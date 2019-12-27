滿溢了！蚵仔大腸肉羹糖心蛋 台中2間浮誇、銅板價麵線
你吃過麵線搭糖心蛋嗎？入冬逛台中跟著吃貨一起吃熱呼呼美食，浮誇系麵線小碗吃得巧，大碗加料足抵正餐！今天部落客帶路吃2家浮誇系麵線，首先是被稱為逛台中好市多不能放過的「滿溢手工麵線」；以及料多味美大腸軟嫩的「今年貴焿」，點麵線再加上一份黃澄澄糖心蛋配著吃，這澎湃豐盛的畫面，看起來真的超欠吃啊！
台中好市多對面美食 滿溢手工麵線料多滿足
美食部落客們推薦的這家「滿溢手工麵線」，交通位子很好找，就在台中好市多對面，有不少台中吃貨是來Costco時順便去解饞，是一陣子不吃會想念的美食小吃。
吃過的網友分享，「滿溢手工麵線」湯頭屬於偏清爽口感，配料包括大腸、蚵仔、魚羹、雞肉羹等多種選擇，點購綜合版「滿溢麵線」吃得滿足，加上糖心蛋就是一份正餐，網友推薦可以吃辣的話，可以加一點辣，美味度更提升。「滿溢」生意繁忙時內用會需候位，詳細營業時間可上店家臉書查詢。
哪裡吃
滿溢手工麵線
地址：台中市南屯區文心南三路306號(好市多對面)
滿溢麵線 大60 特大 80
糖心蛋 25
售價如有更動以店家現場實際公告為準
今年貴焿 綜合麵線料多銅板價收服吃貨
店名有趣的「今年貴焿」，是受到在地網友喜愛的古早味銅板價麵線小吃。吃過的網友分享，「今年貴焿」營業時間從早上開始，非假日也排滿購買的人，很受歡迎。該店麵線湯頭順口，味道偏濃厚，如果是首次購買的話建議選擇綜合麵線，每樣配料都很受歡迎，滷透軟嫩的大腸尤其受到稱讚。
如果是點購小碗的綜合麵線40元，可以吃到蚵仔、大腸、肉羹、魚羹，再加上百搭的糖心蛋每份20，60元可一次享用到店家推出的招牌配料，當早餐相當過癮，詳細營業時間可洽店家。
哪裡吃
地址：台中市北屯區昌平路一段404號
綜合麵線 小40 大55
糖心蛋 20
售價如有更動以店家現場實際公告為準
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