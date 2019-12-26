百貨名店年菜成媳婦救星 嘉義林聰明沙鍋魚頭今年大爆單
今年農曆春節提早至1月，不少人已開始煩惱年夜飯要張羅什麼菜色？每年都精選特色名店合作的百貨春節年菜、禮盒預購，成為不少忙碌的雙薪家庭的備年菜的選擇，不論是自家團圓飯或是回娘家，有名店年菜加持，方便又不失禮。
講到嘉義美食，林聰明沙鍋魚頭肯定上榜，在嘉義當地是超火排隊店，想吃還得有耐心排隊。新光三越今年春節預購推出嘉義美食名店林聰明沙鍋魚頭禮盒，因太受歡迎訂單火速爆單，不少人想訂都訂不到。接著Global Mall環球購物中心也宣布推出林聰明沙鍋魚頭組合，包括沙鍋菜、大鰱魚頭半面及鰱魚肉共計兩入，售價1,560元，預購價1,500元。一推出後，訂單也是迅速累積，今年圍爐想嚐嚐林聰明沙鍋魚頭的滋味，手腳快得話還有機會搶得到。
環球購物中心的車站型商場多達5個據點，方便民眾返家購買伴手禮，今年特別以「西部鐵道縱貫線話題美食」，一次網羅台北、新竹、台中、台南、彰化、屏東等話題美食，從排隊名店伴手禮到巷弄人氣店甜點都有。春節禮盒即日起至1/19前限量預購，使用環球購物中心App訂購還可享多重好康，1/12前預購優惠9折起、單筆消費滿1,500元可享免運費。
遠東百貨春節禮品即日起至1/29在遠百各店「FE21 World Gourmet」專櫃販售。遠百觀察，圍爐時分熱騰騰的湯品是餐桌上不可或缺的要角，選道好湯，是圍爐大成功的秘密武器。今年精選各大飯店名店的經典年菜，更是主打湯濃料豐的湯品，讓消費者吃美食過好年。持HAPPY GO卡，購買春節商品單筆滿1,500元，即送「100元美食餐飲抵用券」、購買兩件以上可享95折優惠。
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