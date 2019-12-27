金鼠年好運到！ Mister Donut 超夯「刮刮樂」贈免費甜甜圈一個月

迎接金鼠年到來，甜甜圈品牌 Mister Donut 以「薯」諧音為靈感，融合經典「波堤」與「台農57號黃金番薯」推出全新圈體「金薯薯」，濃郁番薯香搭配Q彈口感，成功吸引饕客味蕾。

新品「黃金薯薯」以金薯薯波堤為基底，外觀色澤金黃，烘烤後撒上些許黑芝麻點綴，一口咬下牛奶番薯般甜蜜風味令人著迷，12月31日起於全台7-ELEVEN店中店販售；「黑糖金薯薯」內餡夾入沖繩黑糖金薯，口感綿密香醇，佐以黑芝麻增添風味，讓人愈吃愈上癮；另款「黃金薯法蘭奇」特製鬆軟法蘭奇有著雞蛋清香，加入黑糖與番薯製作內餡，多層次口感令人驚奇。

同步推出兩款薯糰子，其中「黃金薯糰子」完美結合台、日風味，使用日本直輸糰子，包裹沖繩黑糖番薯餡，糰子口感Q軟帶有自然米香，與黑糖餡料在口中迸發新滋味；喜愛黃豆的饕客不可錯過「黑糖豆香糰子」，淋上黑糖蜜及黃豆粉裝飾，讓人一試成主顧。

飲品也不落人後，拿出應景「草莓」系列商品應戰，全新「草莓蜜桃果茶」選用阿薩姆紅茶，搭配草莓顆粒果泥與蜜桃果醬，最後加入檸檬鮮果片，增加莓果茶特有香味；年度暢銷飲品「草莓歐蕾」再度回歸，2020年1月17日起全台 Mister Donut 門市限定販售。好康再加碼，同步推出「莓好派對 買一送一」活動，2020年1月17日至23日限期一週，凡購買草莓系列飲品，即贈「蜜糖波堤」乙顆。