樂興之時連演18年 貝九為何是全世界都瘋的跨年神曲
華人過年會唱「恭喜恭喜」，在西方世界和日本，也有一首跨年必聽的洗腦神曲—貝多芬第九號交響曲 。
貝九是日本歲末音樂會的必演曲目，世界各地燃放跨年煙火，貝九第四樂章的「歡樂頌」也是最常出現的配樂。樂興之時管絃樂團跨年夜於台北國家音樂廳舉辦的「2019年終祈福音樂會」，也將連續第18年於歲末年終之際演唱貝多芬第九號交響曲。
演奏貝九是全世界重要城市每逢歲末的祈福傳統，而樂興之時是台灣唯一每年延續這項演出傳統的樂團。2002年，樂興之時發願將貝多芬第九號交響曲做成台灣傳統，18年來每年都在歲末年終之際演唱貝九。
貝九的第四樂章即眾人熟悉的「快樂頌」。樂興之時表示，貝多芬將德國文豪席勒的詩句轉化為震撼人心的音樂；指揮江靖波則進一步譯寫中文歌詞。時近2020年的總統及立法委員選舉，此刻我們更需要以貝九這樣的音樂提醒大眾化解紛爭、破除對立。
樂興之時表示，此次音樂會將邀請女高音林孟君、女中音鄭海芸、男高音王典、以及旅美多年的低音男中音李鰲擔綱獨唱；加上由楊覲伃指導的慕音、清大、清颺、揚音混聲、揚音兒童、泰雅組成百人完全背譜演唱的貝九合唱團，音樂會將邀請台下觀眾一同參與大合唱段落，成為樂興之時的貝九新傳統。
至於為什麼貝九如此適合新年?一說日本在1914年第一次世界大戰時，和英國聯手打敗了德軍，當時德軍戰俘被送到日本德島監禁，收容所的所長以人道對待德軍戰俘，德軍戰俘合唱快樂頌回報他的溫暖。一說是「快樂頌」曲調洋溢的正能量，最適合在迎接新年望向未來的時刻出現。
留言