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innisfree「迪士尼滿額贈品」大頭米奇、雙面零錢包萌翻！限量500個超值福袋元旦開賣

2019-12-27 15:06聯合報 記者陳立儀／即時報導

迎接鼠年，innisfree再度推出迪士尼限定系列，2020年1月1日起全球同步限量開賣，從臉部保養、身體護理到彩妝都有，除了米奇、米妮之外，唐老鴨、黛絲、高飛、布魯托也都來友情客串，不只是每一項商品都萌翻，innisfree還準備了最強鼠年周邊贈品，包括米奇、唐老鴨立體造型存錢筒，以及米奇、米妮、唐老鴨等3款零錢包，於指定活動期間消費滿額就隨機贈送。

存錢筒代表著招財進寶，更有著儲存滿滿福氣與好運的吉祥寓意，有了超可愛的迪士尼立體造型存錢筒，讓大小朋友都更心甘情願存錢，2020年1月期間於innisfree消費滿3,000元就送一款，2020年1月16日至1月31日消費滿1,500元則送雙面設計、有著可愛吊飾的迪士尼系列零錢包，上述贈品不累贈、款式隨機贈送，數量有限送完為止。

innisfree也首度在台灣推出2020新年福袋，每份售價2,020元、全台限量500份，內含至少3件innisfree迪士尼限定商品（保證含1組迪士尼限定濟州寒蘭禮盒或迪士尼限定香榧調理禮盒)、1件迪士尼限定贈品隨機贈送，其中20組的迪士尼限定贈品將會是福袋限定、只送不賣的迪士尼角色梳子，福袋每份總價值3,990元起、相當於折扣下殺到48折起。

innisfree 2020新年福袋將於元旦起於限定門市開賣，台北忠孝旗艦店將有120組、桃園站前店有100組、台中三民店有120組、台南國華店有80組、高雄新崛江店有80組。

innisfree將於2020年1月推出迪士尼立體存錢筒做為消費滿額限量贈品。圖...
innisfree將於2020年1月推出迪士尼立體存錢筒做為消費滿額限量贈品。圖／innisfree提供
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2020年1月期間於innisfree消費滿3,000元就送迪士尼立體存錢筒，款...
2020年1月期間於innisfree消費滿3,000元就送迪士尼立體存錢筒，款式隨機贈送、數量有限送完為止。圖／innisfree提供
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2020年1月16日至1月31日於innisfree消費滿1,500元送雙面設計...
2020年1月16日至1月31日於innisfree消費滿1,500元送雙面設計、有著可愛吊飾的迪士尼系列零錢包，共3款隨機贈送，數量有限送完為止。圖／innisfree提供
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innisfree 2020新年福袋每份售價2,020元、全台限量500份，有機...
innisfree 2020新年福袋每份售價2,020元、全台限量500份，有機會獲得福袋限定、只送不賣的迪士尼角色梳子。圖／innisfree提供
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innisfree將於2020年1月推出迪士尼立體存錢筒做為消費滿額限量贈品。圖...
innisfree將於2020年1月推出迪士尼立體存錢筒做為消費滿額限量贈品。圖／innisfree提供
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innisfree 2020新年福袋每份售價2,020元、全台限量500份，有機...
innisfree 2020新年福袋每份售價2,020元、全台限量500份，有機會獲得福袋限定、只送不賣的迪士尼角色梳子。圖／innisfree提供
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2020年1月16日至1月31日於innisfree消費滿1,500元送雙面設計...
2020年1月16日至1月31日於innisfree消費滿1,500元送雙面設計、有著可愛吊飾的迪士尼系列零錢包，共3款隨機贈送，數量有限送完為止。圖／innisfree提供
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2020年1月期間於innisfree消費滿3,000元就送迪士尼立體存錢筒，款...
2020年1月期間於innisfree消費滿3,000元就送迪士尼立體存錢筒，款式隨機贈送、數量有限送完為止。圖／innisfree提供
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迪士尼福袋

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