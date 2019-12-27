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凱特摩絲性感慵懶拍ERMANNO SCERVINO 資深女力扛壩子

2019-12-27 16:00聯合報 記者楊詩涵／即時報導

日前輕奢品牌COACH發表由珍妮佛羅貝茲（Jennifer Lopez）擔綱全球形象代言人的消息，令人感受到「資深女星」行將大勢回歸的威力，近期義大利品牌ERMANNO SCERVINO和ETRO釋出形象大片，分別由超模凱特摩絲（Kate Moss）和76歲的好萊塢女星勞倫赫頓（Lauren Hutton）擔綱演繹，因著歲月而展現知性、智慧之美的女力，不容小覷。

有義大利蕾絲之王稱號的ERMANNO SCERVINO發表2020年春夏大片，展現了凱特摩絲的強烈個性，在黑白色調中有著張力十足的視覺表現，是擅長拍出女性細膩之美的攝影師雙人組Luigi Murenu和Iango Henzi掌鏡的作品，於倫敦拍攝；創意總監Ermano Scervino希望由一位時尚指標而非模特兒來呈現春夏系列的俐落、性感與慵懶，因此由凱特摩絲擔任，她也是Ermano Scervino心中無可取代的時尚傳奇。

而勞倫赫頓赫頓則以76歲高齡出任ETRO形象片拍攝，堪稱牙縫名模始祖，她展現了做自己的信念，本次和50歲的性感男模Mark Vanderloo、大陸模特兒孫菲菲Fei Fei Sun等人共演繹2020春夏系列，將ETRO遊牧民族、航海探險的核心表現在畫面之中，並以品牌經典的佩斯利渦紋作為貫穿所有形象廣告的引子。

好萊塢女星以76歲的熟齡登上ETRO春夏形象片。圖／ETRO提供
好萊塢女星以76歲的熟齡登上ETRO春夏形象片。圖／ETRO提供
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凱特摩絲以性感慵懶的特質詮釋ERMANNO SCERVINO 2020年春夏大片...
凱特摩絲以性感慵懶的特質詮釋ERMANNO SCERVINO 2020年春夏大片。圖／ERMANNO SCERVINO提供
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凱特摩絲作為時尚指標，拍攝ERMANNO SCERVINO 2020年春夏大片。...
凱特摩絲作為時尚指標，拍攝ERMANNO SCERVINO 2020年春夏大片。圖／ERMANNO SCERVINO提供
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好萊塢女星以76歲的熟齡登上ETRO春夏形象片。圖／ETRO提供
好萊塢女星以76歲的熟齡登上ETRO春夏形象片。圖／ETRO提供
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凱特摩絲展現ERMANNO SCERVINO 2020年春夏系列的俐落鮮明。圖／...
凱特摩絲展現ERMANNO SCERVINO 2020年春夏系列的俐落鮮明。圖／ERMANNO SCERVINO提供
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義大利品牌模特兒

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