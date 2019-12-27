親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
2020台北國際書展
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介

民進黨強推34天立法 反滲透法今朝野決戰

樂興之時連演18年 貝九為何是全世界都瘋的跨年神曲

2019-12-27 06:21聯合報 記者陳宛茜／即時報導

華人過年會唱「恭喜恭喜」，在西方世界和日本，也有一首跨年必聽的洗腦神曲—貝多芬第九號交響曲

貝九是日本歲末音樂會的必演曲目，世界各地燃放跨年煙火，貝九第四樂章的「歡樂頌」也是最常出現的配樂。樂興之時管絃樂團跨年夜於台北國家音樂廳舉辦的「2019年終祈福音樂會」，也將連續第18年於歲末年終之際演唱貝多芬第九號交響曲。

演奏貝九是全世界重要城市每逢歲末的祈福傳統，而樂興之時是台灣唯一每年延續這項演出傳統的樂團。2002年，樂興之時發願將貝多芬第九號交響曲做成台灣傳統，18年來每年都在歲末年終之際演唱貝九。

貝九的第四樂章即眾人熟悉的「快樂頌」。樂興之時表示，貝多芬將德國文豪席勒的詩句轉化為震撼人心的音樂；指揮江靖波則進一步譯寫中文歌詞。時近2020年的總統及立法委員選舉，此刻我們更需要以貝九這樣的音樂提醒大眾化解紛爭、破除對立。

樂興之時表示，此次音樂會將邀請女高音林孟君、女中音鄭海芸、男高音王典、以及旅美多年的低音男中音李鰲擔綱獨唱；加上由楊覲伃指導的慕音、清大、清颺、揚音混聲、揚音兒童、泰雅組成百人完全背譜演唱的貝九合唱團，音樂會將邀請台下觀眾一同參與大合唱段落，成為樂興之時的貝九新傳統。

至於為什麼貝九如此適合新年?一說日本在1914年第一次世界大戰時，和英國聯手打敗了德軍，當時德軍戰俘被送到日本德島監禁，收容所的所長以人道對待德軍戰俘，德軍戰俘合唱快樂頌回報他的溫暖。一說是「快樂頌」曲調洋溢的正能量，最適合在迎接新年望向未來的時刻出現。

樂興之時管絃樂團跨年夜於台北國家音樂廳舉辦「2019年終祈福音樂會」。圖/樂興之...
樂興之時管絃樂團跨年夜於台北國家音樂廳舉辦「2019年終祈福音樂會」。圖/樂興之時提供
分享

音樂會交響曲跨年

延伸閱讀

跨年 雙北公車延後收班 基隆加開14線班車

搶跨年商機 超商雙雄備戰信義商圈

超商雙雄備貨、人力加倍衝跨年商機 信義區是重...

越南富國島躋身跨年熱門地 印尼旅客愛來台跨年

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

蔡英文愛炒蛋、韓國瑜嗜滷肉飯 嘴最刁的總統竟是他

2019-12-27 04:28

打開候選人的書櫃...洪秀柱最愛的書是「烏合之眾」

2019-12-25 01:48

「歌舞冰上」4月攻蛋 奧運金牌助陣

2019-12-25 00:36

龐畢度工作坊 「我的眼睛」25日開幕

2019-12-24 00:06

旅義聲樂家鄭思筠 返鄉獨唱會

2019-12-23 23:55

兒童文學林良爺爺逝世 文化部呈請總統褒揚

2019-12-23 16:04

人間國寶3代漆藝展 驫舞非常感謝您的參與

2019-12-22 13:09

黃阿瑪相遇10年 後宮生活現華山

2019-12-22 00:24

小兒感染科主治醫師黃瑽寧 教你「培養孩子的免疫力」

2019-12-21 09:00

30年來第一次！北美館變音樂廳免費聽21把大提琴

2019-12-20 22:53

史上最強家庭主婦 寫出影響當代城市最重要的一本書

2019-12-20 04:47

「超．大恐龍展」限定 把化石吃下肚

2019-12-20 00:36

「愛台灣博物館卡」明年啟用 無限暢遊9大博物館

2019-12-20 00:36

讀墨電子書年銷售破億 「香港簡史」反送中風暴中崛起

2019-12-19 02:00

看圖坦卡門展 享健康餐食

2019-12-18 23:56

世界名畫‧全面喵化 貓美術館高雄駁二開展

2019-12-18 22:34

臺圖致推身心障礙者e化圖書計畫 今發表4年成果充實精彩

2019-12-18 11:51

番茄是蔬菜還是水果？ 這個問題竟要勞動大法官判決

2019-12-18 02:01

龐畢度過耶誕 帶孩子大冒險

2019-12-17 23:45

台灣文學守護者／文學季刊創辦人尉天驄辭世

2019-12-17 23:45

葬儀社接體員成金石堂年度作家 大師兄：活得愈久愈美好

2019-12-17 22:48

用結婚禮金辦雜誌 文壇看尉天驄：台灣文學的守護者

2019-12-17 21:38

作家尉天驄辭世 黃春明巧溫舊文感觸深

2019-12-17 13:36

最強卡司 「歌舞冰上」月底前85折

2019-12-17 00:30

波蘭弗羅茨瓦夫合唱指揮大賽 台灣青年鮑恆毅拿首獎

2019-12-16 13:55

生活美學／蔡康永 以野人獻曝的心情 寫和讀者有關的書

2019-12-16 00:47

這本書好看到 讓比爾蓋茲熬夜凌晨三點

2019-12-15 19:10

有藝思／河床無眠夜好溫馨 雪人音樂會好暖心

2019-12-15 13:42

好書上線／《趣味時代》啟人深思

2019-12-14 13:45

好書上線／《動物選總統》民主教育

2019-12-14 13:43

好書上線／《小輓》無字文學

2019-12-14 13:42

好書上線／《從諷刺漫畫解讀日本統治下的台灣》從畫看史

2019-12-14 13:41

好書上線／《2月20日的祕密會議》黑暗歷史

2019-12-14 13:39

書人書語／消失的科普書閱讀

2019-12-14 13:35

悅讀書房／看《吾業遊民》帶你解開成見

2019-12-14 13:33

沉溺網路的孩子會學壞？7個方法教養3C小孩

2019-12-14 07:00

中國信託音樂饗宴 悠揚樂曲溫暖午後南港

2019-12-13 20:05

日本「超．大恐龍」 年底震撼登台

2019-12-13 00:05

Move生物展 優惠票欲購從速

2019-12-12 23:39
看更多

熱門文章

蔡英文愛炒蛋、韓國瑜嗜滷肉飯 嘴最刁的總統竟是他

2019-12-27 04:28

婚前協議書該不該簽？Ms. Selena教你保障婚後財產又不傷夫妻感情

2019-12-26 15:33

【雲起時】洪荒／聽

2019-12-27 00:09

【和平青鳥】新書對談：須文蔚╳小野《看見機會：我在偏鄉15年》

2019-12-26 11:21

樂興之時連演18年 貝九為何是全世界都瘋的跨年神曲

2019-12-27 06:21

【和平青鳥】限定特展：看見部落繁星 搶救數位落差大作戰

2019-12-26 11:02

【星期五的月光曲】青春與記憶

2019-12-27 00:04

【慢慢讀，詩】陳義芝／遇見出走的女兒

2019-12-27 00:00

呂政達／守護者不在他處

2019-12-27 00:00

【聯副不打烊畫廊】張政維油畫作品〈無題〉

2019-12-27 00:01

【轉角遇見你】張光斗／趙茶房的茶水未冷

2019-12-27 06:00

【青春名人堂】怪奇事物所／你知道嗎？海象能擊沉俄羅斯海軍的船艦喔

2019-12-27 06:00
看更多

贊助廣告

留言

Top