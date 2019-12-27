超模富永愛把「Grand Maison 東京」當伸展台 10集精品穿搭全輯

備受關注的TBS日劇「Grand Maison 東京（グランメゾン東京／台譯「天才主廚餐廳」）」即將在本周末播出完結篇，由木村拓哉、鈴木京香掌舵的東京大飯店是否能摘下三星也成為焦點；而劇中的一大亮點除了老帥木村之外，今年初復出的富永愛幾乎把本劇變成個人時尚伸展台，氣場亮眼，雖然被虧是「女版草彅剛」，但她獨特的五官輪廓和氣質，每次出場都讓人驚艷。

1982年在日本神奈川縣出生的富永愛（Ai Tominaga），在15歲就以179公分的身高出道，高中畢業後成為首波攻進歐美時尚圈的亞洲模特兒，和杜鵑同期，2005年當時23歲的她抱著兒子走上KENZO大秀，以及和 Alexander McQueen、DIOR等品牌在伸展台上的合作都令人印象深刻。2013年因陪伴兒子暫時引退，在今年初走GIORGIO ARMANI高訂壓軸、出席香奈兒Mademoiselle Prive展覽東京站的開幕派對，等同在37歲這年宣告復出，仍維持了極佳狀態。