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台灣也買得到！Costco慶進軍日本20周年 推浮世繪購物袋

2019-12-27 12:25聯合新聞網 綜合報導

好市多為慶祝進軍日本20周年，推出浮世繪風格的富士山購物袋，在台灣也可以買得到。...
好市多為慶祝進軍日本20周年，推出浮世繪風格的富士山購物袋，在台灣也可以買得到。圖截自Costco好市多 商品經驗老實說
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知名美式量販店好市多，賣場內物品應有盡有且CP值高，因而深受台灣民眾喜愛。有網友分享，由於好市多進軍日本滿20周年，今年推出了一款紀念購物袋，浮世繪風格的圖樣充滿濃濃日本味，相當有特色。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》中分享，今年好市多為了慶祝日本第一間分店開幕20周年，推出一款紀念購物袋，上頭的圖案是橘紅色的富士山，畫風則是日本著名的浮世繪，美式的賣場搭上日式繪畫風格，融合出特色鮮明的20周年購物袋。

原po表示，這款購物袋在台灣的好市多也可買到，一組含2個一大一小的購物袋，一共79元。此外，原po補充道，好市多進駐台灣的時間其實比日本更早，台灣第一間好市多1997年於高雄市前鎮區開幕，明年將迎來23周年。

對此，網友們紛紛讚嘆浮世繪風格的購物袋頗具特色，看上去典雅又美麗，「雖然20年已過...但富士山的好生火」、「大順店買到了」。知情網友指出，購物袋上橘紅色的富士山，其實是日本知名畫家葛飾北齋的畫作「凱風快晴」。也有網友感嘆，23年前大家都不看好的好市多，現在能夠一再掀起風潮且生意蒸蒸日上，「只能說老闆真的很有勇氣和眼光」。

好市多Costco

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