好市多買番茄汁倒出「不明沈澱物」 網友：發霉了

原PO習慣喝的這款番茄汁，瓶底出現不明沈澱物。圖擷自 臉書社團「爆料公社」 分享 facebook

好市多大賣場深受不少消費者喜愛，大份量又划算的價格，讓不少民眾習慣到此購買日常用品或食材，而衛生品管也是民眾關注的焦點。近期有網友上網發文，表示自己在好市多買了好幾年的美國知名品牌番茄汁，但這次喝到的番茄汁卻有不明塑膠感物體，打開包裝發現瓶底有一坨像是牛肉的不明沈澱物，讓他疑惑這是否是牛番茄，而網友們看完後紛紛關心原PO有沒有拉肚子，直呼裡面的沈澱物已經發霉了。

原PO於25日在臉書社團「爆料公社」發文，表示自己已經購買該牌番茄汁好幾年，每天早上會固定喝一杯，但今天喝的時候卻怎麼倒都倒不出來，而且用力搖晃後還會倒出許多不明物體，原PO一開始沒想太多便邊倒邊喝，但越喝越不對勁，他說「嚼起來感覺不太對勁，有點塑膠感，後來就整個撕開全部倒出來，發現一大坨在瓶底」。

事後他向好市多客服反應，但對方只回應那是沈澱物，不用擔心，如果有疑慮會派人來收，但原PO相當疑惑，於是在網上貼出番茄汁沈澱物相片，只見沈澱物外皮呈現白色，內部則呈現咖啡色，原PO表示「沈澱物看起來好像牛肉，難道牛番茄就是長這樣嗎？」

對此，許多網友紛紛留言，直呼太噁心了，並說沈澱物已經發霉了，「包裝有破了、發霉了」、「瓶身有破洞，所以都發酵了，那個是酵母」、「快吐了，偽裝鯖魚罐頭嗎」、「看起來有點像內包裝不良（紙發霉脫落）的感覺，但重新看了看照片發現原紙盒內包裝好像好好的，總之看起來就是不明物發霉在番茄汁裡」、「包裝破損或液體染菌」、「有沒有拉肚子」、「超級噁心，看了都想吐」。