吃2家浮誇系麵線，首先是被稱為逛台中好市多不能放過的「滿溢手工麵線」；以及料多味美大腸軟嫩的「今年貴焿」，點麵線再加上一份黃澄澄糖心蛋配著吃，這澎湃豐盛的畫面，看起來真的超欠吃啊！

網友分享台中好市多對面，浮誇系「滿溢手工麵線」。圖／IG @qmo8089 提供
網友分享台中好市多對面，浮誇系「滿溢手工麵線」。圖／IG @qmo8089 提供
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台中「今年貴焿」麵線古早口味，綜合麵線加糖心蛋受歡迎。圖／IG @u.hsuan...
台中「今年貴焿」麵線古早口味，綜合麵線加糖心蛋受歡迎。圖／IG @u.hsuan.life 提供
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台中好市多對面美食 滿溢手工麵線料多滿足

美食部落客們推薦的這家「滿溢手工麵線」，交通位子很好找，就在台中好市多對面，有不少台中吃貨是來Costco時順便去解饞，是一陣子不吃會想念的美食小吃。

台中好市多對面「滿溢手工麵線」，加糖心蛋更澎湃。圖／IG @foodtaichu...
台中好市多對面「滿溢手工麵線」，加糖心蛋更澎湃。圖／IG @foodtaichung_teddy 提供
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吃過的網友分享，「滿溢手工麵線」湯頭屬於偏清爽口感，配料包括大腸、蚵仔、魚羹、雞肉羹等多種選擇，點購綜合版「滿溢麵線」吃得滿足，加上糖心蛋就是一份正餐，網友推薦可以吃辣的話，可以加一點辣，美味度更提升。「滿溢」生意繁忙時內用會需候位，詳細營業時間可上店家臉書查詢。

哪裡吃

滿溢手工麵線

地址：台中市南屯區文心南三路306號(好市多對面)

滿溢麵線 大60 特大 80

糖心蛋 25

售價如有更動以店家現場實際公告為準

今年貴焿 綜合麵線料多銅板價收服吃貨

店名有趣的「今年貴焿」，是受到在地網友喜愛的古早味銅板價麵線小吃。吃過的網友分享，「今年貴焿」營業時間從早上開始，非假日也排滿購買的人，很受歡迎。該店麵線湯頭順口，味道偏濃厚，如果是首次購買的話建議選擇綜合麵線，每樣配料都很受歡迎，滷透軟嫩的大腸尤其受到稱讚。

台中「今年貴焿」麵線古早口味，綜合麵線加糖心蛋受歡迎。圖／IG @x721105...
台中「今年貴焿」麵線古早口味，綜合麵線加糖心蛋受歡迎。圖／IG @x721105 提供
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如果是點購小碗的綜合麵線40元，可以吃到蚵仔、大腸、肉羹、魚羹，再加上百搭的糖心蛋每份20，60元可一次享用到店家推出的招牌配料，當早餐相當過癮，詳細營業時間可洽店家。

「今年貴焿」是在地人喜愛的銅板價美食。圖／IG @u.hsuan.life 提供...
「今年貴焿」是在地人喜愛的銅板價美食。圖／IG @u.hsuan.life 提供（售價僅供參考，如有更動以店家現場實際公告為準）
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哪裡吃

地址：台中市北屯區昌平路一段404號

綜合麵線 小40 大55

糖心蛋 20

售價如有更動以店家現場實際公告為準

好市多

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