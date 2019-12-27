KTV包廂、11種肉品！YKNK化身A13「深夜燒肉遊樂園」

以和牛料理為招牌的「樂軒」，新推出年輕化的燒肉品牌「YKNK Club」，即日起進駐遠百信義A13。YKNK Club店內提供有11個不同部位的肉品、5種特製醬汁，另外甚至還有「KTV包廂」，可以同時享受燒肉與歡唱。營業至清晨2:00的時段，亦能滿足夜貓族的用餐需求。

「YKNK」乃是燒肉日文「yakiniku」的縮寫，藉由霓虹燈、沙發、輕工業裝潢，呈現出年輕風格。店內共有50席座位，並且設置有可供10人入座的「KTV包廂」。包廂內有除了有大螢幕電視、卡拉ok機，還有鏡面、多彩燈光與泡泡機增添效果。長桌上設有烤爐，藉由燒肉管家的服務，讓賓客可以盡情歌唱。

店內的肉品，以日本A4和牛、澳洲M9和牛與美國、紐西蘭等地的冷藏牛肉為主，共計有牛舌、肩小排、菲力等11個部位，若是內臟控，也有牛大腸、牛肚等部位，另外還有伊比利豬梅花、雞腿肉，以及重達1.5公斤、集結肥豬蝦、澎湖明蝦等海味的「痛風拼盤」可供選擇。至於調味料則有樂樂醬、麻辣醬、蒜味奶油、蔥油與椒鹽等搭配。

若喜歡燒烤的直來直往，經過濕式熟成的Prime美國熟成肋眼牛排，以直火炭烤至5分熟時，可嘗得到外酥內嫩的滋味，每份1,200元。至於「肩小排」可以用劍心、姿切兩種刀法處理，網切的劍心牛小排，配上樂樂醬再炭烤，帶有鹹甜的開胃感，每份980元。牛舌則有厚切、薄切兩款，各取用舌根、舌中段部位，品嚐起來各有不同的咀嚼樂趣。