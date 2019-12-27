樂興之時連演18年 貝九為何是全世界都瘋的跨年神曲

華人過年會唱「恭喜恭喜」，在西方世界和日本，也有一首跨年必聽的洗腦神曲—貝多芬第九號交響曲 。

貝九是日本歲末音樂會的必演曲目，世界各地燃放跨年煙火，貝九第四樂章的「歡樂頌」也是最常出現的配樂。樂興之時管絃樂團跨年夜於台北國家音樂廳舉辦的「2019年終祈福音樂會」，也將連續第18年於歲末年終之際演唱貝多芬第九號交響曲。

演奏貝九是全世界重要城市每逢歲末的祈福傳統，而樂興之時是台灣唯一每年延續這項演出傳統的樂團。2002年，樂興之時發願將貝多芬第九號交響曲做成台灣傳統，18年來每年都在歲末年終之際演唱貝九。

貝九的第四樂章即眾人熟悉的「快樂頌」。樂興之時表示，貝多芬將德國文豪席勒的詩句轉化為震撼人心的音樂；指揮江靖波則進一步譯寫中文歌詞。時近2020年的總統及立法委員選舉，此刻我們更需要以貝九這樣的音樂提醒大眾化解紛爭、破除對立。

樂興之時表示，此次音樂會將邀請女高音林孟君、女中音鄭海芸、男高音王典、以及旅美多年的低音男中音李鰲擔綱獨唱；加上由楊覲伃指導的慕音、清大、清颺、揚音混聲、揚音兒童、泰雅組成百人完全背譜演唱的貝九合唱團，音樂會將邀請台下觀眾一同參與大合唱段落，成為樂興之時的貝九新傳統。