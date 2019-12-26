改善睡不好先從換枕頭開始！合隆羽藏3R枕送免費換羽絨

睡不好，已經成為一種文明病，還有更多人雖然睡著，但起來後全身痠痛，原因可能就出在「睡錯枕頭」，台灣百年羽絨公司「合隆羽藏」，推出全新3R挑對枕，共有4種支撐度、9種身型的羽絨枕可供挑選，日前一上嘖嘖募資，很快達標200%，而且買羽絨枕，還贈送免費更換羽絨一次。

合隆羽藏照顧大家睡眠，從「頭」開始，合隆羽藏董事長陳彥誠表示：「我們都了解良好睡眠對健康的重要性，為了增進睡眠品質許多人挑選舒適的床墊、換上隔音窗、添購空氣清淨機，但對於入眠姿勢、肩頸放鬆息息相關的枕頭卻經常被忽略。」

所謂的3R挑對枕，以「Refresh」羽絨全換新、「Reuse」枕頭布清潔、「Recycle」循環回收為理念，使用天然羽絨打造「綠循環」可回收枕，從商品設計就考量末端回收。買3R挑對枕，就贈送1,200元的售後服務，包括到府收送清潔枕頭表布及免費更換羽絨枕芯一次。

不只環保，更重視睡眠的舒適度與品質，挑選枕頭，是大家最容易遇見的困擾。3R挑對枕引入大數據分析，讓大家以科學的方式挑選枕頭，可以視每個人的需求，選擇不同高度及包覆感的枕頭。