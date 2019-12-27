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手牽手一起到明年 告白情人預約過「植系情人節」

2019-12-27 11:21聯合報 消費中心／即時報導

2019年的尾聲將近，謝謝今年辛苦的自己，也謝謝還陪伴在我們身邊的人。2019年末，就讓我們用最溫柔的方式告白陪在我們身邊最親近的人，一起邁向2020年，明年的我們還請多多指教喔！參加「udnSTYLE粉絲團」活動，就有機會獲得「蔓蔓植愛多肉花禮盒手作體驗」。

情人節多肉花藝組合（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
情人節多肉花藝組合（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
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我們知道植物本身就是中性的存在，不需定義他的性別與角色，理想情人如同植物的「陪伴」一般，不張揚、不高調，兩個人長久相處才是一段感情的溫柔之道。多肉植物禮品店「有肉」選用灰階的中性色作為花禮的主色調，2020 的情人節，讓我們一起以植栽為主角、鮮花為配角，渡過今年最特別的植系情人節。

●植系情人節禮物推薦：

1. 情人節多肉花禮盒 – 蔓蔓植愛

灰綠色包裝的情人節多肉花禮盒由一個方形的硬紙盒為基底，搭配同樣是中性色的藕粉色緞帶，細緻的紋理與質感，拿在手上就能感受到不同，內裝搭配如花形般美麗的多肉植物組合，四周點綴性質的同色系花草，呈現多層次的綠色植物系花禮。歡迎企業團體訂製，這一份禮品也隨附一張可以「客製化」的小卡片，讓企業 LOGO 識別露出在最顯眼的地方。

情人節多肉花禮盒 – 蔓蔓植愛（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
情人節多肉花禮盒 – 蔓蔓植愛（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
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2. 情人節多肉花束 – 一朵小植愛

一朵精緻的多肉花束，從外包裝搭配的色系即可看得出來，不想侷限這是一份只能男生送女生的禮物，植物本身就是很中性的存在，而多肉外型如花般綻放，色彩如花般多變，卻比鮮花更有生命力。

情人節多肉花束 – 一朵小植愛（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
情人節多肉花束 – 一朵小植愛（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
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除了情人節禮盒，多肉花體驗課程也很適合與另一半一起手做互動，浪漫過情人節唷！

●植系情人節手做課程推薦：

1. 情人節手作體驗 – 蔓蔓植愛（多肉花禮盒）

剛剛介紹的綠色系多肉花禮盒，也可以自己來完成唷！藉由一場手作體驗，讓我們將珍藏心中的回憶與心意都灌注在這份禮盒上。

情人節多肉花禮盒手作體驗 – 蔓蔓植愛（圖／有肉 Succulent & Gif...
情人節多肉花禮盒手作體驗 – 蔓蔓植愛（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
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2.情人節手作體驗 – 郁郁小桌花

桌上型迷你花藝課，有些企業、團體活動會有時間的限制，這堂 1 小時即可完成的精緻多肉桌花，正是適合跟部門同事一起來玩的花藝輕體驗！

情人節手作體驗 – 郁郁小桌花（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
情人節手作體驗 – 郁郁小桌花（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
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3. 情人節手作體驗 – 與植漫舞（多肉組盆）

最多人來參與的經典課程「多肉組盆」，在情人節推出「與植漫舞」組盆體驗，精選這個季節怎麼種怎麼美的多肉植物，帶領大家如何把各形各色的多肉植物組成一盆令人感動的作品。

情人節手作體驗 – 與植漫舞（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
情人節手作體驗 – 與植漫舞（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
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4. 情人節手作體驗 – 泥作盆器植栽

除了多肉花藝課、多肉組盆課，若是想要植物順利長大，「盆器」的選擇也是一個關鍵，帶大家一起來體驗單日 DIY 水泥盆栽的樂趣！親手製作一個水泥盆栽，是植物愛好者都嚮往的事，所以這一堂水泥課程是獻給大家的！

情人節手作體驗 – 泥作盆器植栽（圖／有肉 Succulent & Gift提供...
情人節手作體驗 – 泥作盆器植栽（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
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「有肉 Succulent & Gift」，創立於 2015 年，以多肉植物為主題，打造全台第一家專營多肉植物與設計盆器的禮品店，擁有超過兩百場以上的課程活動經驗，今年情人節，想不到情人節禮物嗎？歡迎到「有肉 Succulent & Gift」找尋別於以往的活動體驗、或者訂製一份精緻的多肉花禮給另一半唷！說了那麼多，現在只要加入「udnSTYLE粉絲團」，並留言參加活動，就有機會獲得蔓蔓植愛多肉花禮盒手作體驗。

有肉 Succulent & Gift（圖／有肉 Succulent & Gif...
有肉 Succulent & Gift（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
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「有肉 Succulent & Gift」

地址：106 台北市大安區四維路 76 巷 19 號

電話：02-2701-7257

網站：https://succuland.com.tw

LINE ID：@succuland

【活動資訊】

◎活動時間： 即日起至1月3上午11:59止。

◎得獎獎項：「 蔓蔓植愛多肉花禮盒手作體驗」雙人體驗課程(共10組)

※本活動場次為1/18(六)11:00-12:30，詳細活動方式以「有肉 Succulent & Gift」公布說明為主。

◎活動方式： 加入「udnSTYLE粉絲團」，在活動貼文下留言tag你想告白的對象，在留言處跟他告白，EX：@XXX謝謝你一年來的照顧愛你~。就有機會獲得好禮，活動結束後，由活動小組隨機抽出得獎者。

◎得獎公布：1月3日18:00前公布於本貼文

◎兌領方式：得獎名單將於粉絲團原PO文中公告，獲獎者請主動聯繫小編，並於1/13(一)12:00前回覆個人完整資料（臉書帳號、真實姓名、電話、身分證後五碼）至信箱udnimc@gmail.com，才算完成獲獎程序。

◎主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱udnimc@gmail.com，我們將盡速為您解答。

情人節多肉植物告白

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