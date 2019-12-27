超美型ORIS北歐風設計複合店 咖啡飄香遠百信義A13

生命中美好的事物，總成雙成對，如果能在愜意欣賞腕表的同時還能品一杯小農精品咖啡，那將是何等的快哉？遠百信義A13近日已經開幕，瑞士鐘表品牌ORIS座落於三樓的複合式店面卻相當不同。由台灣發想創意、結合咖啡與腕表零售的空間型態，更為全球首間。

為此瑞士總部高度重視，除了全程主導空間設計、照明，更由丹麥空運設計家具，令空間氣氛煥然一新，十足北歐簡約設計精品質感。合計約14坪的空間內除了展示ORIS齊全的各式紳士、運動、軍事風格與復古表款，最大特色更在於可單點汽泡飲、茶飲或咖啡，並於現場飲用。開幕期間，品牌更特地舉辦活動：只要在週末於店內欣賞Big Crown系列Pro Pilot X腕表與Movember蓄鬍特別版腕表、拍照並上傳社群，便可免費享用美式咖啡乙杯。