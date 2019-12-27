凱特摩絲性感慵懶拍ERMANNO SCERVINO 資深女力扛壩子

日前輕奢品牌COACH發表由珍妮佛羅貝茲（Jennifer Lopez）擔綱全球形象代言人的消息，令人感受到「資深女星」行將大勢回歸的威力，近期義大利品牌ERMANNO SCERVINO和ETRO釋出形象大片，分別由超模凱特摩絲（Kate Moss）和76歲的好萊塢女星勞倫赫頓（Lauren Hutton）擔綱演繹，因著歲月而展現知性、智慧之美的女力，不容小覷。

有義大利蕾絲之王稱號的ERMANNO SCERVINO發表2020年春夏大片，展現了凱特摩絲的強烈個性，在黑白色調中有著張力十足的視覺表現，是擅長拍出女性細膩之美的攝影師雙人組Luigi Murenu和Iango Henzi掌鏡的作品，於倫敦拍攝；創意總監Ermano Scervino希望由一位時尚指標而非模特兒來呈現春夏系列的俐落、性感與慵懶，因此由凱特摩絲擔任，她也是Ermano Scervino心中無可取代的時尚傳奇。