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KTV包廂、11種肉品！YKNK化身A13「深夜燒肉遊樂園」

2019-12-27 01:10聯合報 記者陳睿中／即時報導

以和牛料理為招牌的「樂軒」，新推出年輕化的燒肉品牌「YKNK Club」，即日起進駐遠百信義A13。YKNK Club店內提供有11個不同部位的肉品、5種特製醬汁，另外甚至還有「KTV包廂」，可以同時享受燒肉與歡唱。營業至清晨2:00的時段，亦能滿足夜貓族的用餐需求。

「YKNK」乃是燒肉日文「yakiniku」的縮寫，藉由霓虹燈、沙發、輕工業裝潢，呈現出年輕風格。店內共有50席座位，並且設置有可供10人入座的「KTV包廂」。包廂內有除了有大螢幕電視、卡拉ok機，還有鏡面、多彩燈光與泡泡機增添效果。長桌上設有烤爐，藉由燒肉管家的服務，讓賓客可以盡情歌唱。

店內的肉品，以日本A4和牛、澳洲M9和牛與美國、紐西蘭等地的冷藏牛肉為主，共計有牛舌、肩小排、菲力等11個部位，若是內臟控，也有牛大腸、牛肚等部位，另外還有伊比利豬梅花、雞腿肉，以及重達1.5公斤、集結肥豬蝦、澎湖明蝦等海味的「痛風拼盤」可供選擇。至於調味料則有樂樂醬、麻辣醬、蒜味奶油、蔥油與椒鹽等搭配。

若喜歡燒烤的直來直往，經過濕式熟成的Prime美國熟成肋眼牛排，以直火炭烤至5分熟時，可嘗得到外酥內嫩的滋味，每份1,200元。至於「肩小排」可以用劍心、姿切兩種刀法處理，網切的劍心牛小排，配上樂樂醬再炭烤，帶有鹹甜的開胃感，每份980元。牛舌則有厚切、薄切兩款，各取用舌根、舌中段部位，品嚐起來各有不同的咀嚼樂趣。

另外，除了燒肉，店內還有鮭魚加州卷、蔥爆／三杯牛肋條、生牛肉塔塔、月見和牛壽司、生滾牛肉粥等居酒屋式料理。以月見和牛壽司為例，在越光米醋飯上鋪著現烤的A4和牛紐約克，再沾裹蛋黃食用，滑順又可口，每份480。 業者表示，相較於樂軒3,000～4,000元的人均消費，YKNK的人均消費約1,000～2,000元，價格更為親民。為歡慶試營運，12月25日至12月30日期間，4人同行用餐，並參與臉書活動，即招待價值580元的招牌「厚切牛舌」一盤。

生滾牛肉粥上，鋪有美國prime等級牛小排，每份220元。記者陳睿中／攝影
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厚切牛舌，適合搭配蔥鹽食用，每份580元。記者陳睿中／攝影
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YKNK提供有10人的KTV包廂。圖／YKNK提供
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月見和牛壽司，可沾裹蛋黃液後大口品嚐。記者陳睿中／攝影
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蔥爆牛肋條，每份290元。記者陳睿中／攝影
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Prime美國熟成肋眼牛排，每份1,200元。記者陳睿中／攝影
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內含有1尾肥豬蝦、4尾澎湖明蝦、10尾草蝦、10尾白蝦的「痛風拼盤」，2,800...
內含有1尾肥豬蝦、4尾澎湖明蝦、10尾草蝦、10尾白蝦的「痛風拼盤」，2,800元。記者陳睿中／攝影
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現烤的日本A4和牛紐約克薄切。記者陳睿中／攝影
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鮭魚加州卷，每份380。月見和牛壽司，兩貫480元。記者陳睿中／攝影
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YKNK Club店內提供有11個不同部位的肉品。記者陳睿中／攝影
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肉品KTV紐西蘭

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