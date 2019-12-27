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超模富永愛把「Grand Maison 東京」當伸展台 10集精品穿搭全輯

2019-12-27 12:31聯合報 記者楊詩涵／即時報導

備受關注的TBS日劇「Grand Maison 東京（グランメゾン東京／台譯「天才主廚餐廳」）」即將在本周末播出完結篇，由木村拓哉、鈴木京香掌舵的東京大飯店是否能摘下三星也成為焦點；而劇中的一大亮點除了老帥木村之外，今年初復出的富永愛幾乎把本劇變成個人時尚伸展台，氣場亮眼，雖然被虧是「女版草彅剛」，但她獨特的五官輪廓和氣質，每次出場都讓人驚艷。

1982年在日本神奈川縣出生的富永愛（Ai Tominaga），在15歲就以179公分的身高出道，高中畢業後成為首波攻進歐美時尚圈的亞洲模特兒，和杜鵑同期，2005年當時23歲的她抱著兒子走上KENZO大秀，以及和 Alexander McQueen、DIOR等品牌在伸展台上的合作都令人印象深刻。2013年因陪伴兒子暫時引退，在今年初走GIORGIO ARMANI高訂壓軸、出席香奈兒Mademoiselle Prive展覽東京站的開幕派對，等同在37歲這年宣告復出，仍維持了極佳狀態。

挾著超模的背景與獨特氣質，她在這家講述「東京大飯店」大廚們艱辛開業歷程的日劇中，演繹各精品服裝與配件，在詮釋Linda的強勢又心慈這個角色時，她的穿搭多半以大衣、珠寶展現氣勢，絲綢、烏干紗等輕盈裙裝則微微透露出女性的溫柔韻致，出鏡率最高的品牌包括以貼身剪裁和鏤空包款聞名的Alaïa、卡地亞、REPOSSI，富永愛更是在頒發全球前50大餐廳的劇情當集，表示她個人相當喜歡身上所穿的Alaïa黑色洋裝。

第3集富永愛穿的是ETRO連身裙，手上拿著VALENTINO包款，搭配Sergi...
第3集富永愛穿的是ETRO連身裙，手上拿著VALENTINO包款，搭配Sergio Rossi鞋履、卡地亞戒指與手表、REPOSSI耳環。圖／取自IG
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富永愛穿 Chloé服裝搭配Alaïa鞋款。圖／取自IG
富永愛穿 Chloé服裝搭配Alaïa鞋款。圖／取自IG
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富永愛穿Alaïa裙裝與同品牌Mina系列托特包，搭配卡地亞戒指與手表、REPO...
富永愛穿Alaïa裙裝與同品牌Mina系列托特包，搭配卡地亞戒指與手表、REPOSSI耳環。圖／取自IG
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富永愛身穿BURBERRY、手拿TB Bag。圖／取自IG
富永愛身穿BURBERRY、手拿TB Bag。圖／取自IG
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富永愛身穿ETRO裙裝。圖／取自IG
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富永愛在劇中gaku餐廳身穿FENDI的服裝、鞋款。圖／取自IG
富永愛在劇中gaku餐廳身穿FENDI的服裝、鞋款。圖／取自IG
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富永愛在「Grand Maison 東京」演出木村拓哉前女友。圖／取自IG
富永愛在「Grand Maison 東京」演出木村拓哉前女友。圖／取自IG
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劇中的機場穿搭富永愛以BURBERRY的裙裝和鞋子，搭配speakeasy ko...
劇中的機場穿搭富永愛以BURBERRY的裙裝和鞋子，搭配speakeasy kobe太陽眼鏡。圖／取自IG
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富永愛詮釋Alaïa裙裝。圖／取自IG
富永愛詮釋Alaïa裙裝。圖／取自IG
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在與米其林團隊碰面時，富永愛以GIVENCHY的裙裝、大衣、手袋展現氣勢，搭配C...
在與米其林團隊碰面時，富永愛以GIVENCHY的裙裝、大衣、手袋展現氣勢，搭配Christian Louboutin鞋款以及REPOSSI耳環。圖／取自IG
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富永愛演繹MARNI服裝，搭配Christian Louboutin鞋款、卡地亞...
富永愛演繹MARNI服裝，搭配Christian Louboutin鞋款、卡地亞戒指與手表、REPOSSI耳環。圖／取自IG
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在東京鐵塔下和木村拓哉碰面時，富永愛以Max Mara大衣外套、Balmain裙...
在東京鐵塔下和木村拓哉碰面時，富永愛以Max Mara大衣外套、Balmain裙裝、Alaïa鞋履和卡地亞戒指與手表、REPOSSI耳環展現氣勢。圖／取自IG
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Alaïa在富永愛的穿搭出鏡率極高，第10集中這套裙裝、外套、包款、鞋履都來自A...
Alaïa在富永愛的穿搭出鏡率極高，第10集中這套裙裝、外套、包款、鞋履都來自Alaïa。圖／取自IG
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劇中前50大餐廳發表的劇情中，富永愛表示她特別喜歡這件Alaïa裙裝，配襯Ser...
劇中前50大餐廳發表的劇情中，富永愛表示她特別喜歡這件Alaïa裙裝，配襯Sergio Rossi鞋履、Harry Winston珠寶。圖／取自IG
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