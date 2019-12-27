賣過鋼軌、道釘、懷表…台鐵退役物品零件吸引收藏

台鐵12月12日首度開賣退役座椅，不管銷售成績如何，都成功掀起話題。過去台鐵還賣過鋼軌、道釘、懷表等獵奇零件，同樣吸引鐵道迷收藏。

2011年台鐵為慶祝七夕情人節，推出百年七夕深情版37㎏/m鋼軌「愛情文鎮」，鋼軌黑色電鍍上刻有「鐵不出軌」和台鐵LOGO圖樣。

2012年，台鐵推出限量102只瑞士OMEGA古董級懷表，每只懷表都是過去列車行車人員使用的機械表，1970年後陸續回收不再使用。經專業檢測能精準運轉，每只售價3萬9999元。除了表本身，包裝特別採用高質感楓木打造專屬精美收納盒，以「珍藏時刻」為設計概念，兼具展示功能。

同年，台鐵還推出以曾服役於基隆站內縱貫線0公里標附近，深具歷史意義及履歷的道釘，打造「破冰達陣」道釘文物禮盒。內含基隆站內除役道釘、特製冰山造型玻璃瓶、中英文履歷卡、舖棉兩面鏤空束口袋和台鐵油燈提袋，表達出幾經波折，終能「破冰達陣、鐵定成功」意涵，亦富收藏價值。

台鐵局說，每支道釘貨真價實，皆歷經數十寒暑的風吹、日曬、雨淋及來往火車無數次的振動與重壓而成，民間盛傳其磁場強大，更添收藏價值。

「鐵道情報」總編輯古庭維說，火車零件愈老，真實性愈高，價值就越高。像是火車頭燈、號碼牌就有極高收藏價值。一名鐵道迷就表示，他很想收集火車上的頭墊巾。