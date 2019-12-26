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台版「博物館驚魂夜」周六登場 台博館恐龍邀你共舞

2019-12-26 22:59聯合報 記者陳宛茜／即時報導

還記得好萊塢賣座電影「博物館驚魂夜」中，恐龍與音樂、絢麗燈光共舞的奇幻派對嗎？有百年歷史、收藏恐龍化石的國立台灣博物館，本周六晚上將重現「博物館驚魂夜」的魔幻時刻，舉辦具跨界實驗性的夜間音樂派對「Turn 跨世之夜」，運用前衛科技結合街舞，巧妙演繹古生物恐龍的千變姿態。

這場28日晚間六時於台博館館前廣場登場的「Turn 跨世之夜」，以「生命土地」、「現代性」、「跨界實驗」為主題，邀請金曲創作才子許書豪、全球百大女DJ-RayRay、清新純質女聲吳汶芳、金鐘50開場舞團LUXY BOYZ等創意團隊，編排結合自然元素的原創作品，呈現與當代社會互動、向外探求創新的現代性博物館精神！

台博館表示，LUXY BOYZ將跨越舞台限制，運用前衛科技結合街舞，巧妙演繹古生物恐龍的千變姿態。熱愛考古與動植物生態的DJ Ray Ray將帶來台灣動物原聲的表演，讓大家徜徉在自然野趣的小宇宙！歌手吳汶芳設計編排「大地之聲」，創作融入台灣原住民，Haor許書豪的老歌新作融入鐵道聲。

現場還可欣賞用燦爛燈光渲染，幻化為夜晚新星的百年古蹟台博館，並體驗沈浸感十足的VR 360動畫影片「台灣雲豹與黑熊的傳說」，模擬寫實的動物主角與山林場景，搭配2D手繪詼諧神話故事，帶觀眾回到擁有雲豹的美麗山林。

台博館跨世之夜活動海報。圖/台博館提供
台博館跨世之夜活動海報。圖/台博館提供
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恐龍博物館街舞

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