超美型ORIS北歐風設計複合店 咖啡飄香遠百信義A13
生命中美好的事物，總成雙成對，如果能在愜意欣賞腕表的同時還能品一杯小農精品咖啡，那將是何等的快哉？遠百信義A13近日已經開幕，瑞士鐘表品牌ORIS座落於三樓的複合式店面卻相當不同。由台灣發想創意、結合咖啡與腕表零售的空間型態，更為全球首間。
為此瑞士總部高度重視，除了全程主導空間設計、照明，更由丹麥空運設計家具，令空間氣氛煥然一新，十足北歐簡約設計精品質感。合計約14坪的空間內除了展示ORIS齊全的各式紳士、運動、軍事風格與復古表款，最大特色更在於可單點汽泡飲、茶飲或咖啡，並於現場飲用。開幕期間，品牌更特地舉辦活動：只要在週末於店內欣賞Big Crown系列Pro Pilot X腕表與Movember蓄鬍特別版腕表、拍照並上傳社群，便可免費享用美式咖啡乙杯。
事實上，店內咖啡豆種的挑選也頗有學問，選用產自宏都拉斯馬卡拉地區的小農咖啡豆，中焙時帶出其溫和酸質與飽滿甜度，深焙則帶有黑巧克力的醇厚餘韻，一如時間、需要細細品味。更因為馬卡拉區的咖啡農場多為五公頃以下小面積，因此兩造採直接貿易的形式，確實將收益交入農民手中；同時合作的咖啡豆處理廠也具備教育補助計畫，以幫助當地農民孩童就學。週末假日或且走一趟ORIS遠百信義A13，品咖啡也賞名表，讓魚與熊掌，可以兼得。
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