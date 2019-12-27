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蔡英文愛炒蛋、韓國瑜嗜滷肉飯 嘴最刁的總統竟是他

2019-12-27 04:28聯合報 記者陳宛茜／即時報導

選戰進入白熱化，總統候選人的政策、口才、經歷一一被翻出比較。然而你可知道，你心中理想的總統候選人最愛吃甚麼食物？他們的口味，會影響粉絲對他們的評價與忠誠度嗎？

香港時事評論員蔡子強，月底將在台灣出版新書「大人們的餐桌‧中華篇：從民初到21世紀，22位牽動華人政局的政治人物飲食軼事」。他在書中揭露蔡英文、韓國瑜馬英九等「大人」的餐桌風雲錄。

強調「庶民」的韓國瑜，最喜歡吃的食物是甚麼?蔡子強認為，應該是「滷肉飯與礦泉水」。韓國瑜去年一舉結束了民進黨在高雄的20年執政地位、奪下市長寶座，媒體好奇他的選戰奇招，他說靠的就是「滷肉飯與礦泉水」。韓國瑜宣稱選戰期間每餐只吃滷肉飯和喝礦泉水，顯示其「草根」和「接地氣」，而礦泉水更可以象徵選舉的清澈透明。

滷肉飯此一道地台灣庶民美食，對韓國瑜深具象徵意義。最初韓國瑜空降高雄參選，資源匱乏，要人無人、要物無物。他向媒體抱怨「連一碗滷肉飯都沒有」、「不必滿漢全席，但至少要有滷肉飯」。蔡子強認為，滷肉飯從此成為韓國瑜的政治象徵。

至於蔡英文，被蔡子強形容為「史上最愛做菜的中華民國總統」。她不僅多次在鏡頭前表演威士忌烤烏魚子等廚藝，還在海產店為記者示範櫻花蝦炒高麗菜，甚至為美國時代雜誌記者洗手做羹湯做早餐，絕佳手藝讓人讚不絕口。

出身大富人家，蔡英文卻在自傳中透露，自己最難忘的菜不是甚麼山珍海味，而是一道普通不過的家常菜—洋蔥炒蛋。那是某次小英和父親獨處時，父親親手為她做的菜；對她來說，洋蔥炒蛋象徵幸福的滋味。

談到嘴最刁、最懂得飲食的中華民國總統，蔡子強認為，「那一定非李登輝莫屬。」李登輝不但懂得吃，也很能吃。他任總統期間，每場國宴都會有魚翅、鮑魚、龍蝦等名貴大菜，而且菜式往往多達十道，風味以粵菜和海味為主。

蔡子強分析，李登輝主政時台灣已經濟起飛，財政寬裕，國宴花得起錢。二兩以上的排翅、鴨蛋大的麻鮑以及龍蝦半隻，變成了國宴菜單的基本班底。李登輝還曾在過年時，在名店訂了40盅佛跳牆，送給親朋好友與隨從，相當慷慨。

比起李登輝，馬英九對吃不大講究。他任內最有名的「中興便當」，有魚有肉再加三種蔬菜、一種水果，營養均衡只要價台幣50元。據說馬英九足足吃了八年。

2008年雙十國宴馬英九因為貪嘴，被周美青瞪眼的畫面，讓馬英九最愛的食物—紅豆餅曝光。馬英九愛吃甜食，尤其是各種紅豆製品，特別是紅豆餅。馬在總統任內搭乘空軍一號專機時，空服人員也會貼心地幫他準備紅豆餅。

香港時事評論員蔡子強，在台灣出版新書「大人們的餐桌‧中華篇」。圖/時報出版提供
香港時事評論員蔡子強，在台灣出版新書「大人們的餐桌‧中華篇」。圖/時報出版提供
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韓國瑜滷肉飯馬英九

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